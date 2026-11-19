V Berlíne sa stretla Koalícia ochotných, jej členovia hľadajú miesto za rokovacím stolom s Ruskom
Ukrajina robí všetko pre to, aby „zastúpenie Európy v rokovacom procese bolo plne zabezpečené,“ uviedol prezident Zelenskyj pred príchodom do nemeckej metropoly.
19.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajina robí všetko pre to, aby „zastúpenie Európy v rokovacom procese bolo plne zabezpečené,“ uviedol prezident Zelenskyj pred príchodom do nemeckej metropoly.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Berlína na rokovanie Koalície ochotných, kde sa európski spojenci Kyjeva snažia posilniť svoju úlohu v možných budúcich mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Stretnutie sa koná len niekoľko hodín po historicky prvom trojstrannom samite amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v čínskom Šen-čene.
Cieľom schôdzky v Berlíne je zvýšiť vplyv Európy na mierový proces, ktorému doteraz dominovali Washington, Moskva a Kyjev. Zelenskyj pred začiatkom rokovaní napísal na sociálnej sieti X, že Ukrajina robí všetko pre to, aby „zastúpenie Európy v rokovacom procese bolo plne zabezpečené“.
Európu by v prípadných mierových rokovaniach mala zastupovať takzvaná skupina E5, ktorú tvoria Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko spolu s predstaviteľmi Európskej únie. Berlínskej schôdzky by sa malo zúčastniť viac než 25 európskych lídrov a predstaviteľov EÚ a NATO.
Do nemeckej metropoly pricestovali aj osobitní vyslanci USA Jared Kushner a Steve Witkoff. „Chceme ďalej posilňovať našu úzku koordináciu s Ukrajinou a Európou, pracovať na jednotnom postoji ku kľúčovým prvkom trvalého mieru a spoločne pripraviť program a navrhovaný formát ďalšieho kola multilaterálnych rokovaní,“ napísal Kushner na platforme X.
Putin medzitým po stretnutí s Trumpom a Sim vyhlásil, že Rusko prostredníctvom diplomatických kanálov pozvalo európskych predstaviteľov do Moskvy na diskusiu o ich možnej účasti na rozhovoroch pod vedením USA.
„Chápeme, že diskutovať o otázkach bezpečnosti v Európe bez Európanov nemá zmysel,“ povedal Putin. Zároveň však zdôraznil, že Moskva nemôže akceptovať akúkoľvek formu vojenského prepojenia medzi Ukrajinou a Európou ako súčasť dohody o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - V Berlíne sa stretla Koalícia ochotných, jej členovia hľadajú miesto za rokovacím stolom s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Berlína na rokovanie Koalície ochotných, kde sa európski spojenci Kyjeva snažia posilniť svoju úlohu v možných budúcich mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Stretnutie sa koná len niekoľko hodín po historicky prvom trojstrannom samite amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v čínskom Šen-čene.
Veľká päťka
Cieľom schôdzky v Berlíne je zvýšiť vplyv Európy na mierový proces, ktorému doteraz dominovali Washington, Moskva a Kyjev. Zelenskyj pred začiatkom rokovaní napísal na sociálnej sieti X, že Ukrajina robí všetko pre to, aby „zastúpenie Európy v rokovacom procese bolo plne zabezpečené“.
Európu by v prípadných mierových rokovaniach mala zastupovať takzvaná skupina E5, ktorú tvoria Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko spolu s predstaviteľmi Európskej únie. Berlínskej schôdzky by sa malo zúčastniť viac než 25 európskych lídrov a predstaviteľov EÚ a NATO.
Do nemeckej metropoly pricestovali aj osobitní vyslanci USA Jared Kushner a Steve Witkoff. „Chceme ďalej posilňovať našu úzku koordináciu s Ukrajinou a Európou, pracovať na jednotnom postoji ku kľúčovým prvkom trvalého mieru a spoločne pripraviť program a navrhovaný formát ďalšieho kola multilaterálnych rokovaní,“ napísal Kushner na platforme X.
Rokovanie o možnosti rokovať
Putin medzitým po stretnutí s Trumpom a Sim vyhlásil, že Rusko prostredníctvom diplomatických kanálov pozvalo európskych predstaviteľov do Moskvy na diskusiu o ich možnej účasti na rozhovoroch pod vedením USA.
„Chápeme, že diskutovať o otázkach bezpečnosti v Európe bez Európanov nemá zmysel,“ povedal Putin. Zároveň však zdôraznil, že Moskva nemôže akceptovať akúkoľvek formu vojenského prepojenia medzi Ukrajinou a Európou ako súčasť dohody o ukončení vojny.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - V Berlíne sa stretla Koalícia ochotných, jej členovia hľadajú miesto za rokovacím stolom s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
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