Banskobystrický kraj schválil rozpočet na rok 2027. Kraj bude hospodáriť so sumou 462,5 milióna eur
Najväčšia časť výdavkov bude smerovať do oblastí, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život obyvateľov kraja. Zastupiteľstvo
28.11.2026 (SITA.sk) - Najväčšia časť výdavkov bude smerovať do oblastí, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život obyvateľov kraja.
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo rozpočet na rok 2027. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková, kraj bude hospodáriť so sumou 462,5 milióna eur. Okrem kľúčových služieb, ktoré zabezpečuje, počíta aj s ďalšími investíciami do rozvojových projektov. Zároveň si vytvoril desať miliónovú rezervu na nepredvídateľné výdavky a možné ekonomické riziká.
„Rozpočet je predovšetkým plánom toho, ako chceme zabezpečiť fungovanie kraja a zároveň ho posúvať dopredu. Našou úlohou je postarať sa o školy, sociálne služby, dopravu, cesty aj kultúrne inštitúcie a popritom nezabúdať na investície do budúcnosti. Rozpočet sme preto pripravovali zodpovedne a s ohľadom na riziká, ktoré môže priniesť ďalší rok,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
Najväčšia časť výdavkov bude smerovať do oblastí, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život obyvateľov kraja. Na školstvo pôjde 128,7 milióna eur, na sociálne služby 59,5 milióna eur, na verejnú dopravu 49,1 milióna eur, na bezpečnosť a údržbu cestných komunikácií a cyklotrás 20 miliónov eur, na kultúru 12,2 milióna eur a na regionálny rozvoj a cestovný ruch 4,4 milióna eur.
Výrazné medziročné navýšenie rozpočtov sa týka najmä školstva a sociálnych služieb. „V oboch oblastiach kraj počíta s nárastom o viac ako 10 miliónov eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2026," spresnila hovorkyňa. V oblasti sociálnych služieb sú za vyššími výdavkami najmä legislatívne zmeny.
„V rámci reformy financovania sociálnych služieb štát pridal samosprávnym krajom povinnosť poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku vo vybraných druhoch sociálnych služieb, konkrétne zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby," vysvetlila s tým, že štát tieto nové povinnosti kompenzuje len sčasti. „V budúcom roku zo sumy 6,3 miliónov eur vykompenzuje len polovicu. Zvyšnú časť nákladov musí kraj pokryť z vlastných zdrojov," dodala.
Rozpočet počíta aj s pokračovaním investičného rozvoja kraja. Na investície je vyčlenených 60,12 milióna eur. Peniaze budú smerovať najmä do starostlivosti o kultúrne pamiatky, rekonštrukcií ciest druhej a tretej triedy a mostov vo vlastníctve BBSK, modernizácie zariadení sociálnych služieb a zlepšovania podmienok na vzdelávanie. O tom na aké projekty pôjde časť z tohto balíka, rozhodli priamo poslanci.
„Táto suma zohľadňuje všetky už začaté projekty a zároveň počíta s ôsmimi miliónmi eur na nové. Týchto osem miliónov sú naše vlastné zdroje - zdroje z daňových príjmov. Je to veľmi málo na to, aby sme dokázali odstrániť investičný dlh, ktorý sa v kraji hromadil desaťročia a na ktorom má podiel aj štát. Práve zmenu tohto stavu považujeme za jednu z našich priorít,” uviedol predseda BBSK.
Do konca programového obdobia zároveň BBSK počíta s eurofondami v celkovej výške 64 miliónov eur, pričom ambíciou kraja je túto sumu ešte navýšiť. „Vďaka eurofondom, v získavaní ktorých je kraj úspešný, môže realizovať aj tvz. mäkké projekty za ďalších 15 miliónov eur," poznamenala hovorkyňa. Súčasťou rozpočtu je aj rezerva vo výške 10 miliónov eur, ktorú si kraj vytvoril pre prípad nepredvídateľných výdavkov, ako aj na pokrytie prípadných negatívnych dôsledkov nepriaznivého ekonomického vývoja.
„Medzi hlavné riziká patrí rast inflácie, cien pohonných hmôt a cien energií. Práve náklady na energie môžu v budúcom roku výrazne zaťažiť rozpočet kraja a jeho organizácií. V prípade ďalšieho rastu cien by BBSK mohol za energie zaplatiť dokonca viac ako počas energetickej krízy v roku 2022," doplnila Čunderlíková.
