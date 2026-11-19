Trnava má prvú primátorku v histórii. Eva Nemčovská zložila slávnostný sľub
Ešte predtým sa s končiacimi poslancami a zamestnancami mestského úradu rozlúčil Peter Bročka, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia. Novozvolená primátorka Trnavy
19.11.2026 (SITA.sk) - Ešte predtým sa s končiacimi poslancami a zamestnancami mestského úradu rozlúčil Peter Bročka, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská (nezávislá) vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trnave zložila zákonom predpísaný sľub, prevzala si primátorské insígnie a stala sa tak prvou ženou v pozícii primátorky mesta. Sľub zložilo aj všetkých 27 poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva. Prevahu v poslaneckom zbore majú muži, žien je v ňom len šesť.
Ešte predtým sa s končiacimi poslancami a zamestnancami mestského úradu rozlúčil Peter Bročka, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia. „Slávnostné záverečné stretnutie poslancov vo volebnom období 2022 - 2026 týmto ukončujem, ďakujem,“ boli jeho posledné slová vo funkcii. Pri ich vyslovovaní s ťažkosťami zvládal emócie, v jeho očiach nechýbali ani slzy.
43 – ročná Nemčovská bola dve volebné obdobia viceprimátorkou po boku končiaceho primátora Petra Bročku. Hneď po slávnostnej časti sa ujala vedenia pracovnej časti zasadnutia. Mestské zastupiteľstvo už v novom zložení rozhodlo o zriadení a obsadení Mestskej rady mesta Trnava, odborných komisií aj výborov mestských častí pre nové volebné obdobie, odsúhlasilo aj zoznam poslancov s oprávnením sobášiť.
Primátorke Eve Nemčovskej schválili poslanci plat vo výške 8 602 eur, čo znamená, že zákonom garantovaný plat 5 735 eur jej na návrh poslanca Martina Uhlíka zvýšili o 50 percent. O ďalších návrhoch na zvýšenie platu o 20 alebo 60 percent po schválení prvého návrhu už nehlasovali. Povereným poslancom na zvolávanie rokovania zastupiteľstva v prípade neprítomnosti primátorky vo volebnom období 2026 - 2030 je Ivan Kopčík.
Prvé riadne, už čisto pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave bude 8. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Trnava má prvú primátorku v histórii. Eva Nemčovská zložila slávnostný sľub © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská (nezávislá) vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trnave zložila zákonom predpísaný sľub, prevzala si primátorské insígnie a stala sa tak prvou ženou v pozícii primátorky mesta. Sľub zložilo aj všetkých 27 poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva. Prevahu v poslaneckom zbore majú muži, žien je v ňom len šesť.
Ešte predtým sa s končiacimi poslancami a zamestnancami mestského úradu rozlúčil Peter Bročka, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia. „Slávnostné záverečné stretnutie poslancov vo volebnom období 2022 - 2026 týmto ukončujem, ďakujem,“ boli jeho posledné slová vo funkcii. Pri ich vyslovovaní s ťažkosťami zvládal emócie, v jeho očiach nechýbali ani slzy.
43 – ročná Nemčovská bola dve volebné obdobia viceprimátorkou po boku končiaceho primátora Petra Bročku. Hneď po slávnostnej časti sa ujala vedenia pracovnej časti zasadnutia. Mestské zastupiteľstvo už v novom zložení rozhodlo o zriadení a obsadení Mestskej rady mesta Trnava, odborných komisií aj výborov mestských častí pre nové volebné obdobie, odsúhlasilo aj zoznam poslancov s oprávnením sobášiť.
Primátorke Eve Nemčovskej schválili poslanci plat vo výške 8 602 eur, čo znamená, že zákonom garantovaný plat 5 735 eur jej na návrh poslanca Martina Uhlíka zvýšili o 50 percent. O ďalších návrhoch na zvýšenie platu o 20 alebo 60 percent po schválení prvého návrhu už nehlasovali. Povereným poslancom na zvolávanie rokovania zastupiteľstva v prípade neprítomnosti primátorky vo volebnom období 2026 - 2030 je Ivan Kopčík.
Prvé riadne, už čisto pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave bude 8. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Trnava má prvú primátorku v histórii. Eva Nemčovská zložila slávnostný sľub © SITA Všetky práva vyhradené.
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