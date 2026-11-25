Olympijská šampiónka Brignoneová sa rozhodla. Bude pokračovať v kariére?
Dvojnásobná olympijská šampiónka Federica Brignoneová sa po bolestnej rekonvalescencii lúči so súťažným lyžovaním. Vo veku 36 rokov sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru športovkyne talianska ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Dvojnásobná olympijská šampiónka Federica Brignoneová sa po bolestnej rekonvalescencii lúči so súťažným lyžovaním.
Vo veku 36 rokov sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru športovkyne talianska reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a dvojnásobná olympijská šampiónka Federica Brignoneová. Lyže "zavesila na klinec" po krátkom, no bolestivom návrate na súťažné svahy po operácii kolena.
"Po dvoch dňoch strávených na snehu som si uvedomila, že moja noha stále nie je v poriadku – a najmä, že ma to stále bolí. Rozhodla som sa preto ukončiť svoju športovú kariéru a už nebudem súťažiť,“ povedala vo videu na instagrame s tým, že ide o „veľmi ťažké rozhodnutie“.
Rodáčka z Milána vyjadrila prianie ešte raz štartovať v pretekoch, aby sa mohla rozlúčiť so športom, ktorý miluje. "Dám vám vedieť, kde a kedy to bude,“ sľúbila.
Brignoneová si v apríli 2025 na národnom šampionáte poranila väzy v kolene. Napriek tomu sa dobre pripravila na domáce ZOH 2026, na ktorých získala dve zlaté medaily - v super-G a obrovskom slalome. Sezónu však po olympiáde predčasne ukončila, aby pokračovala v zotavovaní. Podstúpila však ďalšiu operáciu na odstránenie platničky a vyčistenie kolena.
Brignoneová je dvojnásobná majsterka sveta a víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára v rokoch 2020 a 2025. Uviedla tiež, že po troch mesiacoch po operácii sa vrátila na lyže a bola „šťastná“. V marci však priznala: „Za ostatné mesiace som požiadala svoje telo o veľa. Od prvého dňa zranenia som sa úplne venovala cieľu štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, pričom dvakrát som sa dostala na pódium a videla stúpať taliansku vlajku. Snažila som sa pokračovať v sezóne, no teraz mi telo predkladá účet.“
Prezident Talianskej federácie zimných športov (FISI) Flavio Roda označil rozhodnutie Brignoneovej za "významnú stratu". „Zároveň sa môžeme Federice len poďakovať za to, že reprezentovala našu federáciu a alpské lyžovanie na najvyššej globálnej úrovni,“ uviedol vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka Brignoneová sa rozhodla. Bude pokračovať v kariére? © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 36 rokov sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru športovkyne talianska reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a dvojnásobná olympijská šampiónka Federica Brignoneová. Lyže "zavesila na klinec" po krátkom, no bolestivom návrate na súťažné svahy po operácii kolena.
"Po dvoch dňoch strávených na snehu som si uvedomila, že moja noha stále nie je v poriadku – a najmä, že ma to stále bolí. Rozhodla som sa preto ukončiť svoju športovú kariéru a už nebudem súťažiť,“ povedala vo videu na instagrame s tým, že ide o „veľmi ťažké rozhodnutie“.
Rodáčka z Milána vyjadrila prianie ešte raz štartovať v pretekoch, aby sa mohla rozlúčiť so športom, ktorý miluje. "Dám vám vedieť, kde a kedy to bude,“ sľúbila.
Brignoneová si v apríli 2025 na národnom šampionáte poranila väzy v kolene. Napriek tomu sa dobre pripravila na domáce ZOH 2026, na ktorých získala dve zlaté medaily - v super-G a obrovskom slalome. Sezónu však po olympiáde predčasne ukončila, aby pokračovala v zotavovaní. Podstúpila však ďalšiu operáciu na odstránenie platničky a vyčistenie kolena.
Brignoneová je dvojnásobná majsterka sveta a víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára v rokoch 2020 a 2025. Uviedla tiež, že po troch mesiacoch po operácii sa vrátila na lyže a bola „šťastná“. V marci však priznala: „Za ostatné mesiace som požiadala svoje telo o veľa. Od prvého dňa zranenia som sa úplne venovala cieľu štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, pričom dvakrát som sa dostala na pódium a videla stúpať taliansku vlajku. Snažila som sa pokračovať v sezóne, no teraz mi telo predkladá účet.“
Prezident Talianskej federácie zimných športov (FISI) Flavio Roda označil rozhodnutie Brignoneovej za "významnú stratu". „Zároveň sa môžeme Federice len poďakovať za to, že reprezentovala našu federáciu a alpské lyžovanie na najvyššej globálnej úrovni,“ uviedol vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka Brignoneová sa rozhodla. Bude pokračovať v kariére? © SITA Všetky práva vyhradené.