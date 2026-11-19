dm zavádza nové stojany pre dekoratívnu kozmetiku a rozširuje ponuku populárnych značiek
dm drogerie markt pokračuje v modernizácii svojej predajnej siete a prináša zásadnú inováciu v segmente dekoratívnej kozmetiky. Predajne dm prechádzajú rozsiahlou obmenou, v rámci ktorej do ...
19.11.2026 (SITA.sk) - dm drogerie markt pokračuje v modernizácii svojej predajnej siete a prináša zásadnú inováciu v segmente dekoratívnej kozmetiky.
Predajne dm prechádzajú rozsiahlou obmenou, v rámci ktorej do nich inštaluje viac ako 1 300 nových dekoratívnych stojanov. Cieľom je ponúknuť zákazníkom moderné, inšpiratívne prostredie, prehľadnejšiu orientáciu v sortimente a celkovo príjemnejší nákupný zážitok.
Nový koncept nahrádza doterajší unifikovaný systém, ktorý všetky produkty umiestňoval do jednotného typu stojanov. Po novom získavajú jednotlivé kozmetické značky v dm priestor pre individuálnu prezentáciu, ktorá plne vystihuje ich jedinečnú identitu a vizuálnu DNA.
Zmena prináša výrazné výhody aj z hľadiska rýchlosti uvádzania inovácií. Odstránením nutnosti vyrábať špeciálne plastové police a výlisky na mieru starých stojanov odpadla technická bariéra, čo umožňuje uviesť celosvetové trendy a horúce novinky na pulty slovenských predajní bez zbytočného zdržania.
S inštaláciou nových dekoték prichádza dm aj s rozšírenou ponukou populárnych značiek, ako sú essence, Maybelline, TROUBLE MAKER či dm značka trend!t up.
Pre ešte príjemnejšie testovanie kozmetiky prešli zmenou aj detaily priamo pri stojanoch:
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm zavádza nové stojany pre dekoratívnu kozmetiku a rozširuje ponuku populárnych značiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Predajne dm prechádzajú rozsiahlou obmenou, v rámci ktorej do nich inštaluje viac ako 1 300 nových dekoratívnych stojanov. Cieľom je ponúknuť zákazníkom moderné, inšpiratívne prostredie, prehľadnejšiu orientáciu v sortimente a celkovo príjemnejší nákupný zážitok.
Nový koncept nahrádza doterajší unifikovaný systém, ktorý všetky produkty umiestňoval do jednotného typu stojanov. Po novom získavajú jednotlivé kozmetické značky v dm priestor pre individuálnu prezentáciu, ktorá plne vystihuje ich jedinečnú identitu a vizuálnu DNA.
Zmena prináša výrazné výhody aj z hľadiska rýchlosti uvádzania inovácií. Odstránením nutnosti vyrábať špeciálne plastové police a výlisky na mieru starých stojanov odpadla technická bariéra, čo umožňuje uviesť celosvetové trendy a horúce novinky na pulty slovenských predajní bez zbytočného zdržania.
S inštaláciou nových dekoték prichádza dm aj s rozšírenou ponukou populárnych značiek, ako sú essence, Maybelline, TROUBLE MAKER či dm značka trend!t up.
Vyšší komfort pri skúšaní produktov v dm:
Pre ešte príjemnejšie testovanie kozmetiky prešli zmenou aj detaily priamo pri stojanoch:
- Nové zrkadlá: Súčasťou modernizácie je výmena vstavaných zrkadiel a inštalácia menšieho formátu zrkadiel medzi stojanmi v predajniach s kompaktnejšou plochou.
- Servisné elementy: Pod stojany pribudli praktické výsuvné zásuvky s kozmetickými vreckovkami, ktoré zákazníkom umožňujú čisté a pohodlné skúšanie testerov.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm zavádza nové stojany pre dekoratívnu kozmetiku a rozširuje ponuku populárnych značiek © SITA Všetky práva vyhradené.
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