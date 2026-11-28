Kolumbijčan Tejada má pozastavenú činnosť pre nezrovnalosti v biologickom pase, z prestupu do Ineosu zišlo
Dvadsaťdeväťročného cyklistu informovali o obvinení z porušenia antidopingových pravidiel, pričom má právo predložiť dodatočné informácie. Kolumbijskému cyklistovi Haroldovi Tejadovi ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťdeväťročného cyklistu informovali o obvinení z porušenia antidopingových pravidiel, pričom má právo predložiť dodatočné informácie.
Kolumbijskému cyklistovi Haroldovi Tejadovi predbežne pozastavili súťažnú činnosť po tom, ako antidopingové orgány odhalili nezrovnalosti v jeho biologickom pase. Panel nezávislých odborníkov dospel k záveru, že existujú dôvody na začatie antidopingového konania.
Tejada mal pred novou sezónou opustiť tím XDS-Astana a posilniť britské zoskupenie Netcompany-Ineos. Britský tím však v piatok oznámil, že dohodu s kolumbijským jazdcom ukončili po vzájomnej dohode.
Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) uviedla, že v biologickom pase športovca zaznamenali nepriaznivý nález v dôsledku nevysvetlených odchýlok v hodnotách jeho hematologického profilu. Dvadsaťdeväťročného cyklistu informovali o obvinení z porušenia antidopingových pravidiel, pričom má právo predložiť dodatočné informácie.
Tejada môže akceptovať dôsledky obvinenia alebo požiadať o prerokovanie prípadu pred antidopingovým tribunálom Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Agentúra ITA zdôraznila, že konanie naďalej prebieha a až do jeho ukončenia nebude prípad bližšie komentovať.
Kolumbijský cyklista sa počas kariéry päťkrát predstavil na prestížnych pretekoch Tour de France. V tohtoročnej edícii obsadil druhé miesto v 13. etape a v celkovom poradí skončil na 26. priečke.
Zdroj: SITA.sk - Kolumbijčan Tejada má pozastavenú činnosť pre nezrovnalosti v biologickom pase, z prestupu do Ineosu zišlo © SITA Všetky práva vyhradené.
Kolumbijskému cyklistovi Haroldovi Tejadovi predbežne pozastavili súťažnú činnosť po tom, ako antidopingové orgány odhalili nezrovnalosti v jeho biologickom pase. Panel nezávislých odborníkov dospel k záveru, že existujú dôvody na začatie antidopingového konania.
Tejada mal pred novou sezónou opustiť tím XDS-Astana a posilniť britské zoskupenie Netcompany-Ineos. Britský tím však v piatok oznámil, že dohodu s kolumbijským jazdcom ukončili po vzájomnej dohode.
Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) uviedla, že v biologickom pase športovca zaznamenali nepriaznivý nález v dôsledku nevysvetlených odchýlok v hodnotách jeho hematologického profilu. Dvadsaťdeväťročného cyklistu informovali o obvinení z porušenia antidopingových pravidiel, pričom má právo predložiť dodatočné informácie.
Tejada môže akceptovať dôsledky obvinenia alebo požiadať o prerokovanie prípadu pred antidopingovým tribunálom Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Agentúra ITA zdôraznila, že konanie naďalej prebieha a až do jeho ukončenia nebude prípad bližšie komentovať.
Kolumbijský cyklista sa počas kariéry päťkrát predstavil na prestížnych pretekoch Tour de France. V tohtoročnej edícii obsadil druhé miesto v 13. etape a v celkovom poradí skončil na 26. priečke.
Zdroj: SITA.sk - Kolumbijčan Tejada má pozastavenú činnosť pre nezrovnalosti v biologickom pase, z prestupu do Ineosu zišlo © SITA Všetky práva vyhradené.
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