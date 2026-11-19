Henkel prepája značky Syoss a Perwoll so svetom módy: Pure Model 2026 podporil talenty aj rozmanitosť
Do tohtoročnej modelingovej súťaže PURE MODEL 2026 sa prihlásilo viac ako 6 500 uchádzačov z Česka a Slovenska. Do tohtoročnej modelingovej súťaže PURE MODEL 2026 sa prihlásilo viac ako 6 500 ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Do tohtoročnej modelingovej súťaže PURE MODEL 2026 sa prihlásilo viac ako 6 500 uchádzačov z Česka a Slovenska.
Do tohtoročnej modelingovej súťaže PURE MODEL 2026 sa prihlásilo viac ako 6 500 uchádzačov z Česka a Slovenska a 18 finalistov sa 21. októbra predstavilo na finálovom galavečere v Prahe. Generálnymi partnermi súťaže boli značky Syoss a Perwoll spoločnosti Henkel. Partnerstvo nadväzuje na stratégiu divízie Henkel Consumer Brands, ktorá v posledných rokoch čoraz viac prepája svoje značky so svetom módy a zameriava sa na témy blízke spotrebiteľom. Súťaž popri móde vyzdvihla aj význam autenticity, rozmanitosti a spoločenskej pomoci.
Divízia Henkel Consumer Brands pre Česko a Slovensko sa vo svojej komunikačnej stratégii zameriava na to, aby ich značky boli tam, kde sa prirodzene pohybujú ich spotrebitelia. Okrem digitálneho prostredia a spolupráce s influencermi je to čoraz viac aj svet módy, v ktorom môžu prirodzene ukázať svoje benefity. Syoss, ktorý reflektuje aktuálne trendy vo vlasovom stylingu, sa v posledných rokoch predstavil na módnych prehliadkach v Bratislave a Prahe. Perwoll, ktorý sa zameriava na starostlivosť o oblečenie, je už tretí rok partnerom Copenhagen Fashion Week. Presadzuje myšlienku, že móda nemusí byť nová, aby inšpirovala, a prostredníctvom kolekcií vytvorených z oblečenia z druhej ruky ukazuje, že aj staršie kúsky môžu dostať nový život.
Práve partnerstvo so súťažou PURE MODEL 2026 je ďalším príkladom prepojenia oboch značiek so svetom módy. Z viac ako 6 500 prihlášok vybrala odborná porota 200 semifinalistov a následne 18 finalistov: osem dievčat, šesť chlapcov a štyri ženy staršie ako 40 rokov. Pri propagácii castingov zohrali dôležitú úlohu aj sociálne siete, na ktorých súťaž podporilo viac ako 100 českých a slovenských influencerov.
Súťaž dlhodobo otvára modeling osobnostiam rôzneho veku, vzhľadu aj životných skúseností a záujem žien nad 40 rokov bol tento rok mimoriadne vysoký. Predpokladom úspechu tak nie je len vzhľad, ale aj osobnosť, charizma a profesionalita. Túto myšlienku vystihovalo aj motto ročníka: "Prestaň veriť mýtom o dokonalosti. Začni veriť v seba."
Význam takýchto projektov v čase umelej inteligencie zdôrazňuje Roman Holárek z PURE MODEL Management: "Žijeme v čase umelej inteligencie, keď je čoraz ťažšie rozoznať, čo je skutočné a čo vytvorené digitálne. Práve preto považujem za nesmierne dôležité podporovať projekty, ktoré objavujú skutočné talenty, dávajú im príležitosť, budujú ich mená a pomáhajú im naštartovať medzinárodnú kariéru. Verím, že technológie môžu náš odbor posúvať vpred, ale skutočnú osobnosť, jej príbeh, emócie a autenticitu nikdy úplne nenahradia."
Finalisti sa na móle v Hale 13 pražskej Holešovickej tržnice predstavili v modeloch českej návrhárky Hany Zárubovej, slovenského dizajnéra Marcela Holubca a v kolekciách značky GAP. Tri odlišné módne rukopisy im dali príležitosť ukázať nielen svoj vzhľad, ale aj schopnosť pracovať s rôznymi štýlmi. Celkový imidž finalistov dotváral vlasový styling s produktmi Syoss a líčenie s kozmetikou M·A·C.
V jedenásťčlennej českej porote zasadli napríklad šéfredaktorka magazínu Harper’s Bazaar Nora Grundová či modelky Pavlína Němcová a Kateřina Sokolová, medzinárodnú porotu tvorili zástupcovia popredných svetových agentúr. Titul napokon získala Klára Kaločová. Finále sledovali aj zástupcovia viac ako 30 svetových modelingových agentúr, ktorí sa deň predtým s každým finalistom osobne stretli na individuálnom pohovore.
Večer mal aj charitatívny rozmer. PURE MODEL dlhodobo spolupracuje s Nadačným fondom AutTalk Kateřiny Sokolovej, ktorý pomáha rodinám starajúcim sa o deti s autizmom a venuje sa osvete o poruchách autistického spektra. Počas galavečera fond prevzal dar vo výške 235 198 Kč a hostia mohli na jeho činnosť prispieť aj cez QR kódy. AutTalk bol tento rok aj hlavným neziskovým partnerom festivalu dizajnu Designblok 2026.
