Barcelona otočila duel z 0:2 tromi gólmi za 10 minút. Simeone dosiahol 345. víťazstvo na lavičke Atlética – VIDEO
Katalánci sa odpútali od Realu Madrid pod vedením Josého Mourinha, ktorý sa po víťazstve nad Celtou Vigo bodovo dorovnal svojho rivala. Španielsky majster FC ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Katalánci sa odpútali od Realu Madrid pod vedením Josého Mourinha, ktorý sa po víťazstve nad Celtou Vigo bodovo dorovnal svojho rivala.
Španielsky majster FC Barcelona zmazal dvojgólové manko, zdolal Villarreal 3:2 a obnovil svoj trojbodový náskok na čele La Ligy.
Katalánci sa tak odpútali od Realu Madrid pod vedením Josého Mourinha, ktorý sa po víťazstve nad Celtou Vigo bodovo dorovnal svojho rivala, no nie však nadlho.
Neskôr zvíťazilo Atlético Madrid na ihrisku Getafe 3:0 a po prehre s Barcelonou v predchádzajúcom kole sa udržalo v tesnom závese za dvoma najlepšími španielskymi tímami.
Vďaka dvom gólom Tajona Buchanana a Taniho Oluwaseyiho v priebehu siedmich minút získal Villarreal na štadióne Camp Nou náskok, pričom krídelník Barcelony Lamine Yamal v prvom polčase nepremenil pokutový kop.
Katalánsky veľkoklub však v druhom polčase v priebehu 10 minút trikrát skóroval a strhol víťazstvo na svoju stranu. Gerard Martín a Fermín López vyrovnali stav stretnutia a následný vlastný gól Paua Navarra zabezpečil domácim tri body.
Barcelona vyhrala štyri súťažné zápasy v rade od októbrovej prehry v "El Clásicu" proti Realu Madrid. "Trápili sme sa, pretože sme do zápasu vstúpili zle a veľmi skoro sme inkasovali dva góly. Budem si pamätať, ako tím zareagoval, ale musíme pracovať na tom, aby sa to už neopakovalo," uviedol stredopoliar Pedri.
Tréner Hansi Flick vyzdvihol obrat svojho tímu – niečo, čo sa pod jeho vedením stalo už takmer zvykom. "Urobili sme dve chyby a oni dvakrát skórovali, ale naša reakcia bola neuveriteľná," povedal novinárom.
Domáci hráči na začiatku popoludňajšieho zápasu pôsobili nekoncentrovane, čo už v piatej minúte využil Buchanan a poslal Villarreal do vedenia. O dve minúty neskôr Villarreal zvýšil svoj náskok, keď Oluwaseyi prekonal Joana Garcíu prudkou strelou pod brvno.
Flickov tím mohol znížiť po tom, čo Oluwaseyi fauloval Yamala v pokutovom území, no mladý krídelník namieril svoju penaltu len do žrde a lopta následne skončila mimo bránky.
Po prestávke sa však "blaugranas" rýchlo vrátili späť do duelu. Martin v 57. minúte skóroval hlavou po centri od Pedriho. O štyri minúty neskôr pridal druhý gól Fermín po prihrávke od Yamala a zakrátko nasledoval aj tretí presný zásah.
Pri ďalšej akcii bol opäť dôležitý mladík z dielne La Masie a šikovne prihral pätou Ericovi Garciovi, ktorého center si Navarro nešťastne zrazil do vlastnej siete.
Atlético si v stretnutí hravo poradilo s Getafe. Góly Alexa Baenu a Johnnyho Cardosa v prvom polčase nasmerovali "Rojiblancos" k zisku troch bodov.
V závere zápasu spečatil víťazstvo Alejandro Grimaldo premeneným pokutovým kopom. Penaltu rozhodca nariadil po tom, čo Djene Dakonam z Getafe fauloval v pokutovom území Alexandera Sørlotha.
Diego Simeone sa stal koučom s najvyšším počtom víťazstiev v histórii La Ligy. Jeho tím zaznamenal už 345. výhru, čím prekonal rekord bývalého trénera Atlética Luisa Aragonésa.
"Je to obrovská radosť – to nemôžem poprieť. Pravdou je, že som šťastný, pretože za tým stojí množstvo práce, obrovské úsilie veľkého počtu ľudí a mnoho hráčov, ktorí sa oddali jednej myšlienke," prezradil Simeone, ktorý prevzal tím v decembri 2011 a viedol ho v 567 ligových súbojoch.
Zároveň si neodpustil poznámku na adresu kritikov, ktorí mu v priebehu rokov vyčítali, že jeho zverenci hrajú defenzívny futbal. "345 zápasov nevyhráte tým, že budete len brániť," dodal argentínsky kormidelník.
