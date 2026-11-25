Voising sú majstri vianočnej atmosféry! Legendárny hit z Polárneho expresu zaspievali v troch jazykoch!
Voising opäť rozbiehajú svoju vianočnú hudobnú mágiu! Obľúbená slovenská a cappella skupina prichádza s novinkou, ktorá poteší každého milovníka Vianoc. Legendárnu pieseň When ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Voising opäť rozbiehajú svoju vianočnú hudobnú mágiu!
Obľúbená slovenská a cappella skupina prichádza s novinkou, ktorá poteší každého milovníka Vianoc. Legendárnu pieseň When Christmas Comes to Town z rozprávkového filmu Polárny expres predstavujú v troch jazykových verziách – slovenskej, českej a anglickej. Šesť hlasov, dokonale zladené harmónie a čarovná melódia vytvárajú výnimočný hudobný zážitok. Fanúšikovia si ho budú môcť vychutnať aj na blížiacich sa vianočných koncertoch.
Vianočné kúzlo, zimná atmosféra a melódia, ktorá v sebe ukrýva spomienky na detské sny a vieru v zázraky. Presne tak znie nová nahrávka skupiny Voising. Známa skladba z obľúbeného animovaného filmu Polárny expres dostala v ich podaní originálnu vokálnu podobu. Hudbu skomponoval Alan Silvestri, slovenský text piesne When Christmas Comes to Town napísala Mirka Brezovská. Voising sa rozhodli zachovať jej nezameniteľnú atmosféru, no zároveň jej vdýchnuť vlastnú hudobnú identitu. Bez jediného hudobného nástroja, iba pomocou šiestich hlasov, precíznych harmónií a kreatívneho aranžmánu vytvorili verziu, ktorá dokazuje, aké možnosti ponúka a cappella hudba.
"Polárny expres je pre mnohých symbolom Vianoc, detských snov a viery v niečo výnimočné. Práve túto atmosféru sme chceli zachytiť aj v našom hudobnom spracovaní. Keďže hudba nepozná hranice, rozhodli sme sa priniesť pieseň hneď v troch jazykových verziách," približuje líder skupiny Viktor Nižník.
Tri jazyky, jeden príbeh a emócia, ktorá je zrozumiteľná každému. Slovenská verzia osloví domácim textom, česká poteší poslucháčov za hranicami a anglická zachová spojenie s originálom. Každá má svoju osobitosť, všetky však spája čaro Vianoc a nezameniteľný vokálny rukopis skupiny Voising. Novinku Keď príde Štedrý deň sprevádza aj videoklip, jeho vizuálnu podobu mala na starosti Katka Nižníková. Okrem kompletného make-upu a stylingu sa postarala o to, aby celkový vzhľad členov skupiny podčiarkol atmosféru vianočného projektu.
"Vymýšľanie make-upu, stylingu a celkového vizuálu je pre mňa veľmi príjemná činnosť, takže som si to naozaj užila. Keďže text piesne bol tentoraz jasne daný, musela som sa jednoducho chytiť niečoho iného," hovorí s úsmevom Katka Nižníková, ktorá tak do projektu vniesla ďalší kreatívny rozmer.
Dobrá nálada sprevádzala aj samotné nakrúcanie. Kameru a produkciu mali v rukách Martin Parkanyi a Pavol Tropp z Emotion Media. Profesionálny prístup a príjemná atmosféra sa podľa členov skupiny postarali o to, že práca išla od začiatku hladko.
"Nakrúcanie bolo veľmi príjemné a zároveň profesionálne. Chalani vytvorili skvelú atmosféru, veľa sme sa nasmiali a práca išla výborne. Celé nakrúcanie sme si naozaj užili. Presne takéto spolupráce máme radi – keď sa stretne profesionalita s dobrou náladou," prezradil Rado Tomeš.