Krajskí poslanci schválili tiež programové priority Silný kraj na roky 2026-2030. V rámci infraštruktúry chce BBSK pokračovať v systematickej obnove ciest druhej a tretej triedy a prekročiť hranicu 1 000 kilometrov kompletne obnovených ciest. Súčasne plánuje zlepšovať dostupnosť verejnej dopravy postupným zavádzaním taktovej dopravy v mikroregiónoch a prepájaním autobusovej a železničnej dopravy. Medzi priority patrí aj presadzovanie strategických dopravných projektov u štátu.
V oblasti zdravotníctva je cieľom kraja predovšetkým zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých okresoch. V sociálnej oblasti sa chce BBSK zamerať na podporu ľudí, ktorí potrebujú pomoc, aby mohli čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí. Súčasťou plánov je aj výstavba nových špecializovaných zariadení v Krupine a Sv. Antone a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb.
V oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti chce BBSK výraznejšie prepájať stredné odborné školy s univerzitami, zamestnávateľmi a modernými technológiami. Vzniknú technologické a inovačné centrá na stredných školách. V roku 2027 kraj otvorí v Banskej Bystrici svoje prvé bezplatné vzdelávacie centrum TUMO pre mladých vo veku od 12 do 18 rokov, a o dva roky ďalšie v Rimavskej Sobote. Osobitnou prioritou je podpora ľudí z vylúčených komunít.
Program Silný kraj počíta aj s výraznejšou podporou lokálnej ekonomiky. V rámci projektu Výzva Farmár chce BBSK zvýšiť podiel potravín od miestnych pestovateľov a producentov v krajských zariadeniach z 20 na 50 percent a presadzovať podobný model aj v mestách a obciach. V cestovnom ruchu sa kraj zameria na rozvoj cykloturistiky, výstavbu nových cyklomagistrál a prepájanie regiónov bezpečnými cyklotrasami. Súčasťou priorít je tiež obnova kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrneho života.
V oblasti energetiky chce BBSK budovať agregačné energetické centrá ako virtuálne elektrárne. Zároveň bude presadzovať dobudovanie vodovodov a kanalizácií v južných okresoch kraja.
Zdroj: SITA.sk - Banskobystrický kraj schválil rozpočet na rok 2027. Kraj bude hospodáriť so sumou 462,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo rozpočet na rok 2027. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková, kraj bude hospodáriť so sumou 462,5 milióna eur. Okrem kľúčových služieb, ktoré zabezpečuje, počíta aj s ďalšími investíciami do rozvojových projektov. Zároveň si vytvoril desať miliónovú rezervu na nepredvídateľné výdavky a možné ekonomické riziká.
„Rozpočet je predovšetkým plánom toho, ako chceme zabezpečiť fungovanie kraja a zároveň ho posúvať dopredu. Našou úlohou je postarať sa o školy, sociálne služby, dopravu, cesty aj kultúrne inštitúcie a popritom nezabúdať na investície do budúcnosti. Rozpočet sme preto pripravovali zodpovedne a s ohľadom na riziká, ktoré môže priniesť ďalší rok,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
Reforma financovania
Najväčšia časť výdavkov bude smerovať do oblastí, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život obyvateľov kraja. Na školstvo pôjde 128,7 milióna eur, na sociálne služby 59,5 milióna eur, na verejnú dopravu 49,1 milióna eur, na bezpečnosť a údržbu cestných komunikácií a cyklotrás 20 miliónov eur, na kultúru 12,2 milióna eur a na regionálny rozvoj a cestovný ruch 4,4 milióna eur.
Výrazné medziročné navýšenie rozpočtov sa týka najmä školstva a sociálnych služieb. „V oboch oblastiach kraj počíta s nárastom o viac ako 10 miliónov eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2026," spresnila hovorkyňa. V oblasti sociálnych služieb sú za vyššími výdavkami najmä legislatívne zmeny.
„V rámci reformy financovania sociálnych služieb štát pridal samosprávnym krajom povinnosť poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku vo vybraných druhoch sociálnych služieb, konkrétne zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby," vysvetlila s tým, že štát tieto nové povinnosti kompenzuje len sčasti. „V budúcom roku zo sumy 6,3 miliónov eur vykompenzuje len polovicu. Zvyšnú časť nákladov musí kraj pokryť z vlastných zdrojov," dodala.
