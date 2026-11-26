Za 24 hodín navrhli „šiesty zmysel“ pre nepočujúcich. Huawei ich dostal až do Číny
Stačí dobrý nápad, správni ľudia a príležitosť ukázať, čo vo vás je. Štvorica študentov, ktorí sa pred súťažou takmer nepoznali, dokázala za jediný deň navrhnúť technológiu, ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Stačí dobrý nápad, správni ľudia a príležitosť ukázať, čo vo vás je.
Štvorica študentov, ktorí sa pred súťažou takmer nepoznali, dokázala za jediný deň navrhnúť technológiu, ktorá môže pomáhať ľuďom so sluchovým znevýhodnením. Príležitosť dostali vďaka spoločnosti Huawei a jej vzdelávaciemu programu Seeds for the Future. Ten ich napokon priviedol nielen k víťazstvu v česko-slovenskej súťaži, ale aj do technologických laboratórií v Číne.
Podporovať mladé talenty neznamená iba odovzdávať im vedomosti. Rovnako dôležité je vytvoriť im priestor, kde môžu svoje nápady premeniť na konkrétne projekty, stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí a získať skúsenosti, ku ktorým by sa inak dostávali oveľa ťažšie. Práve na tejto myšlienke stojí globálny vzdelávací program Seeds for the Future, ktorým spoločnosť Huawei otvára vysokoškolským študentom dvere do sveta technológií a inovácií.
Ako to vyzerá v praxi, ukázal aj druhý česko-slovenský ročník programu. Štvorica študentov z rôznych univerzít spojila svoje vedomosti a v priebehu približne 24 hodín pripravila návrh zariadenia, ktoré by mohlo ľuďom so sluchovým znevýhodnením pomáhať bezpečnejšie sa pohybovať v uliciach.
Ich projekt SPAND (Spatial Awareness Band) počíta s radarovým senzorom pripevneným na oblečení alebo batohu a náramkom, ktorý by vibráciami upozorňoval na približujúce sa objekty, napríklad bicykle, autá či elektrické kolobežky. Systém by pritom využíval umelú inteligenciu na vyhodnocovanie potenciálne nebezpečných situácií.
Za návrhom stojí tím troch Slovákov a jedného Čecha vrátane Matúša Fila z Technickej univerzity v Košiciach a Kristiána Grečnára z VUT v Brne. Väčšina členov tímu sa pred súťažou vôbec nepoznala. Hoci je SPAND zatiaľ iba konceptom, jeho víťazstvo ukazuje, aký potenciál sa môže skrývať v mladých ľuďoch, keď dostanú priestor svoje schopnosti naplno využiť.
Práve vytváranie takýchto príležitostí je podstatou globálneho vzdelávacieho programu Seeds for the Future. Spoločnosť Huawei ním podporuje vysokoškolských študentov, ktorým umožňuje rozvíjať odborné vedomosti, spolupracovať s ďalšími talentmi a získavať skúsenosti využiteľné aj mimo univerzitného prostredia.
Druhý česko-slovenský ročník spojil technologické prednášky, praktické workshopy a tímovú súťaž. Účastníci sa pritom nevenovali iba umelej inteligencii či počítačovým sieťam. Museli zvládnuť aj prezentovanie, marketing a schopnosť presvedčivo vysvetliť hodnotu svojho riešenia.
"Nebol iba o sieťach či umelej inteligencii, ale aj o marketingu, prezentovaní a ďalších zručnostiach. A, samozrejme, priniesol množstvo nových kontaktov," opisuje svoje skúsenosti Kristián Grečnár.
Význam podobných iniciatív potvrdzuje aj Miroslava Šáchová, ktorá v odbornej porote zastupovala Asociáciu AI. Oceňuje najmä to, že študenti nepremýšľajú iba nad samotnými technológiami, ale aj nad tým, ako ich možno využiť na riešenie každodenných problémov. Rovnako dôležitá je podľa nej schopnosť svoje riešenie zrozumiteľne predstaviť a presvedčiť ostatných o jeho prínose.
Pre Huawei je tak Seeds for the Future spôsobom, ako mladým inovátorom poskytnúť priestor na experimentovanie a zároveň ich pripraviť na situácie, s ktorými sa stretnú v profesionálnom živote.
Víťazstvom sa však príbeh študentov neskončil. Vďaka Huawei získali možnosť vycestovať do Číny, kde strávili tri dni v Pekingu a štyri dni v Šen-čene.
"O ceste do Číny sa mi pred súťažou ani nesnívalo. Bola to moja prvá cesta tak ďaleko od Slovenska," priznáva Matúš Filo.
