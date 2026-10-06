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06. októbra 2026

Ministerstvo vnútra kúpi tri vrtuľníky za 123 miliónov eur, budú pomáhať pri požiaroch aj záchranných akciách


Tagy: Dohoda vrtuľníky

Rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie. Rezort vnútra obstará viacúčelové ťažké vrtuľníky. Ministerstvo ...



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gettyimages 686526378 676x450 6.10.2026 (SITA.sk) - Rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie.


Rezort vnútra obstará viacúčelové ťažké vrtuľníky. Ministerstvo plánuje uzavrieť rámcovú dohodu na dodanie troch vrtuľníkov v hodnote takmer 123,3 milióna eur bez DPH. Rezort vyhodnocoval ponuky dvoch uchádzačov a napokon zvíťazila spoločnosť Airbus Helicopters, ktorej ponuka bola o takmer desať miliónov eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Ministerstvo vnútra priblížilo, že rámcová dohoda okrem dodania vrtuľníkov zahŕňa aj výcvik posádok, servisnú podporu, náhradné diely a pozemné vybavenie. Vrtuľníky budú určené na hasenie rozsiahlych lesných požiarov, pomáhať budú pri povodniach a sú vhodné aj na pátracie a záchranné operácie či evakuáciu osôb.

Rezort vnútra očakáva podpis rámcovej dohody v najbližších týždňoch. Na dva z troch vrtuľníkov má ministerstvo k dispozícii aj granty z európskeho programu rescEU v celkovej výške 81,7 milióna eur. Podmienkou takéhoto financovanie pritom je, aby išlo výlučne o nové stroje.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra kúpi tri vrtuľníky za 123 miliónov eur, budú pomáhať pri požiaroch aj záchranných akciách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dohoda vrtuľníky
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