Ľudia po celom svete sa zásobujú potravinami, vodou aj batériami. Nákupnú horúčku podporujú i dezinformácie
Krajiny ako Veľká Británia či Japonsko v ostatnom období odporučili domácnostiam, aby si zabezpečili zásoby základných potrieb minimálne na tri dni. Fotografie balenej vody, konzervovaných potravín ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Krajiny ako Veľká Británia či Japonsko v ostatnom období odporučili domácnostiam, aby si zabezpečili zásoby základných potrieb minimálne na tri dni.
Fotografie balenej vody, konzervovaných potravín či náhradných batérií zaplavili sociálne siete. Spotrebitelia v rôznych častiach sveta si vo veľkom vytvárajú núdzové zásoby pod vplyvom šíriacich sa katastrofických scenárov.
Bežné odporúčania vlád týkajúce sa pripravenosti domácností na krízové situácie sa stali predmetom dezinformácií, ktoré vyvolávajú obavy verejnosti a vedú k panickému nakupovaniu. Zvýšený dopyt po núdzových zásobách už evidujú aj veľké obchodné reťazce. Informuje o tom agentúra AFP.
Krajiny ako Veľká Británia či Japonsko v ostatnom období odporučili domácnostiam, aby si zabezpečili zásoby základných potrieb minimálne na tri dni. Ide napríklad o trvanlivé potraviny, dojčenskú výživu či lekárničky.
Cieľom týchto opatrení je pripraviť obyvateľstvo na rôzne druhy ohrozenia, pričom vlády reagujú aj na čoraz závažnejšie prejavy extrémneho počasia a pretrvávajúce konflikty na Ukrajine a v Iráne.
Používatelia sociálnych sietí v USA, Európe a Ázii však odporúčania spájali s výpadkami technologických systémov, ktoré narušili leteckú dopravu či fungovanie bankových aplikácií, a špekulovali o blížiacom sa globálnom konflikte.
Agentúra AFP vyvrátila viacero nepravdivých tvrdení šíriacich sa v rôznych jazykoch. V Austrálii sa napríklad používatelia sociálnych sietí odvolávali na rozhovor so zástupcom Červeného kríža ako na údajný dôkaz, že vláda vydala celoštátne núdzové nariadenie. Podobné dezinformácie sa šírili aj v Malajzii a Južnej Kórei, hoci ani jedna z týchto krajín nevydala nové pokyny týkajúce sa vytvárania núdzových zásob.
Obavy spotrebiteľov sa už prejavujú aj na predaji obchodných reťazcov. Podľa zistení investičnej spoločnosti Mizuho Securities zaznamenal reťazec Costco nárast predaja núdzových zásob, pričom podobný vývoj analytici očakávajú aj v reťazcoch Walmart a Sam's Club. Britské médiá koncom októbra informovali, že predaj konzervovaných potravín v supermarketoch Iceland dočasne vzrástol až o 40 percent.
„Dezinformáciám sa darí v informačnom vákuu,“ upozornil docent komunikačných štúdií na Univerzite v Buffale Yotam Ophir. Ak podľa neho poskytovaným informáciám chýbajú podrobnosti alebo kontext, ľudia zapĺňajú tieto medzery vlastnými alternatívnymi vysvetleniami.
Britská kampaň zameraná na pripravenosť domácností, ktorú spustili 22. októbra, nadväzuje na podobné iniciatívy v Európe vrátane stratégie únie pripravenosti, ktorú EÚ prijala v marci 2025. Odborníci upozorňujú, že podobnosť odporúčaní jednotlivých krajín je odrazom medzinárodnej spolupráce v oblasti krízového riadenia.
Dôvodom na zvyšovanie pripravenosti je aj rastúci počet extrémnych poveternostných udalostí a kybernetických útokov. Kým v Japonsku sa úrady sústreďujú najmä na zemetrasenia, v Austrálii sa odporúčania týkajú predovšetkým lesných požiarov, povodní a ďalších prejavov extrémneho počasia.
