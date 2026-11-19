Blanár oznámil dohodu s Rakúskom, memorandum podpíšu premiéri v Bratislave – FOTO
Blanár pripomenul, že návrh na uzavretie dohody o cezhraničnej spolupráci predstavil rakúskym partnerom počas návštevy ministerky na Slovensku v minulom roku. Slovensko a Rakúsko sa dohodli na znení
19.11.2026 (SITA.sk) - Blanár pripomenul, že návrh na uzavretie dohody o cezhraničnej spolupráci predstavil rakúskym partnerom počas návštevy ministerky na Slovensku v minulom roku.
Slovensko a Rakúsko sa dohodli na znení memoranda o porozumení o cezhraničnom rozvoji, ktorého cieľom je zlepšiť dopravné prepojenie oboch krajín. Dokument by mali v pondelok 23. novembra v Bratislave podpísať premiéri Robert Fico a Christian Stocker počas bilaterálneho rokovania v rámci samitu Vyšehradskej skupiny vo formáte V4+ s Rakúskom. Po rokovaní s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinl-Reisingerovou to oznámil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Blanár pripomenul, že návrh na uzavretie dohody o cezhraničnej spolupráci predstavil rakúskym partnerom počas návštevy ministerky na Slovensku v minulom roku. „Mala by pomôcť zlepšiť naše infraštruktúrne prepojenie, pretože v súčasnosti máme medzi Slovenskom a Rakúskom v prevádzke v podstate jediný most a myslím si, že tento dlh by sme mali splatiť,“ uviedol minister zahraničia.
Obe krajiny majú podľa ministra záujem na posilňovaní spolupráce aj vzhľadom na silné hospodárske väzby. Rakúsko bolo vlani piatym najvýznamnejším vývozným partnerom Slovenska a vzájomný obchod dosiahol rekordných takmer deväť miliárd eur. Rakúske firmy na Slovensku investovali viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú vyše 48-tisíc ľudí. Viac ako 700 slovenských spoločností podľa Blanára investuje v Rakúsku.
Témou rokovania bolo aj pôsobenie oboch krajín v Organizácii Spojených národov (OSN). Rakúsko bolo v júni zvolené za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2027 až 2028, pričom podporilo kandidatúru Slovenska na roky 2028 až 2029. Ministri sa podľa Blanára dohodli na spolupráci a výmene expertov počas pôsobenia oboch krajín v rade. Spoločnými témami majú byť dodržiavanie medzinárodného práva, riešenie konfliktov a ochrana prírodných zdrojov.
Blanár a Meinl-Reisingerová rokovali aj o spolupráci v Slavkovskom formáte, ktorý združuje Slovensko, Česko a Rakúsko, a o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Zhodli sa na potrebe využiť súčasné podmienky na posun v prístupovom procese regiónu.
K témam rokovania patrili aj konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Slovensko a Rakúsko majú podľa Blanára podobné postoje k potrebe znižovania cien elektrickej energie a väčšej flexibility pri emisných povolenkách, ktoré podľa neho zaťažujú podniky.
Zdroj: SITA.sk - Blanár oznámil dohodu s Rakúskom, memorandum podpíšu premiéri v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Rakúsko sa dohodli na znení memoranda o porozumení o cezhraničnom rozvoji, ktorého cieľom je zlepšiť dopravné prepojenie oboch krajín. Dokument by mali v pondelok 23. novembra v Bratislave podpísať premiéri Robert Fico a Christian Stocker počas bilaterálneho rokovania v rámci samitu Vyšehradskej skupiny vo formáte V4+ s Rakúskom. Po rokovaní s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinl-Reisingerovou to oznámil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Posilňovanie spolupráce
Blanár pripomenul, že návrh na uzavretie dohody o cezhraničnej spolupráci predstavil rakúskym partnerom počas návštevy ministerky na Slovensku v minulom roku. „Mala by pomôcť zlepšiť naše infraštruktúrne prepojenie, pretože v súčasnosti máme medzi Slovenskom a Rakúskom v prevádzke v podstate jediný most a myslím si, že tento dlh by sme mali splatiť,“ uviedol minister zahraničia.
Obe krajiny majú podľa ministra záujem na posilňovaní spolupráce aj vzhľadom na silné hospodárske väzby. Rakúsko bolo vlani piatym najvýznamnejším vývozným partnerom Slovenska a vzájomný obchod dosiahol rekordných takmer deväť miliárd eur. Rakúske firmy na Slovensku investovali viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú vyše 48-tisíc ľudí. Viac ako 700 slovenských spoločností podľa Blanára investuje v Rakúsku.
Spoločné témy
Témou rokovania bolo aj pôsobenie oboch krajín v Organizácii Spojených národov (OSN). Rakúsko bolo v júni zvolené za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2027 až 2028, pričom podporilo kandidatúru Slovenska na roky 2028 až 2029. Ministri sa podľa Blanára dohodli na spolupráci a výmene expertov počas pôsobenia oboch krajín v rade. Spoločnými témami majú byť dodržiavanie medzinárodného práva, riešenie konfliktov a ochrana prírodných zdrojov.
Blanár a Meinl-Reisingerová rokovali aj o spolupráci v Slavkovskom formáte, ktorý združuje Slovensko, Česko a Rakúsko, a o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Zhodli sa na potrebe využiť súčasné podmienky na posun v prístupovom procese regiónu.
K témam rokovania patrili aj konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Slovensko a Rakúsko majú podľa Blanára podobné postoje k potrebe znižovania cien elektrickej energie a väčšej flexibility pri emisných povolenkách, ktoré podľa neho zaťažujú podniky.
Zdroj: SITA.sk - Blanár oznámil dohodu s Rakúskom, memorandum podpíšu premiéri v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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