Prvý NOX:ART rozžiaril Prievidzu. Festival pripomenul aj vzácne sgrafitá (foto a video)
Svetelný Mesiac medzi stromami, zelené objekty na Hoteli Magura aj projekcie na fasádach domov. Prvý ročník festivalu NOX:ART premenil 30. a 31. októbra 2026 sídlisko Píly v Prievidzi na priestor pre súčasné umenie. Jeho atmosféru teraz približuje aj špeciálna stránka so 160 fotografiami, videami a zábermi z dronu.
Festival svetla a súčasného umenia pripravilo občianske združenie Ars Preuge, generálnym partnerom bolo mesto Prievidza. Podujatie spojilo domácich aj zahraničných tvorcov a ponúklo približne dvadsať diel vo verejnom priestore. Jeho trasa viedla miestami, ktoré obyvatelia poznajú z každodenného života, no počas dvoch jesenných večerov ich mohli objavovať prostredníctvom svetla, pohybu a umeleckých zásahov.
Veľký Mesiac, Magura aj lúče nad mestom
K výrazným festivalovým objektom patril desaťmetrový The Moon od BN Label, ktorý sa objavil v Mestskom parku. Na Hoteli Magura vyrástla inštalácia Seed Sprout britskej umeleckej dvojice Filthy Luker a Pedro Estrellas. Svetelný program doplnil The Signal od slovenského tímu Kvant Show Production.
Známe budovy a priestory tak získali na dva večery novú podobu. Fotografie zachytávajú návštevníkov pri svietiacom Mesiaci, zelené objekty vystupujúce z okien Magury aj modré lúče nad nočnou Prievidzou.
Sgrafitá ako súčasť príbehu Prievidze
Dôležitou témou festivalu bolo umelecké dedičstvo sídliska Píly. Obytný súbor, budovaný od roku 1951, charakterizuje architektúra socialistického realizmu, ktorú dopĺňajú reliéfy a sgrafitá na fasádach domov. Ars Preuge na hodnotu tejto výzdoby dlhodobo upozorňuje prostredníctvom projektu Nové sídlisko.
NOX:ART na tento príbeh nadviazal súčasnou tvorbou. Projekt Živé sgrafitá prepája historické motívy s rozšírenou realitou. Návrhy nových sgrafít sa počas festivalu predstavili prostredníctvom svetelných projekcií na bytových domoch. Umenie na fasádach sa tak stalo jednou z hlavných tém večernej prechádzky sídliskom.
Priestor dostali aj mladí prievidzskí tvorcovia
Do festivalu sa zapojila aj Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi. Žiaci výtvarného odboru a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby pod vedením pedagógov pripravili štyri svetelné objekty: Voda, Zastávka v oblakoch, Mauzóleum a VIDÍM ŤA. Festival tak dal priestor aj tvorbe mladých ľudí priamo z mesta.
160 fotografií, videá a pohľady z dronu na jednom mieste
K podujatiu sa možno vrátiť aj po jeho skončení. Na portáli Čo dnes vznikol špeciál NOX:ART 2026 – fotografie a videá z Prievidze, ktorý aktuálne sústreďuje 160 fotografií v ôsmich galériách a dve videá.
Jeho autorom je fotograf a tvorca portálu Čo dnes Vladimír Štrbík. Čo dnes bolo mediálnym partnerom prvého ročníka festivalu. Štrbík svoje fotografie a videá zo zeme aj z dronu doplnil fotoreportmi ďalších autorov a galériou ZUŠ Ladislava Stančeka. Pri záberoch zostávajú uvedení autori alebo zdroj.
Fotogalérie ponúkajú celkové pohľady na nočné mesto, detaily inštalácií, projekcie aj momenty medzi návštevníkmi. Samostatná dronová časť ukazuje Maguru, námestie a svetelné lúče z perspektívy, ktorú počas prechádzky ulicami nebolo možné vidieť.
Kompletné fotogalérie a videá si môžete pozrieť na codnes.sk/noxart-2026-foto-video.