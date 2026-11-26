Atlético vybavilo Viking za 5 minút, Slováci odohrali zápas s vysokými známkami
Atlético Madrid si poradilo s Vikingom Stavanger 2:0 v zápase ligovej fázy LM. Prieniková prihrávka Dávida Hancka pred prvým gólom
26.11.2026 (SITA.sk) - Atlético Madrid si poradilo s Vikingom Stavanger 2:0 v zápase ligovej fázy LM.
Prieniková prihrávka Dávida Hancka pred prvým gólom Atlética Madrid, ale aj skvelé zákroky Ľubomíra Belka na druhej strane v drese Vikingu Stavanger.
V zápase piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov sa zrodilo v Madride víťazstvo španielskeho favorita 2:0 a slovenskí hráči patrili k najlepším vo svojich tímov.
Atlético Madrid "vybavilo" Viking Stavanger dvoma gólmi v rozpätí piatich minút prvého polčasu, keď v 19. min otvoril skóre nórsky útočník Alexander Sörloth a v 24. min pridal druhý gól jeho argentínsky kolega Julián Álvarez. Tréner Diego Simeone góly svojich útočných tykadiel komentoval slovami:
"Je to normálne, že útočníci strieľajú góly. Malo by sa to stávať ešte častejšie, lebo sú to naši kľúčoví hráči."
Na prvom góle "Atléti" mal veľký podiel aj slovenský stopér domácich Dávid Hancko, ktorý poslal prienikovú prihrávku cez troch hráčov na Alejandra Grimalda, ktorý z krídla zasekol loptu pre neskoršieho strelca gólu Sörlotha.
"Zdá sa, že Hancko dostáva pozornosť len vtedy, keď je zapojený do gólu (ktorý takmer strelil), ale už niekoľko zápasov podáva skvelý výkon. Jeho prihrávka na Grimalda na Sörlothov gól dokonale vysvetľuje celú jeho hru. Keďže v súbojoch nie je vždy najviditeľnejší alebo najdominantnejší stredný obranca, často dostáva menej uznania, než si zaslúži. Toto bol však výborný zápas v jeho podaní," napísal web športového denníka As.
Podľa hodnotenia SofaScore bol Hancko druhý najlepší hráč svojho tímu so známkou 7,8. Pred ním bol v hodnotení už len Álvarez (8,4).
"Obranná štvorica Atlética bola vyvážená. Hancko bol vynikajúci so šiestimi vyriešenými situáciami, jedným skvelým zákrokom a dvoma kľúčovými prihrávkami na prelomenie tlaku, čím si vyslúžil silné hodnotenie," napísal web Sofascore.com.
Rovnaký zdroj chválil aj brankára Stavangeru Belka. So známkou 7,4 bol najlepší z celého tímu hostí spoločne s nórskym útočníkom Henrikom Björdalom.
"Hlavným dôvodom, prečo hostia dopadli solídne v tomto zápase, bol Ľubomír Belko. Brankár Vikingu predviedol 7 zákrokov, vrátane piatich klasifikovaných ako dôležité. Dosiahol jedno z najlepších hodnotení Sofascore v tíme a udržal ho pri živote," zhodnotil SofaScore.
Tréner Vikingu Morten Jensen na adresu svojich hráčov povedal: "Bol to pre nás v rámci Ligy majstrov dobrý krok vpred, pokiaľ ide o zápasy na ihriskách súperov. Proti Aston Ville sme, úprimne povedané, utrpeli poriadny debakel. Tu sme si v súbojoch jeden na jedného počínali oveľa lepšie, s loptou sme narábali kvalitnejšie a prejavili sme odvahu.“
Atlético je po piatich zápasoch ligovej fázy LM v 36-člennej tabuľke na 18. mieste so 7 bodmi. Viking je na 27. priečke so ziskom 4 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Atlético vybavilo Viking za 5 minút, Slováci odohrali zápas s vysokými známkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prieniková prihrávka Dávida Hancka pred prvým gólom Atlética Madrid, ale aj skvelé zákroky Ľubomíra Belka na druhej strane v drese Vikingu Stavanger.
V zápase piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov sa zrodilo v Madride víťazstvo španielskeho favorita 2:0 a slovenskí hráči patrili k najlepším vo svojich tímov.
Góly útočníkov
Atlético Madrid "vybavilo" Viking Stavanger dvoma gólmi v rozpätí piatich minút prvého polčasu, keď v 19. min otvoril skóre nórsky útočník Alexander Sörloth a v 24. min pridal druhý gól jeho argentínsky kolega Julián Álvarez. Tréner Diego Simeone góly svojich útočných tykadiel komentoval slovami:
"Je to normálne, že útočníci strieľajú góly. Malo by sa to stávať ešte častejšie, lebo sú to naši kľúčoví hráči."
Hanckova prihrávka
Na prvom góle "Atléti" mal veľký podiel aj slovenský stopér domácich Dávid Hancko, ktorý poslal prienikovú prihrávku cez troch hráčov na Alejandra Grimalda, ktorý z krídla zasekol loptu pre neskoršieho strelca gólu Sörlotha.
"Zdá sa, že Hancko dostáva pozornosť len vtedy, keď je zapojený do gólu (ktorý takmer strelil), ale už niekoľko zápasov podáva skvelý výkon. Jeho prihrávka na Grimalda na Sörlothov gól dokonale vysvetľuje celú jeho hru. Keďže v súbojoch nie je vždy najviditeľnejší alebo najdominantnejší stredný obranca, často dostáva menej uznania, než si zaslúži. Toto bol však výborný zápas v jeho podaní," napísal web športového denníka As.
Hancko druhý najlepší
Podľa hodnotenia SofaScore bol Hancko druhý najlepší hráč svojho tímu so známkou 7,8. Pred ním bol v hodnotení už len Álvarez (8,4).
"Obranná štvorica Atlética bola vyvážená. Hancko bol vynikajúci so šiestimi vyriešenými situáciami, jedným skvelým zákrokom a dvoma kľúčovými prihrávkami na prelomenie tlaku, čím si vyslúžil silné hodnotenie," napísal web Sofascore.com.
Belko mal 7 zákrokov
Rovnaký zdroj chválil aj brankára Stavangeru Belka. So známkou 7,4 bol najlepší z celého tímu hostí spoločne s nórskym útočníkom Henrikom Björdalom.
"Hlavným dôvodom, prečo hostia dopadli solídne v tomto zápase, bol Ľubomír Belko. Brankár Vikingu predviedol 7 zákrokov, vrátane piatich klasifikovaných ako dôležité. Dosiahol jedno z najlepších hodnotení Sofascore v tíme a udržal ho pri živote," zhodnotil SofaScore.
Boli odvážni
Tréner Vikingu Morten Jensen na adresu svojich hráčov povedal: "Bol to pre nás v rámci Ligy majstrov dobrý krok vpred, pokiaľ ide o zápasy na ihriskách súperov. Proti Aston Ville sme, úprimne povedané, utrpeli poriadny debakel. Tu sme si v súbojoch jeden na jedného počínali oveľa lepšie, s loptou sme narábali kvalitnejšie a prejavili sme odvahu.“
Atlético je po piatich zápasoch ligovej fázy LM v 36-člennej tabuľke na 18. mieste so 7 bodmi. Viking je na 27. priečke so ziskom 4 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Atlético vybavilo Viking za 5 minút, Slováci odohrali zápas s vysokými známkami © SITA Všetky práva vyhradené.
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