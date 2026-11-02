Formula 1 má nového rekordéra! Dvadsaťročný Antonelli sa stal najmladším majstrom sveta v histórii
Formula 1 spoznala nového kráľa. Talian Andrea Kimi Antonelli prepísal v Mexiku historické tabuľky a vo veku iba 20 rokov získal svoj prvý titul majstra sveta. Jazdcovi Mercedesu stačilo na potvrdenie prvenstva deviate miesto, napokon však vystúpil na pódium.
Veľká cena Mexika priniesla historický okamih, na ktorý budú fanúšikovia motoristického športu ešte dlho spomínať. Andrea Kimi Antonelli sa stal najmladším majstrom sveta v dejinách Formuly 1. Tretie miesto v nedeľňajších pretekoch mu definitívne zabezpečilo titul v sezóne 2026, a to ešte štyri podujatia pred jej koncom.
Taliansky talent mal pred štartom na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez pohodlný náskok. Pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom viedol o 123 bodov a pred Lewisom Hamiltonom o 124 bodov. Na spečatenie prvenstva mu preto stačilo dôjsť do cieľa na deviatej pozícii bez ohľadu na výsledky svojich najbližších prenasledovateľov.
Antonelli však nechcel oslavovať titul iba bezpečným dojazdom. Do cieľa prišiel na treťom mieste, za víťazným Maxom Verstappenom na Red Bulle a druhým Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
Vettelov rekord nevydržal ani šestnásť rokov
Antonelli vo veku 20 rokov, 2 mesiacov a 7 dní prekonal rekord Sebastiana Vettela. Nemec získal svoj prvý titul v roku 2010, keď mal 23 rokov a 134 dní. Taliansky jazdec tak posunul historickú hranicu o viac ako tri roky.
Jeho triumf má mimoriadny význam aj pre taliansky motoristický šport. Krajina čakala na majstra sveta Formuly 1 od roku 1953, keď svoj druhý titul získal legendárny Alberto Ascari. Antonelli tak ukončil 73-ročné čakanie a stal sa prvým talianskym šampiónom po viac ako siedmich desaťročiach.
Dramatické preteky, ktoré nezastavili oslavy
Cesta za titulom nebola úplne jednoduchá. Mexické preteky priniesli viacero dramatických momentov vrátane červenej vlajky po ťažkej nehode Valtteriho Bottasa. Neskôr museli jazdci reagovať aj na výjazd bezpečnostného vozidla po havárii Arvida Lindblada.
O víťazstvo sa medzitým bojovalo najmä medzi Maxom Verstappenom a Lewisom Hamiltonom. Holanďan sa už v úvodnom kole posunul na druhú priečku a po päťsekundovej penalizácii Charlesa Leclerca sa dostal do vedenia. To si udržal aj po reštarte z pevných pozícií a následnom odvolaní safety caru osem kôl pred koncom.
Verstappen si napokon pripísal tretie víťazstvo v aktuálnej sezóne. Hamilton zaostal iba o 0,799 sekundy, Antonelli prišiel do cieľa s odstupom 4,006 sekundy.
Taliansky mladík tak mohol oslavovať nielen prvé víťazstvo v najprestížnejšom motoristickom šampionáte, ale rovno aj historický titul majstra sveta.
Výsledky Veľkej ceny Mexika 2026
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Max Verstappen (Red Bull)
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Lewis Hamilton (Ferrari) +0,799 s
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Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +4,006 s
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Charles Leclerc (Ferrari) +10,707 s
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Lando Norris (McLaren) +11,778 s
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George Russell (Mercedes) +12,263 s
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Oscar Piastri (McLaren) +19,475 s
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Franco Colapinto (Alpine) +20,204 s
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Liam Lawson (Racing Bulls) +20,899 s
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Pierre Gasly (Alpine) +21,483 s
Antonelli má po mexickom triumfe na svojom konte 380 bodov a jeho prvenstvo v hodnotení jazdcov už nikto nemôže ohroziť. Formula 1 tak spoznala nového šampióna a zároveň nového rekordéra, ktorého meno sa navždy zapíše do histórie tohto športu.