Podľa správy Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof sa odhaduje, že celosvetové náklady spojené s katastrofami vrátane ich dosahov na ekosystémy a dodávateľské reťazce presahujú 2,3 bilióna dolárov ročne. Približne 95 percent priamych ekonomických strát spôsobujú prírodné hrozby, ako sú zemetrasenia či suchá. Napriek rastúcej frekvencii a intenzite katastrof pritom podľa Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca objem finančných prostriedkov na reakciu na krízové situácie klesá.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia po celom svete sa zásobujú potravinami, vodou aj batériami. Nákupnú horúčku podporujú i dezinformácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotografie balenej vody, konzervovaných potravín či náhradných batérií zaplavili sociálne siete. Spotrebitelia v rôznych častiach sveta si vo veľkom vytvárajú núdzové zásoby pod vplyvom šíriacich sa katastrofických scenárov.
Bežné odporúčania vlád týkajúce sa pripravenosti domácností na krízové situácie sa stali predmetom dezinformácií, ktoré vyvolávajú obavy verejnosti a vedú k panickému nakupovaniu. Zvýšený dopyt po núdzových zásobách už evidujú aj veľké obchodné reťazce. Informuje o tom agentúra AFP.
Zabezpečenie zásob
Krajiny ako Veľká Británia či Japonsko v ostatnom období odporučili domácnostiam, aby si zabezpečili zásoby základných potrieb minimálne na tri dni. Ide napríklad o trvanlivé potraviny, dojčenskú výživu či lekárničky.
Cieľom týchto opatrení je pripraviť obyvateľstvo na rôzne druhy ohrozenia, pričom vlády reagujú aj na čoraz závažnejšie prejavy extrémneho počasia a pretrvávajúce konflikty na Ukrajine a v Iráne.
Používatelia sociálnych sietí v USA, Európe a Ázii však odporúčania spájali s výpadkami technologických systémov, ktoré narušili leteckú dopravu či fungovanie bankových aplikácií, a špekulovali o blížiacom sa globálnom konflikte.
Nepravdivé tvrdenia
Agentúra AFP vyvrátila viacero nepravdivých tvrdení šíriacich sa v rôznych jazykoch. V Austrálii sa napríklad používatelia sociálnych sietí odvolávali na rozhovor so zástupcom Červeného kríža ako na údajný dôkaz, že vláda vydala celoštátne núdzové nariadenie. Podobné dezinformácie sa šírili aj v Malajzii a Južnej Kórei, hoci ani jedna z týchto krajín nevydala nové pokyny týkajúce sa vytvárania núdzových zásob.
Obavy spotrebiteľov sa už prejavujú aj na predaji obchodných reťazcov. Podľa zistení investičnej spoločnosti Mizuho Securities zaznamenal reťazec Costco nárast predaja núdzových zásob, pričom podobný vývoj analytici očakávajú aj v reťazcoch Walmart a Sam's Club. Britské médiá koncom októbra informovali, že predaj konzervovaných potravín v supermarketoch Iceland dočasne vzrástol až o 40 percent.
„Dezinformáciám sa darí v informačnom vákuu,“ upozornil docent komunikačných štúdií na Univerzite v Buffale Yotam Ophir. Ak podľa neho poskytovaným informáciám chýbajú podrobnosti alebo kontext, ľudia zapĺňajú tieto medzery vlastnými alternatívnymi vysvetleniami.
Kampaň zameraná na pripravenosť domácností
Britská kampaň zameraná na pripravenosť domácností, ktorú spustili 22. októbra, nadväzuje na podobné iniciatívy v Európe vrátane stratégie únie pripravenosti, ktorú EÚ prijala v marci 2025. Odborníci upozorňujú, že podobnosť odporúčaní jednotlivých krajín je odrazom medzinárodnej spolupráce v oblasti krízového riadenia.
Dôvodom na zvyšovanie pripravenosti je aj rastúci počet extrémnych poveternostných udalostí a kybernetických útokov. Kým v Japonsku sa úrady sústreďujú najmä na zemetrasenia, v Austrálii sa odporúčania týkajú predovšetkým lesných požiarov, povodní a ďalších prejavov extrémneho počasia.
Podľa správy Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof sa odhaduje, že celosvetové náklady spojené s katastrofami vrátane ich dosahov na ekosystémy a dodávateľské reťazce presahujú 2,3 bilióna dolárov ročne. Približne 95 percent priamych ekonomických strát spôsobujú prírodné hrozby, ako sú zemetrasenia či suchá. Napriek rastúcej frekvencii a intenzite katastrof pritom podľa Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca objem finančných prostriedkov na reakciu na krízové situácie klesá.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia po celom svete sa zásobujú potravinami, vodou aj batériami. Nákupnú horúčku podporujú i dezinformácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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