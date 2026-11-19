SaS kritizuje snahu koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia, Dostál hovorí o účelovej zmene pravidiel – VIDEO
Podľa poslanca Ondreja Dostála chce vláda sťažiť hlasovanie Slovákom žijúcim v zahraničí. Kritizuje aj spôsob, akým sa návrh dostal na rokovanie parlamentu. Strana
19.11.2026 (SITA.sk) - Podľa poslanca Ondreja Dostála chce vláda sťažiť hlasovanie Slovákom žijúcim v zahraničí. Kritizuje aj spôsob, akým sa návrh dostal na rokovanie parlamentu.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje pokračujúcu snahu vládnej koalície zrušiť možnosť hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál označil tento krok za účelový zásah do volebných pravidiel, ktorého cieľom je sťažiť účasť občanom žijúcim v zahraničí a zvýhodniť súčasné vládne strany.
„Toto je trojnásobná hanba vládnej koalície. Hanebný je samotný návrh, hanebné sú motívy jeho predkladateľov a hanebný je aj spôsob, akým ho dostali na rokovanie parlamentu. Fico a jeho koalícia chcú Slovákom v zahraničí sťažiť možnosť voliť len preto, že ich hlasy sa im politicky nehodia. Keď sa vláde nepáči, ako ľudia hlasujú, rozhodne sa zmeniť pravidlá. To je absolútne neprijateľné,“ uviedol Ondrej Dostál.
SaS považuje za zvlášť paradoxné, že vládna koalícia vo svojom programovom vyhlásení sľubovala rozšírenie hlasovania poštou aj na prezidentské voľby, no namiesto toho sa teraz snaží zrušiť takúto možnosť pri parlamentných voľbách.
„Voľba poštou je osvedčený a fungujúci spôsob, ako umožniť slovenským občanom v zahraničí zúčastniť sa na voľbách. Vládna koalícia však zistila, že títo voliči vo väčšej miere podporujú opozíciu, a preto im chce hlasovanie skomplikovať. Nejde o spravodlivejšie voľby ani o záujem občanov. Ide o čisto politický kalkul, ktorým si chce koalícia pomôcť k lepšiemu volebnému výsledku,“ doplnil Dostál.
Poslanec tiež kritizoval spôsob, akým sa návrh dostal na rokovanie Národnej rady SR. Podľa jeho slov mal byť návrh po opakovanej neprítomnosti predkladateľov odložený v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý sama vládna koalícia presadila. Napriek tomu koalícia umožnila jeho opätovné prerokovanie účelovým výkladom pravidiel ešte na aktuálnej schôdzi.
„Koalícia si sama schválila pravidlá, podľa ktorých sa návrh po opakovanej neprítomnosti predkladateľa nemá prerokúvať ďalších šesť mesiacov. Keď sa jej však tieto pravidlá prestali hodiť, jednoducho si ich vyložila po svojom. Na ústavnoprávnom výbore presadila výklad, podľa ktorého bol predkladateľ prítomný, hoci predsedajúci Tibor Gašpar predtým konštatoval opak. Vládna koalícia tak ohýba nielen volebné pravidlá, ale aj rokovací poriadok parlamentu,“ uzavrel Dostál.
Strana SaS odmieta takéto účelové zmeny volebného systému, ktoré podľa nej obmedzujú účasť časti voličov a posilňujú postavenie súčasnej vládnej koalície. „Ficova koalícia nepracuje v prospech Slovenska, ale vo vlastnom politickom záujme. Keď jej nevyhovujú voliči, chce im sťažiť hlasovanie. Keď jej nevyhovujú pravidlá, jednoducho ich obíde. Toto nie je ochrana demokracie, ale snaha udržať sa pri moci za každú cenu,“ dodal Ondrej Dostál.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje snahu koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia, Dostál hovorí o účelovej zmene pravidiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje pokračujúcu snahu vládnej koalície zrušiť možnosť hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál označil tento krok za účelový zásah do volebných pravidiel, ktorého cieľom je sťažiť účasť občanom žijúcim v zahraničí a zvýhodniť súčasné vládne strany.
„Toto je trojnásobná hanba vládnej koalície. Hanebný je samotný návrh, hanebné sú motívy jeho predkladateľov a hanebný je aj spôsob, akým ho dostali na rokovanie parlamentu. Fico a jeho koalícia chcú Slovákom v zahraničí sťažiť možnosť voliť len preto, že ich hlasy sa im politicky nehodia. Keď sa vláde nepáči, ako ľudia hlasujú, rozhodne sa zmeniť pravidlá. To je absolútne neprijateľné,“ uviedol Ondrej Dostál.
Paradox koalície
SaS považuje za zvlášť paradoxné, že vládna koalícia vo svojom programovom vyhlásení sľubovala rozšírenie hlasovania poštou aj na prezidentské voľby, no namiesto toho sa teraz snaží zrušiť takúto možnosť pri parlamentných voľbách.
„Voľba poštou je osvedčený a fungujúci spôsob, ako umožniť slovenským občanom v zahraničí zúčastniť sa na voľbách. Vládna koalícia však zistila, že títo voliči vo väčšej miere podporujú opozíciu, a preto im chce hlasovanie skomplikovať. Nejde o spravodlivejšie voľby ani o záujem občanov. Ide o čisto politický kalkul, ktorým si chce koalícia pomôcť k lepšiemu volebnému výsledku,“ doplnil Dostál.
Poslancove kritizovanie
Poslanec tiež kritizoval spôsob, akým sa návrh dostal na rokovanie Národnej rady SR. Podľa jeho slov mal byť návrh po opakovanej neprítomnosti predkladateľov odložený v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý sama vládna koalícia presadila. Napriek tomu koalícia umožnila jeho opätovné prerokovanie účelovým výkladom pravidiel ešte na aktuálnej schôdzi.
„Koalícia si sama schválila pravidlá, podľa ktorých sa návrh po opakovanej neprítomnosti predkladateľa nemá prerokúvať ďalších šesť mesiacov. Keď sa jej však tieto pravidlá prestali hodiť, jednoducho si ich vyložila po svojom. Na ústavnoprávnom výbore presadila výklad, podľa ktorého bol predkladateľ prítomný, hoci predsedajúci Tibor Gašpar predtým konštatoval opak. Vládna koalícia tak ohýba nielen volebné pravidlá, ale aj rokovací poriadok parlamentu,“ uzavrel Dostál.
Strana SaS odmieta takéto účelové zmeny volebného systému, ktoré podľa nej obmedzujú účasť časti voličov a posilňujú postavenie súčasnej vládnej koalície. „Ficova koalícia nepracuje v prospech Slovenska, ale vo vlastnom politickom záujme. Keď jej nevyhovujú voliči, chce im sťažiť hlasovanie. Keď jej nevyhovujú pravidlá, jednoducho ich obíde. Toto nie je ochrana demokracie, ale snaha udržať sa pri moci za každú cenu,“ dodal Ondrej Dostál.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje snahu koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia, Dostál hovorí o účelovej zmene pravidiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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