Zdroj: SITA.sk - Barcelona otočila duel z 0:2 tromi gólmi za 10 minút. Simeone dosiahol 345. víťazstvo na lavičke Atlética – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky majster FC Barcelona zmazal dvojgólové manko, zdolal Villarreal 3:2 a obnovil svoj trojbodový náskok na čele La Ligy.
Katalánci sa tak odpútali od Realu Madrid pod vedením Josého Mourinha, ktorý sa po víťazstve nad Celtou Vigo bodovo dorovnal svojho rivala, no nie však nadlho.
Neskôr zvíťazilo Atlético Madrid na ihrisku Getafe 3:0 a po prehre s Barcelonou v predchádzajúcom kole sa udržalo v tesnom závese za dvoma najlepšími španielskymi tímami.
Úžasná reakcia mužstva
Vďaka dvom gólom Tajona Buchanana a Taniho Oluwaseyiho v priebehu siedmich minút získal Villarreal na štadióne Camp Nou náskok, pričom krídelník Barcelony Lamine Yamal v prvom polčase nepremenil pokutový kop.
Katalánsky veľkoklub však v druhom polčase v priebehu 10 minút trikrát skóroval a strhol víťazstvo na svoju stranu. Gerard Martín a Fermín López vyrovnali stav stretnutia a následný vlastný gól Paua Navarra zabezpečil domácim tri body.
Barcelona vyhrala štyri súťažné zápasy v rade od októbrovej prehry v "El Clásicu" proti Realu Madrid. "Trápili sme sa, pretože sme do zápasu vstúpili zle a veľmi skoro sme inkasovali dva góly. Budem si pamätať, ako tím zareagoval, ale musíme pracovať na tom, aby sa to už neopakovalo," uviedol stredopoliar Pedri.
Hrôzostrašný štart súboja
Tréner Hansi Flick vyzdvihol obrat svojho tímu – niečo, čo sa pod jeho vedením stalo už takmer zvykom. "Urobili sme dve chyby a oni dvakrát skórovali, ale naša reakcia bola neuveriteľná," povedal novinárom.
Domáci hráči na začiatku popoludňajšieho zápasu pôsobili nekoncentrovane, čo už v piatej minúte využil Buchanan a poslal Villarreal do vedenia. O dve minúty neskôr Villarreal zvýšil svoj náskok, keď Oluwaseyi prekonal Joana Garcíu prudkou strelou pod brvno.
Flickov tím mohol znížiť po tom, čo Oluwaseyi fauloval Yamala v pokutovom území, no mladý krídelník namieril svoju penaltu len do žrde a lopta následne skončila mimo bránky.
Po prestávke sa však "blaugranas" rýchlo vrátili späť do duelu. Martin v 57. minúte skóroval hlavou po centri od Pedriho. O štyri minúty neskôr pridal druhý gól Fermín po prihrávke od Yamala a zakrátko nasledoval aj tretí presný zásah.
Pri ďalšej akcii bol opäť dôležitý mladík z dielne La Masie a šikovne prihral pätou Ericovi Garciovi, ktorého center si Navarro nešťastne zrazil do vlastnej siete.
Prekonaný rekord
Atlético si v stretnutí hravo poradilo s Getafe. Góly Alexa Baenu a Johnnyho Cardosa v prvom polčase nasmerovali "Rojiblancos" k zisku troch bodov.
V závere zápasu spečatil víťazstvo Alejandro Grimaldo premeneným pokutovým kopom. Penaltu rozhodca nariadil po tom, čo Djene Dakonam z Getafe fauloval v pokutovom území Alexandera Sørlotha.
Diego Simeone sa stal koučom s najvyšším počtom víťazstiev v histórii La Ligy. Jeho tím zaznamenal už 345. výhru, čím prekonal rekord bývalého trénera Atlética Luisa Aragonésa.
"Je to obrovská radosť – to nemôžem poprieť. Pravdou je, že som šťastný, pretože za tým stojí množstvo práce, obrovské úsilie veľkého počtu ľudí a mnoho hráčov, ktorí sa oddali jednej myšlienke," prezradil Simeone, ktorý prevzal tím v decembri 2011 a viedol ho v 567 ligových súbojoch.
Zároveň si neodpustil poznámku na adresu kritikov, ktorí mu v priebehu rokov vyčítali, že jeho zverenci hrajú defenzívny futbal. "345 zápasov nevyhráte tým, že budete len brániť," dodal argentínsky kormidelník.
Zdroj: SITA.sk - Barcelona otočila duel z 0:2 tromi gólmi za 10 minút. Simeone dosiahol 345. víťazstvo na lavičke Atlética – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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