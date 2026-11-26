Finančná spravodajská jednotka dáva povinným osobám čas na registráciu do systému goAML do konca januára 2027
Na využitie tejto možnosti stačí podať žiadosť najneskôr do 31. januára 2027. Po jej prijatí dostane žiadateľ elektronické potvrdenie. Finančná spravodajská jednotka
26.11.2026 (SITA.sk) - Na využitie tejto možnosti stačí podať žiadosť najneskôr do 31. januára 2027. Po jej prijatí dostane žiadateľ elektronické potvrdenie.
Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru poskytne povinným osobám dodatočný čas na registráciu do informačného systému goAML. Subjekty, ktoré podajú žiadosť o registráciu najneskôr do 31. januára 2027, nebudú sankcionované pokutou výlučne za oneskorené podanie žiadosti.
Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby sa do systému zaregistrovali všetky subjekty, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Finančná spravodajská jednotka chce predovšetkým podporiť registráciu a zefektívniť komunikáciu s povinnými osobami, nie ich sankcionovať za samotné omeškanie.
Registračná povinnosť vyplýva z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2026. Subjekty, ktoré mali postavenie povinnej osoby už pred týmto dátumom, mali pôvodne čas na registráciu do 30. novembra 2026. Nové opatrenie im preto poskytuje dodatočný priestor na splnenie tejto povinnosti.
Na využitie tejto možnosti stačí podať žiadosť najneskôr do 31. januára 2027. Po jej prijatí dostane žiadateľ elektronické potvrdenie. Ak bude žiadosť obsahovať nedostatky, bude potrebné ich následne odstrániť v spolupráci s finančnou spravodajskou jednotkou.
Systém goAML slúži ako bezpečný komunikačný kanál medzi finančnou spravodajskou jednotkou a povinnými osobami. Umožňuje plnenie oznamovacích povinností, výmenu informácií, poskytovanie metodickej podpory aj vzdelávanie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Dôležité je, že samotná registrácia do systému goAML nezakladá postavenie povinnej osoby. To vyplýva priamo zo zákona a súvisiace povinnosti sa na dotknuté subjekty vzťahujú bez ohľadu na to, či sú už v systéme zaregistrované.
Opatrenie nemení zákonnú registračnú povinnosť ani ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona. Poskytuje len dodatočný čas na registráciu, pričom cieľom zostáva zabezpečiť efektívnu komunikáciu a účinný boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Zdroj: SITA.sk - Finančná spravodajská jednotka dáva povinným osobám čas na registráciu do systému goAML do konca januára 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru poskytne povinným osobám dodatočný čas na registráciu do informačného systému goAML. Subjekty, ktoré podajú žiadosť o registráciu najneskôr do 31. januára 2027, nebudú sankcionované pokutou výlučne za oneskorené podanie žiadosti.
Nechcú sankcionovať za omeškanie
Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby sa do systému zaregistrovali všetky subjekty, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Finančná spravodajská jednotka chce predovšetkým podporiť registráciu a zefektívniť komunikáciu s povinnými osobami, nie ich sankcionovať za samotné omeškanie.
Registračná povinnosť vyplýva z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2026. Subjekty, ktoré mali postavenie povinnej osoby už pred týmto dátumom, mali pôvodne čas na registráciu do 30. novembra 2026. Nové opatrenie im preto poskytuje dodatočný priestor na splnenie tejto povinnosti.
Na využitie tejto možnosti stačí podať žiadosť najneskôr do 31. januára 2027. Po jej prijatí dostane žiadateľ elektronické potvrdenie. Ak bude žiadosť obsahovať nedostatky, bude potrebné ich následne odstrániť v spolupráci s finančnou spravodajskou jednotkou.
Bezpečný komunikačný kanál
Systém goAML slúži ako bezpečný komunikačný kanál medzi finančnou spravodajskou jednotkou a povinnými osobami. Umožňuje plnenie oznamovacích povinností, výmenu informácií, poskytovanie metodickej podpory aj vzdelávanie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Dôležité je, že samotná registrácia do systému goAML nezakladá postavenie povinnej osoby. To vyplýva priamo zo zákona a súvisiace povinnosti sa na dotknuté subjekty vzťahujú bez ohľadu na to, či sú už v systéme zaregistrované.
Opatrenie nemení zákonnú registračnú povinnosť ani ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona. Poskytuje len dodatočný čas na registráciu, pričom cieľom zostáva zabezpečiť efektívnu komunikáciu a účinný boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Zdroj: SITA.sk - Finančná spravodajská jednotka dáva povinným osobám čas na registráciu do systému goAML do konca januára 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ľudia po celom svete sa zásobujú potravinami, vodou aj batériami. Nákupnú horúčku podporujú i dezinformácie
- Atlético vybavilo Viking za 5 minút, Slováci odohrali zápas s vysokými známkami
- Bayern prekvapivo prehral v Lille. PSG remizoval s AS Rím a Pochettino stále čaká na prvé víťazstvo – VIDEO
- Vo veku 65 rokov zomrel gitarista Duran Duran Andy Taylor, ktorý dal kapele jej nezameniteľný zvuk
- Kremeľ chcel podľa experta ovládnuť Kyjev bez rozsiahlej invázie, Zelenskyj však jeho plány prekazil