Charakteristický zvuk Voising tvorí šestica spevákov – Viktor Nižník, Katarína Nižníková, Rado Tomeš, Aneta Köveši Horňáková, Terézia Petríková a Pablo Absolon. Každý z nich prináša do spoločného spevu vlastnú farbu hlasu, no až ich vzájomná súhra vytvára typický zvuk skupiny. Práve schopnosť premeniť známe piesne na originálne vokálne aranžmány je jednou z jej najväčších predností. Nová vianočná skladba je ďalšou ukážkou toho, že na vytvorenie pôsobivého hudobného zážitku nie sú potrebné žiadne nástroje. Pre členov Voising patria Vianoce k najkrajším obdobiam roka, hoci zároveň znamenajú aj poriadne nabitý pracovný program. Koncertná sezóna sa začína už koncom novembra a vystúpenia pokračujú až do 23. decembra. Sviatočnú náladu tak prinášajú publiku prakticky každý deň a sami si ju užívajú už počas príprav a koncertovania.
"Obdobie pred Vianocami je pre nás veľmi náročné, no zároveň nás aj napĺňa. Na každom vystúpení prinášame ľuďom vianočnú atmosféru, a tak si vlastne aj my užívame také malé Vianoce každý deň – od konca novembra až do Štedrého dňa," odkazuje skupina Voising.
Naživo predstavia Voising fanúšikom nielen aktuálnu novinku z Polárneho expresu, ale aj skladby zo svojho debutového albumu Všetko má svoj čas. V programe nebudú chýbať ani svetové hudobné hity v originálnych a cappella úpravách. Šesticu spevákov čaká séria vianočných koncertov, na ktorých opäť predvedú, že ľudský hlas dokáže nahradiť celý orchester a vytvoriť atmosféru, na ktorú sa nezabúda.
28.11. Vimperk (CZ)
29.11. Bratislava, Františkánske námestie
5.12. Rabča
6.12. Holíč
11.12. Bratislava, Devínska Nová Ves
12.12. Bratislava, Dúbravka
13.12. Holíč
16.12. Senec
23.12. Piešťany
YT: https://www.youtube.com/@voisingsk
WEB: http://www.voising.sk
Instagram: https://www.instagram.com/voising.sk/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Voising sú majstri vianočnej atmosféry! Legendárny hit z Polárneho expresu zaspievali v troch jazykoch! © SITA Všetky práva vyhradené.
Obľúbená slovenská a cappella skupina prichádza s novinkou, ktorá poteší každého milovníka Vianoc. Legendárnu pieseň When Christmas Comes to Town z rozprávkového filmu Polárny expres predstavujú v troch jazykových verziách – slovenskej, českej a anglickej. Šesť hlasov, dokonale zladené harmónie a čarovná melódia vytvárajú výnimočný hudobný zážitok. Fanúšikovia si ho budú môcť vychutnať aj na blížiacich sa vianočných koncertoch.
Vianočné kúzlo, zimná atmosféra a melódia, ktorá v sebe ukrýva spomienky na detské sny a vieru v zázraky. Presne tak znie nová nahrávka skupiny Voising. Známa skladba z obľúbeného animovaného filmu Polárny expres dostala v ich podaní originálnu vokálnu podobu. Hudbu skomponoval Alan Silvestri, slovenský text piesne When Christmas Comes to Town napísala Mirka Brezovská. Voising sa rozhodli zachovať jej nezameniteľnú atmosféru, no zároveň jej vdýchnuť vlastnú hudobnú identitu. Bez jediného hudobného nástroja, iba pomocou šiestich hlasov, precíznych harmónií a kreatívneho aranžmánu vytvorili verziu, ktorá dokazuje, aké možnosti ponúka a cappella hudba.
"Polárny expres je pre mnohých symbolom Vianoc, detských snov a viery v niečo výnimočné. Práve túto atmosféru sme chceli zachytiť aj v našom hudobnom spracovaní. Keďže hudba nepozná hranice, rozhodli sme sa priniesť pieseň hneď v troch jazykových verziách," približuje líder skupiny Viktor Nižník.
