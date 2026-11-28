Mosty sa stávajú čoraz častejším terčom útokov. Rusko sa sústreďuje na Kyjev, Ukrajina útočí aj hlboko na ruskom území
Hlavným terčom ruských útokov sa v uplynulých dvoch mesiacoch stali mosty v ukrajinskej metropole Kyjev. Rusko aj Ukrajina výrazne zintenzívnili útoky na mosty. Počet ruských útokov na ukrajinské ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Hlavným terčom ruských útokov sa v uplynulých dvoch mesiacoch stali mosty v ukrajinskej metropole Kyjev.
Rusko aj Ukrajina výrazne zintenzívnili útoky na mosty. Počet ruských útokov na ukrajinské mosty dosiahol v októbri a novembri rekordnú úroveň, čomu predchádzal prudký nárast ukrajinských útokov na obdobné ciele. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov mimovládnej organizácie ACLED monitorujúcej ozbrojené konflikty vo svete.
Hlavným terčom ruských útokov sa v uplynulých dvoch mesiacoch stali mosty v ukrajinskej metropole Kyjev. Od začiatku tohto roka zaznamenala organizácia ACLED približne 40 ruských dronových útokov na kyjevské mosty, pričom polovica z nich sa uskutočnila v októbri a novembri.
V predchádzajúcich rokoch boli pritom mosty v ukrajinskej metropole takýchto útokov zväčša ušetrené. V októbri 2022 zaznamenali útok na sklenený most spájajúci dva kyjevské parky, v rokoch 2023 až 2025 však ACLED neevidovala žiadny zásah mosta v hlavnom meste. Len medzi 16. a 20. novembrom tohto roka boli zasiahnuté tri mosty cez rieku Dnipro. Ukrajinské úrady na nich následne rozšírili ochranu v podobe protidronových sietí.
Ukrajina medzitým v tomto roku podnikla takmer 60 útokov alebo sabotážnych operácií namierených proti mostom na územiach okupovaných alebo anektovaných Ruskom.
Ide o dvanásťnásobok počtu zaznamenaného v roku 2024 či 2025. Medzi najodvážnejšie ukrajinské operácie patrili novembrové útoky na Krymský most, ktorý spája anektovaný polostrov s Ruskom. Podľa údajov ACLED bol tento strategický cestný a železničný most už predtým najmenej päťkrát poškodený pri útokoch pripisovaných ukrajinským silám.
Najintenzívnejšie obdobie ukrajinských útokov na mosty však pripadlo na jún a júl, keď sa terčom stávali objekty na okupovanom Kryme, v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti na juhu krajiny.
Od leta 2026 zasiahla Ukrajina najmenej dvanásťkrát aj mosty na samotnom ruskom území, čo zodpovedá počtu za celý predchádzajúci rok. S jedinou výnimkou išlo o útoky v ruských oblastiach neďaleko Ukrajiny. Výnimkou bol útok v Petrohrade, ktorý zasiahol významný ropný terminál a namierený bol aj proti jednému z tamojších mostov.
Ukrajinské bezpečnostné služby však už koncom novembra 2023 podnikli sabotážnu operáciu proti železničnej infraštruktúre na Sibíri, viac ako päťtisíc kilometrov od Kyjeva. V súvislosti s incidentom zadržali občana Bieloruska podozrivého zo spolupráce s Ukrajinou.
Agentúra AFP upozornila, že analyzované údaje zahŕňajú incidenty zaznamenané do 20. novembra a vychádzajú okrem iného z mediálnych správ. Hoci nejde o úplný súpis všetkých útokov, poskytujú obraz o vývoji konfliktu od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Mosty sa stávajú čoraz častejším terčom útokov. Rusko sa sústreďuje na Kyjev, Ukrajina útočí aj hlboko na ruskom území © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko aj Ukrajina výrazne zintenzívnili útoky na mosty. Počet ruských útokov na ukrajinské mosty dosiahol v októbri a novembri rekordnú úroveň, čomu predchádzal prudký nárast ukrajinských útokov na obdobné ciele. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov mimovládnej organizácie ACLED monitorujúcej ozbrojené konflikty vo svete.
Ruské útoky
Hlavným terčom ruských útokov sa v uplynulých dvoch mesiacoch stali mosty v ukrajinskej metropole Kyjev. Od začiatku tohto roka zaznamenala organizácia ACLED približne 40 ruských dronových útokov na kyjevské mosty, pričom polovica z nich sa uskutočnila v októbri a novembri.
V predchádzajúcich rokoch boli pritom mosty v ukrajinskej metropole takýchto útokov zväčša ušetrené. V októbri 2022 zaznamenali útok na sklenený most spájajúci dva kyjevské parky, v rokoch 2023 až 2025 však ACLED neevidovala žiadny zásah mosta v hlavnom meste. Len medzi 16. a 20. novembrom tohto roka boli zasiahnuté tri mosty cez rieku Dnipro. Ukrajinské úrady na nich následne rozšírili ochranu v podobe protidronových sietí.
Ukrajina medzitým v tomto roku podnikla takmer 60 útokov alebo sabotážnych operácií namierených proti mostom na územiach okupovaných alebo anektovaných Ruskom.
Krymský most
Ide o dvanásťnásobok počtu zaznamenaného v roku 2024 či 2025. Medzi najodvážnejšie ukrajinské operácie patrili novembrové útoky na Krymský most, ktorý spája anektovaný polostrov s Ruskom. Podľa údajov ACLED bol tento strategický cestný a železničný most už predtým najmenej päťkrát poškodený pri útokoch pripisovaných ukrajinským silám.
Najintenzívnejšie obdobie ukrajinských útokov na mosty však pripadlo na jún a júl, keď sa terčom stávali objekty na okupovanom Kryme, v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti na juhu krajiny.
Od leta 2026 zasiahla Ukrajina najmenej dvanásťkrát aj mosty na samotnom ruskom území, čo zodpovedá počtu za celý predchádzajúci rok. S jedinou výnimkou išlo o útoky v ruských oblastiach neďaleko Ukrajiny. Výnimkou bol útok v Petrohrade, ktorý zasiahol významný ropný terminál a namierený bol aj proti jednému z tamojších mostov.
Sabotážna operácia
Ukrajinské bezpečnostné služby však už koncom novembra 2023 podnikli sabotážnu operáciu proti železničnej infraštruktúre na Sibíri, viac ako päťtisíc kilometrov od Kyjeva. V súvislosti s incidentom zadržali občana Bieloruska podozrivého zo spolupráce s Ukrajinou.
Agentúra AFP upozornila, že analyzované údaje zahŕňajú incidenty zaznamenané do 20. novembra a vychádzajú okrem iného z mediálnych správ. Hoci nejde o úplný súpis všetkých útokov, poskytujú obraz o vývoji konfliktu od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022.
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Zdroj: SITA.sk - Mosty sa stávajú čoraz častejším terčom útokov. Rusko sa sústreďuje na Kyjev, Ukrajina útočí aj hlboko na ruskom území © SITA Všetky práva vyhradené.
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