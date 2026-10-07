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07. októbra 2026
Progresívne Slovensko si výrazne pohoršilo a Smer-SD najviac narástol. Ktoré politické strany ešte poslal prieskum do parlamentu?
Súčasná opozícia by dokázala vládnuť len s matovičovcami, spoločne by mali 79 poslancov. Parlamentné voľby by v úvode októbra vyhralo Progresívne ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Súčasná opozícia by dokázala vládnuť len s matovičovcami, spoločne by mali 79 poslancov.
Parlamentné voľby by v úvode októbra vyhralo Progresívne Slovensko, v medzimesačnom porovnaní si progresívci ale pohoršili. Ukazuje to volebný model agentúry NMS Market Research Slovakia. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 5. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.
Progresívne Slovensko by získalo 19,5 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,8 percenta opýtaných. Tretie by skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 14,2 percenta voličských hlasov.
Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie štyri politické subjekty. Hnutie Slovensko by volilo 9 percent opýtaných, strana Sloboda a Solidarita (SaS) by získala 8 percent hlasov a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by volilo 6,2 percenta respondentov. Do Národnej rady SR by sa ešte dostala strana Hlas-SD s podporou 5,9 percenta.
Pred bránami parlamentu by ostali strana Demokrati s volebným ziskom 4,9 percenta, Maďarská aliancia, ktorú by volilo 3,3 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina s podporou 3,1 percenta voličov a subjekt Právo na pravdu, ktorý by podporilo 2,3 percenta účastníkov prieskumu.
Menej ako dve percentá hlasov získali strana Za ľudí (1,9 %) a Slovenská národná strana (1,5 %). Deklarovaná volebná účasť bola na úrovni 58,7 percenta oprávnených voličov, v porovnaní so septembrovým modelom je to 2,2 percentuálneho bodu menej.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili v parlamente 36 kresiel. Smer-SD by získal 33 mandátov a hnutie Republika by malo 27 poslancov. Hnutie Slovensko by obsadilo 17 miest v Národnej rade SR a SaS by mala 15 poslancov. Hlas-SD a kresťanskí demokrati by obsadili zhodne po 11 kresiel v parlamente.
Stranám súčasnej vládnej koalície, Smeru a Hlasu, by na vládnutie nestačila ani spolupráca s Republikou, spoločne by mali 71 poslancov, pričom na parlamentnú väčšinu je potrebných viac ako 75 poslancov. Súčasná opozícia by dokázala vládnuť len s matovičovcami, spoločne by mali 79 poslancov. Bez Hnutie Slovensko by PS, SaS a KDH mali len 62 mandátov.
V porovnaní so septembrovým modelom si najvýraznejšie pohoršilo Progresívne Slovensko, a to o 2,1 percentuálneho bodu. Stratu zaznamenala aj mimoparlamentná Republika, a to o 1,4 percentuálneho bodu. Pol percentuálneho bodu stratil aj Hlas-SD.
V medzimesačonom porovnaní najviac rástol Smer-SD, a to o 1,6 percentuálneho bodu. Markantnejší nárast v podobe 1,4 percentuálneho bodu zaznamenala aj SaS. Mierne rástlo KDH, v porovnaní so septembrom malo o 0,4 percentuálneho bodu viac. Nárast o 0,1 percentuálneho bodu nameral volebný model Demokratom, Maďarskej aliancii aj Sme rodina. Výsledok Hnutia Slovensko ostal bez zmeny.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko si výrazne pohoršilo a Smer-SD najviac narástol. Ktoré politické strany ešte poslal prieskum do parlamentu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentné voľby by v úvode októbra vyhralo Progresívne Slovensko, v medzimesačnom porovnaní si progresívci ale pohoršili. Ukazuje to volebný model agentúry NMS Market Research Slovakia. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 5. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.
Hlas ako najslabšia strana v parlamente
Progresívne Slovensko by získalo 19,5 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,8 percenta opýtaných. Tretie by skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 14,2 percenta voličských hlasov.
Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie štyri politické subjekty. Hnutie Slovensko by volilo 9 percent opýtaných, strana Sloboda a Solidarita (SaS) by získala 8 percent hlasov a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by volilo 6,2 percenta respondentov. Do Národnej rady SR by sa ešte dostala strana Hlas-SD s podporou 5,9 percenta.
Pred bránami parlamentu by ostali strana Demokrati s volebným ziskom 4,9 percenta, Maďarská aliancia, ktorú by volilo 3,3 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina s podporou 3,1 percenta voličov a subjekt Právo na pravdu, ktorý by podporilo 2,3 percenta účastníkov prieskumu.
Menej ako dve percentá hlasov získali strana Za ľudí (1,9 %) a Slovenská národná strana (1,5 %). Deklarovaná volebná účasť bola na úrovni 58,7 percenta oprávnených voličov, v porovnaní so septembrovým modelom je to 2,2 percentuálneho bodu menej.
Súčasnej koalícii by nestačila ani Republika
Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili v parlamente 36 kresiel. Smer-SD by získal 33 mandátov a hnutie Republika by malo 27 poslancov. Hnutie Slovensko by obsadilo 17 miest v Národnej rade SR a SaS by mala 15 poslancov. Hlas-SD a kresťanskí demokrati by obsadili zhodne po 11 kresiel v parlamente.
Stranám súčasnej vládnej koalície, Smeru a Hlasu, by na vládnutie nestačila ani spolupráca s Republikou, spoločne by mali 71 poslancov, pričom na parlamentnú väčšinu je potrebných viac ako 75 poslancov. Súčasná opozícia by dokázala vládnuť len s matovičovcami, spoločne by mali 79 poslancov. Bez Hnutie Slovensko by PS, SaS a KDH mali len 62 mandátov.
V porovnaní so septembrovým modelom si najvýraznejšie pohoršilo Progresívne Slovensko, a to o 2,1 percentuálneho bodu. Stratu zaznamenala aj mimoparlamentná Republika, a to o 1,4 percentuálneho bodu. Pol percentuálneho bodu stratil aj Hlas-SD.
V medzimesačonom porovnaní najviac rástol Smer-SD, a to o 1,6 percentuálneho bodu. Markantnejší nárast v podobe 1,4 percentuálneho bodu zaznamenala aj SaS. Mierne rástlo KDH, v porovnaní so septembrom malo o 0,4 percentuálneho bodu viac. Nárast o 0,1 percentuálneho bodu nameral volebný model Demokratom, Maďarskej aliancii aj Sme rodina. Výsledok Hnutia Slovensko ostal bez zmeny.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko si výrazne pohoršilo a Smer-SD najviac narástol. Ktoré politické strany ešte poslal prieskum do parlamentu? © SITA Všetky práva vyhradené.
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