Tri jazyky, jeden príbeh a emócia, ktorá je zrozumiteľná každému. Slovenská verzia osloví domácim textom, česká poteší poslucháčov za hranicami a anglická zachová spojenie s originálom. Každá má svoju osobitosť, všetky však spája čaro Vianoc a nezameniteľný vokálny rukopis skupiny Voising. Novinku Keď príde Štedrý deň sprevádza aj videoklip, jeho vizuálnu podobu mala na starosti Katka Nižníková. Okrem kompletného make-upu a stylingu sa postarala o to, aby celkový vzhľad členov skupiny podčiarkol atmosféru vianočného projektu.
"Vymýšľanie make-upu, stylingu a celkového vizuálu je pre mňa veľmi príjemná činnosť, takže som si to naozaj užila. Keďže text piesne bol tentoraz jasne daný, musela som sa jednoducho chytiť niečoho iného," hovorí s úsmevom Katka Nižníková, ktorá tak do projektu vniesla ďalší kreatívny rozmer.
Dobrá nálada sprevádzala aj samotné nakrúcanie. Kameru a produkciu mali v rukách Martin Parkanyi a Pavol Tropp z Emotion Media. Profesionálny prístup a príjemná atmosféra sa podľa členov skupiny postarali o to, že práca išla od začiatku hladko.
"Nakrúcanie bolo veľmi príjemné a zároveň profesionálne. Chalani vytvorili skvelú atmosféru, veľa sme sa nasmiali a práca išla výborne. Celé nakrúcanie sme si naozaj užili. Presne takéto spolupráce máme radi – keď sa stretne profesionalita s dobrou náladou," prezradil Rado Tomeš.
Charakteristický zvuk Voising tvorí šestica spevákov – Viktor Nižník, Katarína Nižníková, Rado Tomeš, Aneta Köveši Horňáková, Terézia Petríková a Pablo Absolon. Každý z nich prináša do spoločného spevu vlastnú farbu hlasu, no až ich vzájomná súhra vytvára typický zvuk skupiny. Práve schopnosť premeniť známe piesne na originálne vokálne aranžmány je jednou z jej najväčších predností. Nová vianočná skladba je ďalšou ukážkou toho, že na vytvorenie pôsobivého hudobného zážitku nie sú potrebné žiadne nástroje. Pre členov Voising patria Vianoce k najkrajším obdobiam roka, hoci zároveň znamenajú aj poriadne nabitý pracovný program. Koncertná sezóna sa začína už koncom novembra a vystúpenia pokračujú až do 23. decembra. Sviatočnú náladu tak prinášajú publiku prakticky každý deň a sami si ju užívajú už počas príprav a koncertovania.
"Obdobie pred Vianocami je pre nás veľmi náročné, no zároveň nás aj napĺňa. Na každom vystúpení prinášame ľuďom vianočnú atmosféru, a tak si vlastne aj my užívame také malé Vianoce každý deň – od konca novembra až do Štedrého dňa," odkazuje skupina Voising.
Naživo predstavia Voising fanúšikom nielen aktuálnu novinku z Polárneho expresu, ale aj skladby zo svojho debutového albumu Všetko má svoj čas. V programe nebudú chýbať ani svetové hudobné hity v originálnych a cappella úpravách. Šesticu spevákov čaká séria vianočných koncertov, na ktorých opäť predvedú, že ľudský hlas dokáže nahradiť celý orchester a vytvoriť atmosféru, na ktorú sa nezabúda.
Vianočné koncerty Voising 2026
28.11. Vimperk (CZ)
29.11. Bratislava, Františkánske námestie
5.12. Rabča
6.12. Holíč
11.12. Bratislava, Devínska Nová Ves
12.12. Bratislava, Dúbravka
13.12. Holíč
16.12. Senec
23.12. Piešťany
YT: https://www.youtube.com/@voisingsk
WEB: http://www.voising.sk
Instagram: https://www.instagram.com/voising.sk/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Voising sú majstri vianočnej atmosféry! Legendárny hit z Polárneho expresu zaspievali v troch jazykoch! © SITA Všetky práva vyhradené.
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