Partnerstvo so súťažou PURE MODEL prichádza v roku, keď si Henkel pripomína 150 rokov od svojho založenia a 35 rokov pôsobenia v Česku a na Slovensku. Symbolicky tak prepája bohatú históriu spoločnosti s jej súčasným smerovaním, novými formami komunikácie a podporou nastupujúcich talentov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel prepája značky Syoss a Perwoll so svetom módy: Pure Model 2026 podporil talenty aj rozmanitosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Do tohtoročnej modelingovej súťaže PURE MODEL 2026 sa prihlásilo viac ako 6 500 uchádzačov z Česka a Slovenska a 18 finalistov sa 21. októbra predstavilo na finálovom galavečere v Prahe. Generálnymi partnermi súťaže boli značky Syoss a Perwoll spoločnosti Henkel. Partnerstvo nadväzuje na stratégiu divízie Henkel Consumer Brands, ktorá v posledných rokoch čoraz viac prepája svoje značky so svetom módy a zameriava sa na témy blízke spotrebiteľom. Súťaž popri móde vyzdvihla aj význam autenticity, rozmanitosti a spoločenskej pomoci.
Divízia Henkel Consumer Brands pre Česko a Slovensko sa vo svojej komunikačnej stratégii zameriava na to, aby ich značky boli tam, kde sa prirodzene pohybujú ich spotrebitelia. Okrem digitálneho prostredia a spolupráce s influencermi je to čoraz viac aj svet módy, v ktorom môžu prirodzene ukázať svoje benefity. Syoss, ktorý reflektuje aktuálne trendy vo vlasovom stylingu, sa v posledných rokoch predstavil na módnych prehliadkach v Bratislave a Prahe. Perwoll, ktorý sa zameriava na starostlivosť o oblečenie, je už tretí rok partnerom Copenhagen Fashion Week. Presadzuje myšlienku, že móda nemusí byť nová, aby inšpirovala, a prostredníctvom kolekcií vytvorených z oblečenia z druhej ruky ukazuje, že aj staršie kúsky môžu dostať nový život.
Súťaž, ktorá hľadá skutočné osobnosti
Práve partnerstvo so súťažou PURE MODEL 2026 je ďalším príkladom prepojenia oboch značiek so svetom módy. Z viac ako 6 500 prihlášok vybrala odborná porota 200 semifinalistov a následne 18 finalistov: osem dievčat, šesť chlapcov a štyri ženy staršie ako 40 rokov. Pri propagácii castingov zohrali dôležitú úlohu aj sociálne siete, na ktorých súťaž podporilo viac ako 100 českých a slovenských influencerov.
Súťaž dlhodobo otvára modeling osobnostiam rôzneho veku, vzhľadu aj životných skúseností a záujem žien nad 40 rokov bol tento rok mimoriadne vysoký. Predpokladom úspechu tak nie je len vzhľad, ale aj osobnosť, charizma a profesionalita. Túto myšlienku vystihovalo aj motto ročníka: "Prestaň veriť mýtom o dokonalosti. Začni veriť v seba."
Význam takýchto projektov v čase umelej inteligencie zdôrazňuje Roman Holárek z PURE MODEL Management: "Žijeme v čase umelej inteligencie, keď je čoraz ťažšie rozoznať, čo je skutočné a čo vytvorené digitálne. Práve preto považujem za nesmierne dôležité podporovať projekty, ktoré objavujú skutočné talenty, dávajú im príležitosť, budujú ich mená a pomáhajú im naštartovať medzinárodnú kariéru. Verím, že technológie môžu náš odbor posúvať vpred, ale skutočnú osobnosť, jej príbeh, emócie a autenticitu nikdy úplne nenahradia."
Finálový galavečer v Prahe
Finalisti sa na móle v Hale 13 pražskej Holešovickej tržnice predstavili v modeloch českej návrhárky Hany Zárubovej, slovenského dizajnéra Marcela Holubca a v kolekciách značky GAP. Tri odlišné módne rukopisy im dali príležitosť ukázať nielen svoj vzhľad, ale aj schopnosť pracovať s rôznymi štýlmi. Celkový imidž finalistov dotváral vlasový styling s produktmi Syoss a líčenie s kozmetikou M·A·C.
V jedenásťčlennej českej porote zasadli napríklad šéfredaktorka magazínu Harper’s Bazaar Nora Grundová či modelky Pavlína Němcová a Kateřina Sokolová, medzinárodnú porotu tvorili zástupcovia popredných svetových agentúr. Titul napokon získala Klára Kaločová. Finále sledovali aj zástupcovia viac ako 30 svetových modelingových agentúr, ktorí sa deň predtým s každým finalistom osobne stretli na individuálnom pohovore.
Večer mal aj charitatívny rozmer. PURE MODEL dlhodobo spolupracuje s Nadačným fondom AutTalk Kateřiny Sokolovej, ktorý pomáha rodinám starajúcim sa o deti s autizmom a venuje sa osvete o poruchách autistického spektra. Počas galavečera fond prevzal dar vo výške 235 198 Kč a hostia mohli na jeho činnosť prispieť aj cez QR kódy. AutTalk bol tento rok aj hlavným neziskovým partnerom festivalu dizajnu Designblok 2026.
Partnerstvo so súťažou PURE MODEL prichádza v roku, keď si Henkel pripomína 150 rokov od svojho založenia a 35 rokov pôsobenia v Česku a na Slovensku. Symbolicky tak prepája bohatú históriu spoločnosti s jej súčasným smerovaním, novými formami komunikácie a podporou nastupujúcich talentov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel prepája značky Syoss a Perwoll so svetom módy: Pure Model 2026 podporil talenty aj rozmanitosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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