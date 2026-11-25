Liberáli kritizujú neefektívne využívanie eurofondov určených pre marginalizované rómske komunity – VIDEO
Ledecký poukázal na príklady neúspešných investícií do predražených školení, analýz a projektov bez reálneho dopadu. Strana Sloboda a Solidarita ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Ledecký poukázal na príklady neúspešných investícií do predražených školení, analýz a projektov bez reálneho dopadu.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na neefektívne využívanie viac než miliardy eur z eurofondov určených na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít.
Tímlíder SaS pre sociálnu starostlivosť a rodinu Vladimír Ledecký poukázal na príklady neúspešných investícií do predražených školení, analýz a projektov bez reálneho dopadu. Ledecký otvorene kritizoval pripravovaný zákon o odoberaní rodinných prídavkov pre prípad, že deti nebudú pravidelne navštevovať školu.
"Odobratie prídavkov nerieši príčiny záškoláctva a ešte viac zhorší situáciu detí, ktoré už dnes žijú v chudobe. Sú to rodiny, ktoré majú problém zabezpečiť deťom stravu či bývanie. Ak im zoberieme aj rodinné prídavky, ako tým deťom pomôžeme? Máme deti, ktoré prídu do školy s prázdnym žalúdkom a počas vyučovania opakovane odchádzajú, pretože sú hladné. Riešením nie je zobrať im peniaze, ale zabezpečiť, aby sa pomoc dostala skutočne k deťom. Starostovia, riaditelia škôl či sociálni pracovníci sú k nim najbližšie a vedia im pomôcť napríklad zabezpečením raňajok. Túto pomoc treba posilniť, nie rušiť," uviedol Vladimír Ledecký.
SaS tiež poukázala na niektoré projekty, ktoré sa podarilo vďaka medializácii a verejnému tlaku zastaviť alebo aspoň obmedziť. Medzi ne patrí napríklad mediálny dom za 20 miliónov eur či sadenie stromčekov v okolí rómskych osád za 60 miliónov eur.
"Napriek tomu sa naďalej míňajú peniaze na aktivity s otáznym prínosom. Na 550 stretnutí so sociálnymi podnikmi sa minulo 1,42 milióna eur, teda približne 2 590 eur na jedno stretnutie. Pritom máme v každom kraji regionálne centrá sociálneho podnikania, ktorých zamestnanci majú komunikáciu s podnikmi v náplni práce," doplnil Ledecký.
Ďalej kritizoval aj presúvanie finančných prostriedkov na iné účely. Na podporu integračných sociálnych podnikov išlo 5,9 milióna eur, vďaka čomu získalo podporu 7 500 ľudí, z toho však len 21 z marginalizovaných rómskych komunít. Takmer milión eur sa minul na kurzy a rekvalifikácie pre 332 ľudí, 120-tisíc eur na poradenstvo pre 217 samostatne zárobkovo činných osôb a 112-tisíc eur na 58 stretnutí ministerstva práce s orgánmi verejnej správy, teda približne 2 000 eur na jedno stretnutie.
Za problematické Ledecký označil aj výdavky na štúdie a analýzy. Vypracovanie štatútu splnomocnenca pre oblasť mládeže stálo 10-tisíc eur, analýza kvality pracovných miest pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít ďalších 10-tisíc eur a štúdie o podporovanom bývaní a aktívnych opatreniach na trhu práce po 50-tisíc eur. Ministerstvo životného prostredia navyše minulo 31 800 eur na školenie ôsmich pedagogických zamestnancov, čo predstavuje takmer 4 000 eur na osobu.
"Máme stovky zamestnancov na úradoch práce a tisíce ľudí na ministerstve sociálnych vecí. Napriek tomu platíme desaťtisíce eur za štúdie a analýzy, ktoré by mali vedieť pripraviť vlastné inštitúcie. A potom sa čudujeme, že peniaze určené na pomoc ľuďom sa míňajú bez viditeľného výsledku," skonštatoval Ledecký.
Ďalším príkladom podľa neho je pripravovaný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za 29 miliónov eur, ktorý má podporiť infraštruktúru v oblasti komunálnych odpadových vôd s cieľom pripojiť 70 ľudí z marginalizovaných rómskych komunít na verejný vodovod. Štrnásť profilových rozhovorov zverejnených na webe zase stálo 12-tisíc eur, približne 800 eur za jeden rozhovor.
