Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú
Štart ruských hokejistov na MS 2027 v Nemecku vyvolal veľa pochybností organizátorov. Nemecká hokejová federácia (DEB) zvažuje, že sa vzdá organizovania
2.11.2026 (SITA.sk) - Štart ruských hokejistov na MS 2027 v Nemecku vyvolal veľa pochybností organizátorov.
Nemecká hokejová federácia (DEB) zvažuje, že sa vzdá organizovania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2027.
Len niečo vyše sedem mesiacov pred prvými domácimi majstrovstvami sveta po deviatich rokoch zaskočilo DEB a Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) opätovné prijatie Ruska na medzinárodnú hokejovú scénu.
"Nechcem byť pesimistický, ale musíme zvážiť aj možnosť vrátenia týchto majstrovstiev sveta. Situácia sa zmenila, najmä ekonomický dopad a dôraz na bezpečnosť treba poriadne prebrať,“ povedal generálny riaditeľ DEB Frank Lutz v relácii MagentaSport o možných dôsledkoch rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS).
"Nemecká vláda vníma rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu veľmi kriticky. Budeme čoskoro konzultovať s Nemeckým hokejovým zväzom možné dôsledky rozhodnutia vrátane jeho vplyvu na majstrovstvá sveta v Nemecku," uviedol hovorca nemeckej vlády.
V pondelok bude vedenie IIHF diskutovať o ďalšom postupe. Majstrovstvá sveta mužov v máji sú jedna vec, ale predchádzajú im ďalšie turnaje, ktoré predstavujú prakticky neprekonateľné výzvy.
Momentálne sú najviac na pretrase majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia už na prelome rokov. Kanadská vláda v súčasnosti neumožňuje ruským hokejistom vstup do krajiny. Neudelí im víza. Nemecká vláda si vyhradzuje právo na rovnaký krok.
"Od začiatku ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine, ktorá porušuje medzinárodné právo, sa nemecká vláda zasadzuje za jednotnú reštriktívnu vízovú politiku voči Rusku medzi členskými štátmi schengenského priestoru,“ uviedol hovorca vlády.
Šéf nemeckého hokeja Lutz ešte doplnil, že nie je vylúčený ani bojkot svetového šampionátu viacerými krajinami. Kanada aj niektoré škandinávske a východoeurópske krajiny sú mimoriadne citlivé, pokiaľ ide o Rusko a jeho agresiu voči Ukrajine. "Samozrejme, existuje aj riziko, že krajiny povedia: ‚Za týchto okolností sa nemôžeme zúčastniť na turnaji,‘“ povedal Lutz.
Skupiny MS 2027 sú dávno vyžrebované. Súpermi Slovenska v B-skupine v Düsseldorfe by mali byť Kanada, USA, Česko, Nórsko, Dánsko, Kazachstan a Maďarsko. V A-skupine v Mannheime by sa mali predstaviť úradujúci majster sveta Fínsko, vicemajster sveta Švajčiarsko, domáce Nemecko a tiež Švédsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rakúsko a Ukrajina.
Podmieňovací spôsob je v tomto prípade správny, keďže v prípade znovuprijatia Rusov a zachovania formátu so 16 účastníckymi krajinami by sa so šampionátom zrejme musel rozlúčil Ukrajina ako druhý postupujúci z nižšej divízie MS. Pompézny otvárací súboj Nemecko - Švajčiarsko pod holým nebom 13. mája 2027 pred tisíckami divákov vo futbalovej Veltins-Arene v Gelsenkirchene je už vypredaný.
"Najprv musíme od IIHF zistiť, ako bude vyzerať konečné pole účastníkov. Či sa zmení počet krajín, rozpis zápasov, to nikto zatiaľ nevie. Bude Rusko zahrnuté? A na úkor koho bude Rusko zahrnuté?“ pýta sa Lutz.
Zdroj: SITA.sk - Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká hokejová federácia (DEB) zvažuje, že sa vzdá organizovania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2027.
Len niečo vyše sedem mesiacov pred prvými domácimi majstrovstvami sveta po deviatich rokoch zaskočilo DEB a Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) opätovné prijatie Ruska na medzinárodnú hokejovú scénu.
"Nechcem byť pesimistický, ale musíme zvážiť aj možnosť vrátenia týchto majstrovstiev sveta. Situácia sa zmenila, najmä ekonomický dopad a dôraz na bezpečnosť treba poriadne prebrať,“ povedal generálny riaditeľ DEB Frank Lutz v relácii MagentaSport o možných dôsledkoch rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS).
"Nemecká vláda vníma rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu veľmi kriticky. Budeme čoskoro konzultovať s Nemeckým hokejovým zväzom možné dôsledky rozhodnutia vrátane jeho vplyvu na majstrovstvá sveta v Nemecku," uviedol hovorca nemeckej vlády.
A čo MS do 20 rokov v Kanade?
V pondelok bude vedenie IIHF diskutovať o ďalšom postupe. Majstrovstvá sveta mužov v máji sú jedna vec, ale predchádzajú im ďalšie turnaje, ktoré predstavujú prakticky neprekonateľné výzvy.
Momentálne sú najviac na pretrase majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia už na prelome rokov. Kanadská vláda v súčasnosti neumožňuje ruským hokejistom vstup do krajiny. Neudelí im víza. Nemecká vláda si vyhradzuje právo na rovnaký krok.
"Od začiatku ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine, ktorá porušuje medzinárodné právo, sa nemecká vláda zasadzuje za jednotnú reštriktívnu vízovú politiku voči Rusku medzi členskými štátmi schengenského priestoru,“ uviedol hovorca vlády.
Šéf nemeckého hokeja Lutz ešte doplnil, že nie je vylúčený ani bojkot svetového šampionátu viacerými krajinami. Kanada aj niektoré škandinávske a východoeurópske krajiny sú mimoriadne citlivé, pokiaľ ide o Rusko a jeho agresiu voči Ukrajine. "Samozrejme, existuje aj riziko, že krajiny povedia: ‚Za týchto okolností sa nemôžeme zúčastniť na turnaji,‘“ povedal Lutz.
Zahrajú si Slováci v Düsseldorfe?
Skupiny MS 2027 sú dávno vyžrebované. Súpermi Slovenska v B-skupine v Düsseldorfe by mali byť Kanada, USA, Česko, Nórsko, Dánsko, Kazachstan a Maďarsko. V A-skupine v Mannheime by sa mali predstaviť úradujúci majster sveta Fínsko, vicemajster sveta Švajčiarsko, domáce Nemecko a tiež Švédsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rakúsko a Ukrajina.
S Ruskom a či vôbec?
Podmieňovací spôsob je v tomto prípade správny, keďže v prípade znovuprijatia Rusov a zachovania formátu so 16 účastníckymi krajinami by sa so šampionátom zrejme musel rozlúčil Ukrajina ako druhý postupujúci z nižšej divízie MS. Pompézny otvárací súboj Nemecko - Švajčiarsko pod holým nebom 13. mája 2027 pred tisíckami divákov vo futbalovej Veltins-Arene v Gelsenkirchene je už vypredaný.
"Najprv musíme od IIHF zistiť, ako bude vyzerať konečné pole účastníkov. Či sa zmení počet krajín, rozpis zápasov, to nikto zatiaľ nevie. Bude Rusko zahrnuté? A na úkor koho bude Rusko zahrnuté?“ pýta sa Lutz.
Zdroj: SITA.sk - Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú © SITA Všetky práva vyhradené.
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