Jedným z najvýraznejších zážitkov bola návšteva laboratória autonómnej robotiky na Pekinskej univerzite. Študenti sa stretli s tamojšími profesormi, spoznali ich výskum a videli technologické riešenia, ktoré dovtedy poznali predovšetkým z odborných materiálov.
Vyskúšali si jazdu autonómnym vozidlom a pozorovali široké praktické využitie dronov - od poľnohospodárstva až po monitorovanie infraštruktúry.
Pre Matúša, ktorý sa autonómnej robotike venuje aj vo voľnom čase, však mala návšteva ešte osobnejší rozmer. S jedným z profesorov sa dostal do odbornej diskusie o ďalšom smerovaní výskumu.
"Po návrate sme zostali v e-mailovom kontakte. Dokonca som s ním už konzultoval aj to, na ktorú časť robotiky by som sa mohol osobne zamerať ďalej," približuje Matúš.
Práve tento detail vystihuje hodnotu celého programu. Z cesty, ktorá bola pôvodne odmenou za víťazstvo v súťaži, sa stala príležitosť na nadviazanie kontaktu s odborníkom zo zahraničia. Študenti navyše spoznali ďalších účastníkov a pedagógov z Rakúska či Švajčiarska, s ktorými mohli porovnávať skúsenosti zo štúdia a technologického výskumu.
Príbeh víťazného tímu SPAND je ukážkou toho, prečo má podpora mladých technologických talentov zmysel. Z náhodného stretnutia študentov vznikol návrh zariadenia s potenciálom pomáhať ľuďom a následne aj príležitosť nadviazať spoluprácu s odborníkmi na medzinárodnej úrovni.
Spoločnosť Huawei prostredníctvom Seeds for the Future ukazuje, že podpora vzdelávania nemusí zostať len pri prednáškach a teoretických poznatkoch. Môže študentov povzbudiť k vlastným projektom, naučiť ich pracovať v tíme a otvoriť im dvere k skúsenostiam, ktoré ovplyvnia ich ďalšie profesijné rozhodnutia.
Či sa zo SPANDu raz stane hotový produkt, ukáže až čas. Jedno je však zrejmé už dnes: program dal jeho autorom príležitosť, ktorá sa nekončí odovzdaním súťažnej ceny.
Práve v tom spočíva najväčšia hodnota iniciatívy Huawei Seeds for the Future. Nielen v tom, čo sa mladí ľudia počas programu naučia, ale predovšetkým v tom, kam ich tieto skúsenosti môžu posunúť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Za 24 hodín navrhli „šiesty zmysel“ pre nepočujúcich. Huawei ich dostal až do Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvorica študentov, ktorí sa pred súťažou takmer nepoznali, dokázala za jediný deň navrhnúť technológiu, ktorá môže pomáhať ľuďom so sluchovým znevýhodnením. Príležitosť dostali vďaka spoločnosti Huawei a jej vzdelávaciemu programu Seeds for the Future. Ten ich napokon priviedol nielen k víťazstvu v česko-slovenskej súťaži, ale aj do technologických laboratórií v Číne.
Podporovať mladé talenty neznamená iba odovzdávať im vedomosti. Rovnako dôležité je vytvoriť im priestor, kde môžu svoje nápady premeniť na konkrétne projekty, stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí a získať skúsenosti, ku ktorým by sa inak dostávali oveľa ťažšie. Práve na tejto myšlienke stojí globálny vzdelávací program Seeds for the Future, ktorým spoločnosť Huawei otvára vysokoškolským študentom dvere do sveta technológií a inovácií.
Ako to vyzerá v praxi, ukázal aj druhý česko-slovenský ročník programu. Štvorica študentov z rôznych univerzít spojila svoje vedomosti a v priebehu približne 24 hodín pripravila návrh zariadenia, ktoré by mohlo ľuďom so sluchovým znevýhodnením pomáhať bezpečnejšie sa pohybovať v uliciach.
Ich projekt SPAND (Spatial Awareness Band) počíta s radarovým senzorom pripevneným na oblečení alebo batohu a náramkom, ktorý by vibráciami upozorňoval na približujúce sa objekty, napríklad bicykle, autá či elektrické kolobežky. Systém by pritom využíval umelú inteligenciu na vyhodnocovanie potenciálne nebezpečných situácií.
Za návrhom stojí tím troch Slovákov a jedného Čecha vrátane Matúša Fila z Technickej univerzity v Košiciach a Kristiána Grečnára z VUT v Brne. Väčšina členov tímu sa pred súťažou vôbec nepoznala. Hoci je SPAND zatiaľ iba konceptom, jeho víťazstvo ukazuje, aký potenciál sa môže skrývať v mladých ľuďoch, keď dostanú priestor svoje schopnosti naplno využiť.