Vladimír Ledecký na záver položil otázku, prečo sa ani po investovaní viac ako miliardy eur nedarí začleniť ľudí z rómskych osád do normálneho života. "Odpoveď je jednoduchá. Pretože tieto peniaze v skutočnosti neinvestujeme do nich," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú neefektívne využívanie eurofondov určených pre marginalizované rómske komunity – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na neefektívne využívanie viac než miliardy eur z eurofondov určených na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít.
Tímlíder SaS pre sociálnu starostlivosť a rodinu Vladimír Ledecký poukázal na príklady neúspešných investícií do predražených školení, analýz a projektov bez reálneho dopadu. Ledecký otvorene kritizoval pripravovaný zákon o odoberaní rodinných prídavkov pre prípad, že deti nebudú pravidelne navštevovať školu.
"Odobratie prídavkov nerieši príčiny záškoláctva a ešte viac zhorší situáciu detí, ktoré už dnes žijú v chudobe. Sú to rodiny, ktoré majú problém zabezpečiť deťom stravu či bývanie. Ak im zoberieme aj rodinné prídavky, ako tým deťom pomôžeme? Máme deti, ktoré prídu do školy s prázdnym žalúdkom a počas vyučovania opakovane odchádzajú, pretože sú hladné. Riešením nie je zobrať im peniaze, ale zabezpečiť, aby sa pomoc dostala skutočne k deťom. Starostovia, riaditelia škôl či sociálni pracovníci sú k nim najbližšie a vedia im pomôcť napríklad zabezpečením raňajok. Túto pomoc treba posilniť, nie rušiť," uviedol Vladimír Ledecký.
Projekty, ktoré sa podarilo zastaviť
SaS tiež poukázala na niektoré projekty, ktoré sa podarilo vďaka medializácii a verejnému tlaku zastaviť alebo aspoň obmedziť. Medzi ne patrí napríklad mediálny dom za 20 miliónov eur či sadenie stromčekov v okolí rómskych osád za 60 miliónov eur.
"Napriek tomu sa naďalej míňajú peniaze na aktivity s otáznym prínosom. Na 550 stretnutí so sociálnymi podnikmi sa minulo 1,42 milióna eur, teda približne 2 590 eur na jedno stretnutie. Pritom máme v každom kraji regionálne centrá sociálneho podnikania, ktorých zamestnanci majú komunikáciu s podnikmi v náplni práce," doplnil Ledecký.
Presúvanie finančných prostriedkov na iné účely
Ďalej kritizoval aj presúvanie finančných prostriedkov na iné účely. Na podporu integračných sociálnych podnikov išlo 5,9 milióna eur, vďaka čomu získalo podporu 7 500 ľudí, z toho však len 21 z marginalizovaných rómskych komunít. Takmer milión eur sa minul na kurzy a rekvalifikácie pre 332 ľudí, 120-tisíc eur na poradenstvo pre 217 samostatne zárobkovo činných osôb a 112-tisíc eur na 58 stretnutí ministerstva práce s orgánmi verejnej správy, teda približne 2 000 eur na jedno stretnutie.
Za problematické Ledecký označil aj výdavky na štúdie a analýzy. Vypracovanie štatútu splnomocnenca pre oblasť mládeže stálo 10-tisíc eur, analýza kvality pracovných miest pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít ďalších 10-tisíc eur a štúdie o podporovanom bývaní a aktívnych opatreniach na trhu práce po 50-tisíc eur. Ministerstvo životného prostredia navyše minulo 31 800 eur na školenie ôsmich pedagogických zamestnancov, čo predstavuje takmer 4 000 eur na osobu.
"Máme stovky zamestnancov na úradoch práce a tisíce ľudí na ministerstve sociálnych vecí. Napriek tomu platíme desaťtisíce eur za štúdie a analýzy, ktoré by mali vedieť pripraviť vlastné inštitúcie. A potom sa čudujeme, že peniaze určené na pomoc ľuďom sa míňajú bez viditeľného výsledku," skonštatoval Ledecký.
Ďalší príklad
Ďalším príkladom podľa neho je pripravovaný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za 29 miliónov eur, ktorý má podporiť infraštruktúru v oblasti komunálnych odpadových vôd s cieľom pripojiť 70 ľudí z marginalizovaných rómskych komunít na verejný vodovod. Štrnásť profilových rozhovorov zverejnených na webe zase stálo 12-tisíc eur, približne 800 eur za jeden rozhovor.
Vladimír Ledecký na záver položil otázku, prečo sa ani po investovaní viac ako miliardy eur nedarí začleniť ľudí z rómskych osád do normálneho života. "Odpoveď je jednoduchá. Pretože tieto peniaze v skutočnosti neinvestujeme do nich," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú neefektívne využívanie eurofondov určených pre marginalizované rómske komunity – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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