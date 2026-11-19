Ruské drony celý deň útočili na Kyjev, Sybiha označil Putina za globálneho teroristu
Ukrajinské údery v ruskej Saratovskej oblasti zabili troch ľudí. Vzájomné útoky si celkovo vyžiadali štyri obete. Ruské dronové útoky na Kyjev si ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské údery v ruskej Saratovskej oblasti zabili troch ľudí. Vzájomné útoky si celkovo vyžiadali štyri obete.
„Rusko celý deň terorizuje Kyjev dronmi. Zatiaľ vieme o najmenej štyroch zranených a jednom mŕtvom,“ vyhlásil ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.
Ruské útoky opakovane zasiahli centrálnu kyjevskú štvrť Podiľ, nad ktorou sa vznášali oblaky dymu. Tlaková vlna rozbila najmenej jedno veľké okno Chrámu svätého Vladimíra a mierne poškodila rakúske veľvyslanectvo.
Škody utrpela aj holandská ambasáda. Minister zahraničných vecí Holandska Tom Berendsen potvrdil, že jej zamestnanci sú v bezpečí. Úlomky dopadli aj do areálu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha útoky ostro odsúdil v súvislosti s Putinovou účasťou na trojstrannom samite v Číne. „Putin sa v Šen-čene predvádzal ako svetový líder. V skutočnosti je globálnym zločincom a teroristom,“ vyhlásil.
Gubernátor ruskej Saratovskej oblasti Roman Busargin medzitým oznámil, že ukrajinský útok poškodil civilnú infraštruktúru, pričom zahynuli traja ľudia a ďalší utrpel zranenia. Podrobnosti o zasiahnutých objektoch neuviedol.
Útoky sa odohrali v deň, keď prezidenti Ruska, USA a Číny rokovali o medzinárodnej bezpečnosti a vojne na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony celý deň útočili na Kyjev, Sybiha označil Putina za globálneho teroristu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské dronové útoky na Kyjev si vo štvrtok vyžiadali najmenej jednu obeť a štyroch zranených. Zasiahli aj historickú katedrálu a poškodili veľvyslanectvá Rakúska a Holandska. Ukrajinské údery na ruskú Saratovskú oblasť medzitým pripravili o život troch ľudí.
Tlaková vlna a dve ambasády
Ruské útoky opakovane zasiahli centrálnu kyjevskú štvrť Podiľ, nad ktorou sa vznášali oblaky dymu. Tlaková vlna rozbila najmenej jedno veľké okno Chrámu svätého Vladimíra a mierne poškodila rakúske veľvyslanectvo.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Škody utrpela aj holandská ambasáda. Minister zahraničných vecí Holandska Tom Berendsen potvrdil, že jej zamestnanci sú v bezpečí. Úlomky dopadli aj do areálu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.
Zločinec a Terorista z Kremľa
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha útoky ostro odsúdil v súvislosti s Putinovou účasťou na trojstrannom samite v Číne. „Putin sa v Šen-čene predvádzal ako svetový líder. V skutočnosti je globálnym zločincom a teroristom,“ vyhlásil.
Gubernátor ruskej Saratovskej oblasti Roman Busargin medzitým oznámil, že ukrajinský útok poškodil civilnú infraštruktúru, pričom zahynuli traja ľudia a ďalší utrpel zranenia. Podrobnosti o zasiahnutých objektoch neuviedol.
Útoky sa odohrali v deň, keď prezidenti Ruska, USA a Číny rokovali o medzinárodnej bezpečnosti a vojne na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony celý deň útočili na Kyjev, Sybiha označil Putina za globálneho teroristu © SITA Všetky práva vyhradené.
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