Päť dozorcov prišlo o život pri krvavom úteku z Leopoldova. Tragédiu si pripomenuli aj po 35 rokoch
V Leopoldove túto udalosť okrem malého pomníka pripomína aj päť líp. Pamiatku piatich väzenských dozorcov si v pondelok pri príležitosti 35. výročia od ich ...
23.11.2026 (SITA.sk) - V Leopoldove túto udalosť okrem malého pomníka pripomína aj päť líp.
Pamiatku piatich väzenských dozorcov si v pondelok pri príležitosti 35. výročia od ich zavraždenia počas úteku väzňov z leopoldovskej väznice pripomenuli príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže pri malom pamätníku v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Františka Slobodu, Milana Černého, Milana Galbavého, Igora Jošta a 20-ročného Mariána Zennera brutálnym spôsobom zabila skupina zločincov vedená Tiborom Polgárim. V Leopoldove túto udalosť okrem malého pomníka pripomína aj päť líp. Po tejto najtragickejšej udalosti v dejinách slovenského väzenstva nastali významné zmeny v systéme bezpečnosti väzníc, aby sa už takáto udalosť nikdy nezopakovala.
Krvavý útok na väzenských dozorcov spustil odsúdený Tibor Polgári 23. novembra 1991 o 19. hodine, keď pod zámienkou vhodenia listu do schránky požiadal referenta režimu Františka Slobodu, aby ho pustil za chodbové mreže. Spoločne s ďalším väzňom Milošom Urigom ho napadli a nožom dobodali na smrť. Obaja zločinci sa potom prezliekli do uniforiem väzenských dozorcov a spoločne s ďalšími piatimi odsúdenými pokračovali v krvavej ceste za slobodou. Ich vyčíňanie neprežilo päť príslušníkov vtedajšieho Nápravnovýchovného ústavu, niekoľkí ďalší boli zranení. So strelnými zbraňami a rukojemníkmi sa sedmička zločincov dostala na slobodu. V ukradnutom aute blúdili, ich vysnívaným cieľom bola Austrália. V panike sa dostali do Trnavy, kde v lokalite Kamenný mlyn havarovali.
Okolo práve prechádzal Trnavčan Jozef Snopek, ktorý chcel ľuďom z havarovaného auta pomôcť. Keď vystúpil, Polgári ho udrel pažbou ukradnutého samopalu do hlavy a zobral mu jeho auto. Všetci siedmi väzni na úteku presadli do ďalšej škodovky, potom zrejme zazmätkovali a dostali sa na diaľnicu smerom na Piešťany. Dezorientovaní skončili opäť v blízkosti Leopoldova. Mesto a okolie obsadili príslušníci špeciálnych jednotiek, nejazdili vlaky, ľudia boli poschovávaní doma. Po dvadsiatich hodinách od úteku všetkých utečencov za dramatických okolností zadržala polícia. Dvoch na okraji Piešťan a ďalších v stohu slamy pri Žlkovciach.
Najvyšší súd v roku 1994 odsúdil Tibora Polgáriho a Miloša Urigu na doživotie, Bartolomejovi Botošovi vymeral 18 rokov, Daliborovi Bajgerovi a Václavovi Fedákovi po pätnásť a Vladimírovi Dudovi trinásť rokov väzenia. Ondrej Harvan si trest zvolil sám, spáchal samovraždu.
Zdroj: SITA.sk - Päť dozorcov prišlo o život pri krvavom úteku z Leopoldova. Tragédiu si pripomenuli aj po 35 rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Pamiatku piatich väzenských dozorcov si v pondelok pri príležitosti 35. výročia od ich zavraždenia počas úteku väzňov z leopoldovskej väznice pripomenuli príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže pri malom pamätníku v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Františka Slobodu, Milana Černého, Milana Galbavého, Igora Jošta a 20-ročného Mariána Zennera brutálnym spôsobom zabila skupina zločincov vedená Tiborom Polgárim. V Leopoldove túto udalosť okrem malého pomníka pripomína aj päť líp. Po tejto najtragickejšej udalosti v dejinách slovenského väzenstva nastali významné zmeny v systéme bezpečnosti väzníc, aby sa už takáto udalosť nikdy nezopakovala.
Krvavý útok na väzenských dozorcov spustil odsúdený Tibor Polgári 23. novembra 1991 o 19. hodine, keď pod zámienkou vhodenia listu do schránky požiadal referenta režimu Františka Slobodu, aby ho pustil za chodbové mreže. Spoločne s ďalším väzňom Milošom Urigom ho napadli a nožom dobodali na smrť. Obaja zločinci sa potom prezliekli do uniforiem väzenských dozorcov a spoločne s ďalšími piatimi odsúdenými pokračovali v krvavej ceste za slobodou. Ich vyčíňanie neprežilo päť príslušníkov vtedajšieho Nápravnovýchovného ústavu, niekoľkí ďalší boli zranení. So strelnými zbraňami a rukojemníkmi sa sedmička zločincov dostala na slobodu. V ukradnutom aute blúdili, ich vysnívaným cieľom bola Austrália. V panike sa dostali do Trnavy, kde v lokalite Kamenný mlyn havarovali.
Okolo práve prechádzal Trnavčan Jozef Snopek, ktorý chcel ľuďom z havarovaného auta pomôcť. Keď vystúpil, Polgári ho udrel pažbou ukradnutého samopalu do hlavy a zobral mu jeho auto. Všetci siedmi väzni na úteku presadli do ďalšej škodovky, potom zrejme zazmätkovali a dostali sa na diaľnicu smerom na Piešťany. Dezorientovaní skončili opäť v blízkosti Leopoldova. Mesto a okolie obsadili príslušníci špeciálnych jednotiek, nejazdili vlaky, ľudia boli poschovávaní doma. Po dvadsiatich hodinách od úteku všetkých utečencov za dramatických okolností zadržala polícia. Dvoch na okraji Piešťan a ďalších v stohu slamy pri Žlkovciach.
Najvyšší súd v roku 1994 odsúdil Tibora Polgáriho a Miloša Urigu na doživotie, Bartolomejovi Botošovi vymeral 18 rokov, Daliborovi Bajgerovi a Václavovi Fedákovi po pätnásť a Vladimírovi Dudovi trinásť rokov väzenia. Ondrej Harvan si trest zvolil sám, spáchal samovraždu.
Zdroj: SITA.sk - Päť dozorcov prišlo o život pri krvavom úteku z Leopoldova. Tragédiu si pripomenuli aj po 35 rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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