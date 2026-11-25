Minister Migaľ odmieta presun prípravy nových eurofondov, hovorí o porušení koaličnej spolupráce – VIDEO, FOTO
Šéf rezortu investícií reagoval na stiahnutý pozmeňujúci návrh poslanca Hlasu-SD, ktorý chcel agendu presunúť pod Úrad podpredsedu vlády. Minister investícií, regionálneho rozvoja a ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Šéf rezortu investícií reagoval na stiahnutý pozmeňujúci návrh poslanca Hlasu-SD, ktorý chcel agendu presunúť pod Úrad podpredsedu vlády.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ jednoznačne odmieta presun prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády. Tento krok považuje za hrubé porušenie pravidiel koaličnej spolupráce a nesúhlasí so zasahovaním do kompetencií rezortov bez predchádzajúcej dohody. Zdôraznil, že zásadné zmeny sa nesmú robiť potajomky a za chrbtom partnerov v parlamente.
Minister Migaľ poukázal, že jeho ministerstvo má skúsených odborníkov, ktorí pripravujú nové programové obdobie a úspešne čerpajú eurofondy. Vyjadril obavu, že by bolo potrebné meniť zákony len kvôli záchrane viacerých drahých úradníckych miest. Tiež zdôraznil ochotu privítať šikovných pracovníkov z úradu podpredsedu vlády, avšak nesúhlasí so zriaďovaním ďalšieho aparátu.
Reagoval na pozmeňujúci návrh poslanca Erika Vlčeka z Hlas-SD, ktorý navrhoval presun prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu pre roky 2028 – 2034 pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom, jeho straníckym kolegom. Migaľ vyzdvihol fakt, že tento návrh bol stiahnutý, no aj tak ho považuje za neprijateľný.
Minister zdôraznil, že všetky takéto otázky by sa mali riešiť na koaličnej rade a nie potajomky. Poukázal tiež, že navrhovaná zmena zasahovala do agendy ďalšieho ministerstva, čo je neprípustné. Príprava nového eurofondového obdobia na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) prebieha už od začiatku roka 2026.
Splnomocnenec vlády pre Národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že nový systém bude výrazne odlišný od Plánu obnovy, bude založený na spolupráci so socioekonomickými a územnými partnermi a prinesie prísne päťročné záväzky s rizikami.
Slovensko zároveň bude hospodáriť s výrazne menším objemom peňazí – z predchádzajúcich približne 19 miliárd eur na maximálne okolo 10 miliárd v prvej etape nového obdobia. Preto je dôležité nastaviť priority profesionálne. Minister Migaľ pripomenul, že vedenie MIRRI dosiahlo významné výsledky – zrýchlilo čerpanie eurofondov päťnásobne, Slovensko splnilo tohtoročný míľnik už v máji a posunulo sa v platbách v rámci EÚ z 26. miesta na 12. až 13. priečku.
Podľa ministra Migaľa sú dôkazom schopnosti ministerstva existujúci pracovníci, ktorí prinášajú výsledky. Nepotrebujú vytvárať ďalší byrokratický aparát, zvlášť v čase konsolidácie rozpočtu. Prioritou je šetriť, vyrokovať čo najlepšie podmienky a získavať viac peňazí pre Slovensko. Zároveň zdôraznil, že cieľom je rozvoj regiónov a nie udržiavanie drahých pracovných miest.
Zdroj: SITA.sk - Minister Migaľ odmieta presun prípravy nových eurofondov, hovorí o porušení koaličnej spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ jednoznačne odmieta presun prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády. Tento krok považuje za hrubé porušenie pravidiel koaličnej spolupráce a nesúhlasí so zasahovaním do kompetencií rezortov bez predchádzajúcej dohody. Zdôraznil, že zásadné zmeny sa nesmú robiť potajomky a za chrbtom partnerov v parlamente.
Záchrana drahých úradníckych miest
Minister Migaľ poukázal, že jeho ministerstvo má skúsených odborníkov, ktorí pripravujú nové programové obdobie a úspešne čerpajú eurofondy. Vyjadril obavu, že by bolo potrebné meniť zákony len kvôli záchrane viacerých drahých úradníckych miest. Tiež zdôraznil ochotu privítať šikovných pracovníkov z úradu podpredsedu vlády, avšak nesúhlasí so zriaďovaním ďalšieho aparátu.
Reagoval na pozmeňujúci návrh poslanca Erika Vlčeka z Hlas-SD, ktorý navrhoval presun prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu pre roky 2028 – 2034 pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom, jeho straníckym kolegom. Migaľ vyzdvihol fakt, že tento návrh bol stiahnutý, no aj tak ho považuje za neprijateľný.
Zásah do agendy ministerstva
Minister zdôraznil, že všetky takéto otázky by sa mali riešiť na koaličnej rade a nie potajomky. Poukázal tiež, že navrhovaná zmena zasahovala do agendy ďalšieho ministerstva, čo je neprípustné. Príprava nového eurofondového obdobia na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) prebieha už od začiatku roka 2026.
Splnomocnenec vlády pre Národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že nový systém bude výrazne odlišný od Plánu obnovy, bude založený na spolupráci so socioekonomickými a územnými partnermi a prinesie prísne päťročné záväzky s rizikami.
Výrazne menší objem peňazí
Slovensko zároveň bude hospodáriť s výrazne menším objemom peňazí – z predchádzajúcich približne 19 miliárd eur na maximálne okolo 10 miliárd v prvej etape nového obdobia. Preto je dôležité nastaviť priority profesionálne. Minister Migaľ pripomenul, že vedenie MIRRI dosiahlo významné výsledky – zrýchlilo čerpanie eurofondov päťnásobne, Slovensko splnilo tohtoročný míľnik už v máji a posunulo sa v platbách v rámci EÚ z 26. miesta na 12. až 13. priečku.
Podľa ministra Migaľa sú dôkazom schopnosti ministerstva existujúci pracovníci, ktorí prinášajú výsledky. Nepotrebujú vytvárať ďalší byrokratický aparát, zvlášť v čase konsolidácie rozpočtu. Prioritou je šetriť, vyrokovať čo najlepšie podmienky a získavať viac peňazí pre Slovensko. Zároveň zdôraznil, že cieľom je rozvoj regiónov a nie udržiavanie drahých pracovných miest.
Zdroj: SITA.sk - Minister Migaľ odmieta presun prípravy nových eurofondov, hovorí o porušení koaličnej spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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