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06. októbra 2026
Blanár odovzdal 19 dekrétov o udelení diplomatických hodností, vyzdvihol vzdelanie a profesionalitu ľudí
Počas svojho doterajšieho pôsobenia minister Blanár udelil celkovo 230 diplomatických hodností. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (
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6.10.2026 (SITA.sk) - Počas svojho doterajšieho pôsobenia minister Blanár udelil celkovo 230 diplomatických hodností.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odovzdal 19 slovenským diplomatkám a diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Uviedol tiež, že odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby SR, vyzdvihol odbornosť a pripravenosť diplomatov ako nevyhnutný predpoklad na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí.
„Múdrosti našich predkov hovoria, že vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou môžeme meniť svet. A spolu s poznaním sú v živote hodnotami, ktoré vám nikto nikdy nezoberie. Práve poznanie a vzdelanie dávajú človeku ďalší rozmer profesionálneho, ale aj súkromného života,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.
Zdôraznil tiež, že udelenie diplomatickej hodnosti je významnou časťou kariérneho rozvoja zamestnanectva slovenskej diplomacie a vyjadrením ich odbornej spôsobilosti a pripravenosti na výkon zahraničnej služby.
„Pri jej udelení sa zohľadňuje odborný rast, dosiahnuté pracovné výsledky, rovnako dodržiavanie princípov štátnej služby a etického konania. Diplomatická hodnosť vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie štátneho zamestnanca v rámci diplomatickej služby Slovenskej republiky,” uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.
Blanár tiež akcentoval, že odborná pripravenosť diplomatov sa buduje postupne, a to prostredníctvom vzdelávania, praktických skúseností i pôsobenia na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Podľa jeho slov sú to práve skúsenosti, ktoré vytvárajú predpoklady na ďalší odborný rast a posilňujú pripravenosť slovenskej diplomacie na presadzovanie zahraničnopolitických záujmov štátu.
„Teší ma, že naše diplomatky a diplomati na sebe neustále pracujú a že vytvárajú profesionálne podnebie v rámci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pre budúcnosť, pretože naša vlasť – Slovenská republika – potrebuje profesionálnu diplomaciu,“ uviedol.
Vyzdvihol aj význam diplomatickej služby v súčasnom geopolitickom prostredí, je presvedčený, že aj slovenská diplomacia môže prispieť k mierovému spolunažívaniu a vzájomnej spolupráci štátov a národov. Ocenil i úsilie zamestnancov svojho rezortu, ktorí vďaka svojmu odbornému rastu a každodennej práci vytvárajú základ pre budúce pôsobenie diplomacie.
„V systéme diplomatickej služby sa v súlade s medzinárodnými zvyklosťami rozlišujú tri stupne diplomatických hodností. Nižší stupeň zahŕňa hodnosti atašé a tretí tajomník, stredný stupeň predstavujú druhý a prvý tajomník a do vyššieho stupňa patria radca, radca-minister a veľvyslanec. O udelení alebo prepožičaní diplomatickej hodnosti rozhoduje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR formou dekrétu na základe podmienok stanovených Kariérnym poriadkom MZVEZ SR,” priblížil slovenský rezort diplomacie dodávajúc, že počas svojho doterajšieho pôsobenia Blanár udelil celkovo 230 diplomatických hodností. Ďalších 218 diplomatických hodností bolo prepožičaných, celkovo teda ide o 448 kariérnych posunov v rámci diplomatickej služby.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odovzdal 19 dekrétov o udelení diplomatických hodností, vyzdvihol vzdelanie a profesionalitu ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odovzdal 19 slovenským diplomatkám a diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Uviedol tiež, že odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby SR, vyzdvihol odbornosť a pripravenosť diplomatov ako nevyhnutný predpoklad na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí.
Najsilnejšia zbraň
„Múdrosti našich predkov hovoria, že vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou môžeme meniť svet. A spolu s poznaním sú v živote hodnotami, ktoré vám nikto nikdy nezoberie. Práve poznanie a vzdelanie dávajú človeku ďalší rozmer profesionálneho, ale aj súkromného života,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.
Zdôraznil tiež, že udelenie diplomatickej hodnosti je významnou časťou kariérneho rozvoja zamestnanectva slovenskej diplomacie a vyjadrením ich odbornej spôsobilosti a pripravenosti na výkon zahraničnej služby.
„Pri jej udelení sa zohľadňuje odborný rast, dosiahnuté pracovné výsledky, rovnako dodržiavanie princípov štátnej služby a etického konania. Diplomatická hodnosť vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie štátneho zamestnanca v rámci diplomatickej služby Slovenskej republiky,” uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.
Záujmy štátu
Blanár tiež akcentoval, že odborná pripravenosť diplomatov sa buduje postupne, a to prostredníctvom vzdelávania, praktických skúseností i pôsobenia na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Podľa jeho slov sú to práve skúsenosti, ktoré vytvárajú predpoklady na ďalší odborný rast a posilňujú pripravenosť slovenskej diplomacie na presadzovanie zahraničnopolitických záujmov štátu.
„Teší ma, že naše diplomatky a diplomati na sebe neustále pracujú a že vytvárajú profesionálne podnebie v rámci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pre budúcnosť, pretože naša vlasť – Slovenská republika – potrebuje profesionálnu diplomaciu,“ uviedol.
Vzájomná spolupráca
Vyzdvihol aj význam diplomatickej služby v súčasnom geopolitickom prostredí, je presvedčený, že aj slovenská diplomacia môže prispieť k mierovému spolunažívaniu a vzájomnej spolupráci štátov a národov. Ocenil i úsilie zamestnancov svojho rezortu, ktorí vďaka svojmu odbornému rastu a každodennej práci vytvárajú základ pre budúce pôsobenie diplomacie.
„V systéme diplomatickej služby sa v súlade s medzinárodnými zvyklosťami rozlišujú tri stupne diplomatických hodností. Nižší stupeň zahŕňa hodnosti atašé a tretí tajomník, stredný stupeň predstavujú druhý a prvý tajomník a do vyššieho stupňa patria radca, radca-minister a veľvyslanec. O udelení alebo prepožičaní diplomatickej hodnosti rozhoduje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR formou dekrétu na základe podmienok stanovených Kariérnym poriadkom MZVEZ SR,” priblížil slovenský rezort diplomacie dodávajúc, že počas svojho doterajšieho pôsobenia Blanár udelil celkovo 230 diplomatických hodností. Ďalších 218 diplomatických hodností bolo prepožičaných, celkovo teda ide o 448 kariérnych posunov v rámci diplomatickej služby.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odovzdal 19 dekrétov o udelení diplomatických hodností, vyzdvihol vzdelanie a profesionalitu ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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