Huawei dáva mladým talentom viac než technologické vedomosti
Práve vytváranie takýchto príležitostí je podstatou globálneho vzdelávacieho programu Seeds for the Future. Spoločnosť Huawei ním podporuje vysokoškolských študentov, ktorým umožňuje rozvíjať odborné vedomosti, spolupracovať s ďalšími talentmi a získavať skúsenosti využiteľné aj mimo univerzitného prostredia.
Druhý česko-slovenský ročník spojil technologické prednášky, praktické workshopy a tímovú súťaž. Účastníci sa pritom nevenovali iba umelej inteligencii či počítačovým sieťam. Museli zvládnuť aj prezentovanie, marketing a schopnosť presvedčivo vysvetliť hodnotu svojho riešenia.
"Nebol iba o sieťach či umelej inteligencii, ale aj o marketingu, prezentovaní a ďalších zručnostiach. A, samozrejme, priniesol množstvo nových kontaktov," opisuje svoje skúsenosti Kristián Grečnár.
Význam podobných iniciatív potvrdzuje aj Miroslava Šáchová, ktorá v odbornej porote zastupovala Asociáciu AI. Oceňuje najmä to, že študenti nepremýšľajú iba nad samotnými technológiami, ale aj nad tým, ako ich možno využiť na riešenie každodenných problémov. Rovnako dôležitá je podľa nej schopnosť svoje riešenie zrozumiteľne predstaviť a presvedčiť ostatných o jeho prínose.
Pre Huawei je tak Seeds for the Future spôsobom, ako mladým inovátorom poskytnúť priestor na experimentovanie a zároveň ich pripraviť na situácie, s ktorými sa stretnú v profesionálnom živote.
Z univerzitnej súťaže až do čínskych technologických laboratórií
Víťazstvom sa však príbeh študentov neskončil. Vďaka Huawei získali možnosť vycestovať do Číny, kde strávili tri dni v Pekingu a štyri dni v Šen-čene.
"O ceste do Číny sa mi pred súťažou ani nesnívalo. Bola to moja prvá cesta tak ďaleko od Slovenska," priznáva Matúš Filo.
Jedným z najvýraznejších zážitkov bola návšteva laboratória autonómnej robotiky na Pekinskej univerzite. Študenti sa stretli s tamojšími profesormi, spoznali ich výskum a videli technologické riešenia, ktoré dovtedy poznali predovšetkým z odborných materiálov.
Vyskúšali si jazdu autonómnym vozidlom a pozorovali široké praktické využitie dronov - od poľnohospodárstva až po monitorovanie infraštruktúry.
Pre Matúša, ktorý sa autonómnej robotike venuje aj vo voľnom čase, však mala návšteva ešte osobnejší rozmer. S jedným z profesorov sa dostal do odbornej diskusie o ďalšom smerovaní výskumu.
"Po návrate sme zostali v e-mailovom kontakte. Dokonca som s ním už konzultoval aj to, na ktorú časť robotiky by som sa mohol osobne zamerať ďalej," približuje Matúš.
Práve tento detail vystihuje hodnotu celého programu. Z cesty, ktorá bola pôvodne odmenou za víťazstvo v súťaži, sa stala príležitosť na nadviazanie kontaktu s odborníkom zo zahraničia. Študenti navyše spoznali ďalších účastníkov a pedagógov z Rakúska či Švajčiarska, s ktorými mohli porovnávať skúsenosti zo štúdia a technologického výskumu.
Investícia do talentov
Príbeh víťazného tímu SPAND je ukážkou toho, prečo má podpora mladých technologických talentov zmysel. Z náhodného stretnutia študentov vznikol návrh zariadenia s potenciálom pomáhať ľuďom a následne aj príležitosť nadviazať spoluprácu s odborníkmi na medzinárodnej úrovni.
Spoločnosť Huawei prostredníctvom Seeds for the Future ukazuje, že podpora vzdelávania nemusí zostať len pri prednáškach a teoretických poznatkoch. Môže študentov povzbudiť k vlastným projektom, naučiť ich pracovať v tíme a otvoriť im dvere k skúsenostiam, ktoré ovplyvnia ich ďalšie profesijné rozhodnutia.
Či sa zo SPANDu raz stane hotový produkt, ukáže až čas. Jedno je však zrejmé už dnes: program dal jeho autorom príležitosť, ktorá sa nekončí odovzdaním súťažnej ceny.
Práve v tom spočíva najväčšia hodnota iniciatívy Huawei Seeds for the Future. Nielen v tom, čo sa mladí ľudia počas programu naučia, ale predovšetkým v tom, kam ich tieto skúsenosti môžu posunúť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Za 24 hodín navrhli „šiesty zmysel“ pre nepočujúcich. Huawei ich dostal až do Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
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