Rozpočet počíta aj s pokračovaním investičného rozvoja kraja. Na investície je vyčlenených 60,12 milióna eur. Peniaze budú smerovať najmä do starostlivosti o kultúrne pamiatky, rekonštrukcií ciest druhej a tretej triedy a mostov vo vlastníctve BBSK, modernizácie zariadení sociálnych služieb a zlepšovania podmienok na vzdelávanie. O tom na aké projekty pôjde časť z tohto balíka, rozhodli priamo poslanci.
„Táto suma zohľadňuje všetky už začaté projekty a zároveň počíta s ôsmimi miliónmi eur na nové. Týchto osem miliónov sú naše vlastné zdroje - zdroje z daňových príjmov. Je to veľmi málo na to, aby sme dokázali odstrániť investičný dlh, ktorý sa v kraji hromadil desaťročia a na ktorom má podiel aj štát. Práve zmenu tohto stavu považujeme za jednu z našich priorít,” uviedol predseda BBSK.
Programové priority
Do konca programového obdobia zároveň BBSK počíta s eurofondami v celkovej výške 64 miliónov eur, pričom ambíciou kraja je túto sumu ešte navýšiť. „Vďaka eurofondom, v získavaní ktorých je kraj úspešný, môže realizovať aj tvz. mäkké projekty za ďalších 15 miliónov eur," poznamenala hovorkyňa. Súčasťou rozpočtu je aj rezerva vo výške 10 miliónov eur, ktorú si kraj vytvoril pre prípad nepredvídateľných výdavkov, ako aj na pokrytie prípadných negatívnych dôsledkov nepriaznivého ekonomického vývoja.
„Medzi hlavné riziká patrí rast inflácie, cien pohonných hmôt a cien energií. Práve náklady na energie môžu v budúcom roku výrazne zaťažiť rozpočet kraja a jeho organizácií. V prípade ďalšieho rastu cien by BBSK mohol za energie zaplatiť dokonca viac ako počas energetickej krízy v roku 2022," doplnila Čunderlíková.
Krajskí poslanci schválili tiež programové priority Silný kraj na roky 2026-2030. V rámci infraštruktúry chce BBSK pokračovať v systematickej obnove ciest druhej a tretej triedy a prekročiť hranicu 1 000 kilometrov kompletne obnovených ciest. Súčasne plánuje zlepšovať dostupnosť verejnej dopravy postupným zavádzaním taktovej dopravy v mikroregiónoch a prepájaním autobusovej a železničnej dopravy. Medzi priority patrí aj presadzovanie strategických dopravných projektov u štátu.
V oblasti zdravotníctva je cieľom kraja predovšetkým zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých okresoch. V sociálnej oblasti sa chce BBSK zamerať na podporu ľudí, ktorí potrebujú pomoc, aby mohli čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí. Súčasťou plánov je aj výstavba nových špecializovaných zariadení v Krupine a Sv. Antone a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb.
Program Silný kraj
V oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti chce BBSK výraznejšie prepájať stredné odborné školy s univerzitami, zamestnávateľmi a modernými technológiami. Vzniknú technologické a inovačné centrá na stredných školách. V roku 2027 kraj otvorí v Banskej Bystrici svoje prvé bezplatné vzdelávacie centrum TUMO pre mladých vo veku od 12 do 18 rokov, a o dva roky ďalšie v Rimavskej Sobote. Osobitnou prioritou je podpora ľudí z vylúčených komunít.
Program Silný kraj počíta aj s výraznejšou podporou lokálnej ekonomiky. V rámci projektu Výzva Farmár chce BBSK zvýšiť podiel potravín od miestnych pestovateľov a producentov v krajských zariadeniach z 20 na 50 percent a presadzovať podobný model aj v mestách a obciach. V cestovnom ruchu sa kraj zameria na rozvoj cykloturistiky, výstavbu nových cyklomagistrál a prepájanie regiónov bezpečnými cyklotrasami. Súčasťou priorít je tiež obnova kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrneho života.
V oblasti energetiky chce BBSK budovať agregačné energetické centrá ako virtuálne elektrárne. Zároveň bude presadzovať dobudovanie vodovodov a kanalizácií v južných okresoch kraja.
Zdroj: SITA.sk - Banskobystrický kraj schválil rozpočet na rok 2027. Kraj bude hospodáriť so sumou 462,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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