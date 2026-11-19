Novinárom na palube Air Force One odobrali mobily, špekuluje sa o zmene trasy
Nezvyčajné bezpečnostné opatrenie po odlete zo Šen-čenu vyvolalo otázky, či americký prezident smeruje priamo domov, alebo plánuje ďalšie stretnutie. Novinári ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Nezvyčajné bezpečnostné opatrenie po odlete zo Šen-čenu vyvolalo otázky, či americký prezident smeruje priamo domov, alebo plánuje ďalšie stretnutie.
„O 18.45 hod. považujte lietadlo za odštartované. Naše telefóny nám teraz z bezpečnostných dôvodov odoberajú,“ informoval novinár agentúry AFP na palube lietadla krátko po jeho odlete z Číny. Bližšie vysvetlenie neobvyklého opatrenia bezprostredne neposkytli.
Spravodajkyňa televízie Fox News Jacqui Heinrichová, ktorá predsedá Asociácii korešpondentov Bieleho domu, upozornila, že počas predchádzajúcej Trumpovej návštevy Číny v máji novinárom telefóny neodoberali.
Podľa Heinrichovej opatrenie v kombinácii so zmenami obmedzení letovej prevádzky nad Aljaškou vyvoláva otázky, či prezidentské lietadlo skutočne smeruje priamo do Spojených štátov.
Trump počas svojej ázijskej cesty opakovane pripúšťal možnosť stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Žiadne takéto rokovanie však zatiaľ oficiálne neoznámili.
Americký prezident opustil Čínu po historickom trojstrannom samite s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dôvod odobratia mobilných telefónov ani prípadnú zmenu plánovanej trasy Biely dom bezprostredne neobjasnili.
Zdroj: SITA.sk - Novinárom na palube Air Force One odobrali mobily, špekuluje sa o zmene trasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Novinári sprevádzajúci amerického prezidenta Donalda Trumpa museli vo štvrtok po odlete z Číny odovzdať svoje mobilné telefóny.
Nezvyčajné bezpečnostné opatrenie na palube prezidentského lietadla Air Force One vyvolalo špekulácie o možnej zmene trasy po skončení samitu svetových lídrov v Šen-čene.
„O 18.45 hod. považujte lietadlo za odštartované. Naše telefóny nám teraz z bezpečnostných dôvodov odoberajú,“ informoval novinár agentúry AFP na palube lietadla krátko po jeho odlete z Číny. Bližšie vysvetlenie neobvyklého opatrenia bezprostredne neposkytli.
Minule mobily nebrali
Spravodajkyňa televízie Fox News Jacqui Heinrichová, ktorá predsedá Asociácii korešpondentov Bieleho domu, upozornila, že počas predchádzajúcej Trumpovej návštevy Číny v máji novinárom telefóny neodoberali.
Podľa Heinrichovej opatrenie v kombinácii so zmenami obmedzení letovej prevádzky nad Aljaškou vyvoláva otázky, či prezidentské lietadlo skutočne smeruje priamo do Spojených štátov.
Možno sa stretne s Kimom
Trump počas svojej ázijskej cesty opakovane pripúšťal možnosť stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Žiadne takéto rokovanie však zatiaľ oficiálne neoznámili.
Americký prezident opustil Čínu po historickom trojstrannom samite s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dôvod odobratia mobilných telefónov ani prípadnú zmenu plánovanej trasy Biely dom bezprostredne neobjasnili.
Zdroj: SITA.sk - Novinárom na palube Air Force One odobrali mobily, špekuluje sa o zmene trasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Čo bude, keď sa Si Ťin-pching pominie? Vodca si nevychoval nástupcu, odovzdávanie moci sa môže skomplikovať, upozorňuje sinológ
- Trump vyhlásil, že samit s Putinom a Si Ťin-pchingom vstúpi do dejín, svet čaká na jeho výsledky – FOTO
- Pracoval 12 hodín denne, šesť dní v týždni a vypýtalo si to svoju daň. Kompany sa teší na to, že je opäť s tímom – FOTO
- Takmer ako súťaž miss. Traja prezidenti si želajú svetový mier, nerozširovanie jadrových zbraní a diplomatickú imunitu k tomu
- Žilinka kritizuje návrh na zrušenie voľby poštou. Nevidí presvedčivý dôvod