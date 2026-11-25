Ficova vláda posiela do Luxemburgu sporné stanovisko v prospech Kočnera, tvrdia Demokrati – VIDEO
Aktuálne prebieha v Luxemburgu súdne konanie, kde sa posudzuje, či sa novela Trestného zákona, ktorá znížila trestné sadzby, má vzťahovať aj na právoplatne odsúdených.
25.11.2026 (SITA.sk) - Aktuálne prebieha v Luxemburgu súdne konanie, kde sa posudzuje, či sa novela Trestného zákona, ktorá znížila trestné sadzby, má vzťahovať aj na právoplatne odsúdených.
Marian Kočner sa snaží dostať z väzenia skôr a pomáha mu v tom vláda vedená Robertom Ficom. Tvrdia to predstavitelia strany Demokrati. Vláda totiž zaslala do Luxemburgu stanovisko, podľa ktorého by sa na Kočnera mohla vzťahovať zmena trestnej legislatívy. Táto zmena by mu mohla umožniť zníženie trestu napriek tomu, že v čase nadobudnutia účinnosti legislatívnej úpravy bol Kočner už niekoľko rokov právoplatne odsúdený.
Kočner bol odsúdený už pred viac ako ôsmimi rokmi v kauze televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia a peňažný trest. V roku 2023 vláda Roberta Fica krátko po svojom nástupe k moci pripravila zmeny v trestnej legislatíve, ktoré mohli pomôcť nielen Kočnerovi, ale aj iným osobám, ako je napríklad obžalovaný podpredseda NR SR Tibor Gašpar či podnikateľ Norbert Bödör. Už vtedy Demokrati upozorňovali na možnosť zneužitia týchto zmien.
„Existujú nahrávky, na ktorých Kočner hovorí o stretnutí s Ficom v Bonaparte. Má prepojenia aj na Ladislava Bašternáka, nehovoriac o tom, ako pristupoval ku generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Hovorím to preto, že je zrejmé, že Marian Kočner toho veľa vie. Nehovoriac o tom, že je podozrivý z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ poukázal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga na Kočnerove prepojenia na Roberta Fica.
Aktuálne prebieha v Luxemburgu súdne konanie, kde sa posudzuje, či sa novela Trestného zákona, ktorá znížila trestné sadzby, má vzťahovať aj na právoplatne odsúdených. Súd sa sústreďuje aj na prípad Kočnera, ktorému by podľa nových sadzieb mohol byť znížený trest z pôvodných 19 rokov na 5 až 12 rokov. To by mohlo viesť k jeho skoršiemu prepusteniu na podmienku. „Už v čase, keď Fico prijímal zmeny trestnej legislatívy sme upozorňovali, že ich môžu zneužiť aj ľudia ako Kočner,“ pripomenul Šeliga.
Zaujímavé je, že hoci doma vláda tvrdí, že novela sa nevzťahuje na právoplatne skončené prípady, jej stanovisko zaslané do Luxemburgu naznačuje opak. „Doteraz platilo, že Kočner je právoplatne odsúdený. Slovenská vláda však v Luxemburgu tvrdí, že jeho prípad ešte nemusí byť z tohto pohľadu definitívne uzavretý. To by mohlo znamenať, že Marian Kočner by získal nárok na nižšiu trestnú sadzbu a mohol by sa dostať z väzenia skôr. Aj preto som sa pýtal ministra spravodlivosti Borisa Suska, čo presne vláda napísala do Luxemburgu. Zároveň podávame infožiadosť, aby nám predmetné stanovisko vlády SR sprístupnili,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Demokrati majú podozrenie, že vláda takýmto spôsobom podporuje Kočnera, aby si zabezpečila jeho mlčanie. Podľa nich má vláda slúžiť občanom Slovenska, nie chrániť osobnosti podozrivé z trestnej činnosti či odsúdené.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda posiela do Luxemburgu sporné stanovisko v prospech Kočnera, tvrdia Demokrati – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Marian Kočner sa snaží dostať z väzenia skôr a pomáha mu v tom vláda vedená Robertom Ficom. Tvrdia to predstavitelia strany Demokrati. Vláda totiž zaslala do Luxemburgu stanovisko, podľa ktorého by sa na Kočnera mohla vzťahovať zmena trestnej legislatívy. Táto zmena by mu mohla umožniť zníženie trestu napriek tomu, že v čase nadobudnutia účinnosti legislatívnej úpravy bol Kočner už niekoľko rokov právoplatne odsúdený.
Zmeny mohli pomôcť aj iným osobám
Kočner bol odsúdený už pred viac ako ôsmimi rokmi v kauze televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia a peňažný trest. V roku 2023 vláda Roberta Fica krátko po svojom nástupe k moci pripravila zmeny v trestnej legislatíve, ktoré mohli pomôcť nielen Kočnerovi, ale aj iným osobám, ako je napríklad obžalovaný podpredseda NR SR Tibor Gašpar či podnikateľ Norbert Bödör. Už vtedy Demokrati upozorňovali na možnosť zneužitia týchto zmien.
„Existujú nahrávky, na ktorých Kočner hovorí o stretnutí s Ficom v Bonaparte. Má prepojenia aj na Ladislava Bašternáka, nehovoriac o tom, ako pristupoval ku generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Hovorím to preto, že je zrejmé, že Marian Kočner toho veľa vie. Nehovoriac o tom, že je podozrivý z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ poukázal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga na Kočnerove prepojenia na Roberta Fica.
Demokrati žiadajú prístup k stanovisku
Aktuálne prebieha v Luxemburgu súdne konanie, kde sa posudzuje, či sa novela Trestného zákona, ktorá znížila trestné sadzby, má vzťahovať aj na právoplatne odsúdených. Súd sa sústreďuje aj na prípad Kočnera, ktorému by podľa nových sadzieb mohol byť znížený trest z pôvodných 19 rokov na 5 až 12 rokov. To by mohlo viesť k jeho skoršiemu prepusteniu na podmienku. „Už v čase, keď Fico prijímal zmeny trestnej legislatívy sme upozorňovali, že ich môžu zneužiť aj ľudia ako Kočner,“ pripomenul Šeliga.
Zaujímavé je, že hoci doma vláda tvrdí, že novela sa nevzťahuje na právoplatne skončené prípady, jej stanovisko zaslané do Luxemburgu naznačuje opak. „Doteraz platilo, že Kočner je právoplatne odsúdený. Slovenská vláda však v Luxemburgu tvrdí, že jeho prípad ešte nemusí byť z tohto pohľadu definitívne uzavretý. To by mohlo znamenať, že Marian Kočner by získal nárok na nižšiu trestnú sadzbu a mohol by sa dostať z väzenia skôr. Aj preto som sa pýtal ministra spravodlivosti Borisa Suska, čo presne vláda napísala do Luxemburgu. Zároveň podávame infožiadosť, aby nám predmetné stanovisko vlády SR sprístupnili,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Demokrati majú podozrenie, že vláda takýmto spôsobom podporuje Kočnera, aby si zabezpečila jeho mlčanie. Podľa nich má vláda slúžiť občanom Slovenska, nie chrániť osobnosti podozrivé z trestnej činnosti či odsúdené.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda posiela do Luxemburgu sporné stanovisko v prospech Kočnera, tvrdia Demokrati – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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