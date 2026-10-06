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06. októbra 2026
Ministerstvo vnútra kúpi tri vrtuľníky za 123 miliónov eur, budú pomáhať pri požiaroch aj záchranných akciách
Rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie. Rezort vnútra obstará viacúčelové ťažké vrtuľníky. Ministerstvo ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie.
Rezort vnútra obstará viacúčelové ťažké vrtuľníky. Ministerstvo plánuje uzavrieť rámcovú dohodu na dodanie troch vrtuľníkov v hodnote takmer 123,3 milióna eur bez DPH. Rezort vyhodnocoval ponuky dvoch uchádzačov a napokon zvíťazila spoločnosť Airbus Helicopters, ktorej ponuka bola o takmer desať miliónov eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ministerstvo vnútra priblížilo, že rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie. Vrtuľníky budú určené na hasenie rozsiahlych lesných požiarov, pomáhať budú pri povodniach a sú vhodné aj na pátracie a záchranné operácie či evakuáciu osôb.
Rezort vnútra očakáva podpis rámcovej dohody v najbližších týždňoch. Na dva z troch vrtuľníkov má ministerstvo k dispozícii aj granty z európskeho programu rescEU v celkovej výške 81,7 milióna eur. Podmienkou takéhoto financovanie pritom je, aby išlo výlučne o nové stroje.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra kúpi tri vrtuľníky za 123 miliónov eur, budú pomáhať pri požiaroch aj záchranných akciách © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort vnútra obstará viacúčelové ťažké vrtuľníky. Ministerstvo plánuje uzavrieť rámcovú dohodu na dodanie troch vrtuľníkov v hodnote takmer 123,3 milióna eur bez DPH. Rezort vyhodnocoval ponuky dvoch uchádzačov a napokon zvíťazila spoločnosť Airbus Helicopters, ktorej ponuka bola o takmer desať miliónov eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ministerstvo vnútra priblížilo, že rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie. Vrtuľníky budú určené na hasenie rozsiahlych lesných požiarov, pomáhať budú pri povodniach a sú vhodné aj na pátracie a záchranné operácie či evakuáciu osôb.
Rezort vnútra očakáva podpis rámcovej dohody v najbližších týždňoch. Na dva z troch vrtuľníkov má ministerstvo k dispozícii aj granty z európskeho programu rescEU v celkovej výške 81,7 milióna eur. Podmienkou takéhoto financovanie pritom je, aby išlo výlučne o nové stroje.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra kúpi tri vrtuľníky za 123 miliónov eur, budú pomáhať pri požiaroch aj záchranných akciách © SITA Všetky práva vyhradené.
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