Húsíovia zasiahli najvyšší mrakodrap v saudskoarabskom Rijáde, útok poškodil sídlo štátneho fondu
Saudskoarabské úrady potvrdili materiálne škody, obete nehlásia. Útok zasiahol finančné centrum metropoly. Saudskoarabské úrady vo štvrtok potvrdili, že útok jemenských ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Saudskoarabské úrady potvrdili materiálne škody, obete nehlásia. Útok zasiahol finančné centrum metropoly.
Úrad civilnej ochrany na sociálnej sieti X oznámil, že útok spôsobil „materiálne škody, ale nevyžiadal si žiadne obete“.
Úrady zasiahnutú budovu neidentifikovali, zverejnili však fotografiu, na ktorej je zrejme zachytená 385-metrová veža Public Investment Fund Tower. V mrakodrape sídli saudskoarabský štátny investičný fond.
Húsíovia podporovaní Iránom v posledných mesiacoch zintenzívnili raketové a dronové útoky na saudskoarabské mestá, prístavy a energetickú infraštruktúru. Konflikt v Jemene sa opäť vyostril v súvislosti so širšou vojnou medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Saudská Arábia podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu, zatiaľ čo Húsíovia kontrolujú hlavné mesto Saná a rozsiahle územia na severe krajiny.
Rijád vojensky zasiahol do jemenskej občianskej vojny v roku 2015 na čele arabskej koalície. Po období relatívneho pokoja útoky opäť zasahujú aj hospodársky významné objekty v saudskoarabskej metropole.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia zasiahli najvyšší mrakodrap v saudskoarabskom Rijáde, útok poškodil sídlo štátneho fondu © SITA Všetky práva vyhradené.
Saudskoarabské úrady vo štvrtok potvrdili, že útok jemenských povstalcov Húsíov poškodil výškovú budovu vo finančnej štvrti Rijádu. Niekoľko hodín predtým sa v metropole ozval silný výbuch a očití svedkovia hlásili poškodenie najvyššieho mrakodrapu v meste.
Úrady nič neprezradili
Úrady zasiahnutú budovu neidentifikovali, zverejnili však fotografiu, na ktorej je zrejme zachytená 385-metrová veža Public Investment Fund Tower. V mrakodrape sídli saudskoarabský štátny investičný fond.
Húsíovia podporovaní Iránom v posledných mesiacoch zintenzívnili raketové a dronové útoky na saudskoarabské mestá, prístavy a energetickú infraštruktúru. Konflikt v Jemene sa opäť vyostril v súvislosti so širšou vojnou medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Boj proti Húsíom
Saudská Arábia podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu, zatiaľ čo Húsíovia kontrolujú hlavné mesto Saná a rozsiahle územia na severe krajiny.
Rijád vojensky zasiahol do jemenskej občianskej vojny v roku 2015 na čele arabskej koalície. Po období relatívneho pokoja útoky opäť zasahujú aj hospodársky významné objekty v saudskoarabskej metropole.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia zasiahli najvyšší mrakodrap v saudskoarabskom Rijáde, útok poškodil sídlo štátneho fondu © SITA Všetky práva vyhradené.
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