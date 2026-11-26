Otvorenie komunistických archívov v Maďarsku odhaľuje tajomstvá. Tisíce ľudí pátrajú po minulosti blízkych
Zverejnenie približne 60-tisíc mien z evidencie komunistickej tajnej polície vyvolalo v Maďarsku mimoriadny záujem verejnosti, otvorilo staré rodinné rany a rozpútalo politický spor. Keď Maďarsko ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Zverejnenie približne 60-tisíc mien z evidencie komunistickej tajnej polície vyvolalo v Maďarsku mimoriadny záujem verejnosti, otvorilo staré rodinné rany a rozpútalo politický spor.
Keď Maďarsko začiatkom novembra sprístupnilo zoznamy informátorov komunistickej tajnej polície, viac ako 70-ročný filmár vystupujúci pod zmeneným menom József vedel, že vyjde najavo tajomstvo, za ktoré sa hanbil takmer pol storočia. Jeho meno sa ocitlo medzi desiatkami tisíc mien vo verejne dostupnej internetovej databáze, ktorej spustenie predstavuje prvú z dvoch etáp sprístupňovania dokumentov v rámci dlho odkladaného vyrovnávania sa krajiny s represívnou minulosťou.
Na rozdiel od viacerých verejne známych osobností, ktorých mená sa objavili v záznamoch, József svoju spoluprácu s tajnou políciou nepopieral ani nezľahčoval. Na sociálnej sieti priznal, že s ňou spolupracoval v 70. rokoch minulého storočia, pričom po niekoľkých rokoch tieto kontakty prerušil.
„Stal som sa vinníkom, ale aj obeťou režimu, ktorému som nevedel vzdorovať,“ povedal agentúre AFP filmár, ktorého tajná polícia získala na spoluprácu kombináciou zastrašovania a vydierania. Tento „hriech“ ho podľa jeho slov takmer pol storočia spaľoval zvnútra. Dúfa však, že neskorším pôsobením v demokratickej opozícii ho aspoň čiastočne odčinil. Po zverejnení záznamov sa mu trochu uľavilo. „Bola to akási katarzia,“ dodal.
Podobne ako ďalšie krajiny sovietskeho bloku sa aj komunistické Maďarsko opieralo o rozsiahlu sieť informátorov. Tajná polícia získavala bežných občanov presviedčaním i nátlakom a využívala ich na sledovanie kolegov, susedov či dokonca vlastných príbuzných. V rokoch 1949 až 1989 boli v Maďarsku sledované státisíce ľudí.
Začiatkom 50. rokov viedli hlásenia informátorov často k zatýkaniu, vykonštruovaným politickým procesom a dokonca popravám. V neskorších desaťročiach mali častejšie za následok poškodenie kariéry, obmedzenie možnosti cestovať či iné formy spoločenského a profesijného vylúčenia. Podobným dôsledkom pritom neraz čelili aj ľudia, ktorí spoluprácu s tajnou políciou odmietli.
Maďarské úrady 4. novembra zverejnili približne 60-tisíc mien získaných zo zachovaných spisov a záložných magnetických pások. Ide približne o tretinu odhadovaného celkového počtu informátorov komunistického režimu.
Podľa Historického archívu štátnej bezpečnosti (ÁBTL) požiadalo len počas prvého týždňa po zverejnení databázy o sprístupnenie ďalších dokumentov približne 10-tisíc ľudí. Takýto záujem archív za bežných okolností zaznamenáva za štyri roky.
Medzi žiadateľmi bola aj päťdesiatnička Hajnalka, ktorá v databáze našla meno svojho zosnulého otca spolu s kódom naznačujúcim, že tajná polícia s ním v istom okamihu ukončila spoluprácu.
„Možnosť, že mohol byť informátorom komunistického režimu, šokujúcim spôsobom narušila obraz, ktorý som si o ňom vždy vytvárala,“ povedala. Zároveň však pripustila, že nové zistenia by mohli vysvetliť niektoré životné zvraty a neúspechy jej otca, ktoré pre ňu dovtedy zostávali záhadou.
Snahy o úplné otvorenie komunistických archívov v Maďarsku od pádu režimu opakovane stroskotávali. Kritici to pripisovali neochote jednotlivých vlád riskovať odhalenie minulosti verejne známych osobností naprieč politickým spektrom.
Sprístupnenie spisov patrilo medzi kľúčové predvolebné sľuby konzervatívneho premiéra Pétra Magyara, ktorý zvíťazil v aprílových parlamentných voľbách a ukončil 16-ročné vládnutie Viktora Orbána. Kritici však tvrdia, že zverejnenie databázy bolo uponáhľané a nedostatočne pripravené.
Medzi informátorov totiž omylom zaradili aj bývalého podpredsedu parlamentu Sándora Lezsáka, významného predstaviteľa demokratickej transformácie Maďarska a Orbánovho spojenca. V dôsledku administratívnej chyby sa v zozname neoprávnene ocitlo celkovo 164 obetí sledovania komunistickou tajnou políciou. Hlavný archivár Gergő Bendegúz Cseh sa ospravedlnil a ponúkol svoju rezignáciu. Ospravedlnil sa aj premiér Magyar.
Bývalý dlhoročný liberálny starosta Budapešti Gábor Demszky, ktorého komunistické úrady sledovali, fyzicky napádali a trestne stíhali, napriek tomu považuje otvorenie archívov za „krok správnym smerom“. „Pokiaľ tieto záznamy nie sú verejné, každý môže tvrdiť, že nikdy nič nehlásil,“ povedal 74-ročný Demszky agentúre AFP.
Sociológ Máté Zombory z budapeštianskej Univerzity Loránda Eötvösa sa domnieva, že od pádu komunizmu uplynulo už príliš veľa času na veľké celospoločenské vyrovnanie sa s minulosťou. Vládnej rétorike v tejto súvislosti vyčíta vytváranie nerealistických očakávaní.
„Ak to však namiesto verejných gest a ospravedlnení odštartuje proces, v ktorom ľudia začnú skúmať minulosť vlastných rodín a svojho najbližšieho spoločenského okolia, aj to bude mať svoju hodnotu,“ uzavrel sociológ.
Zdroj: SITA.sk - Otvorenie komunistických archívov v Maďarsku odhaľuje tajomstvá. Tisíce ľudí pátrajú po minulosti blízkych © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď Maďarsko začiatkom novembra sprístupnilo zoznamy informátorov komunistickej tajnej polície, viac ako 70-ročný filmár vystupujúci pod zmeneným menom József vedel, že vyjde najavo tajomstvo, za ktoré sa hanbil takmer pol storočia. Jeho meno sa ocitlo medzi desiatkami tisíc mien vo verejne dostupnej internetovej databáze, ktorej spustenie predstavuje prvú z dvoch etáp sprístupňovania dokumentov v rámci dlho odkladaného vyrovnávania sa krajiny s represívnou minulosťou.
Na rozdiel od viacerých verejne známych osobností, ktorých mená sa objavili v záznamoch, József svoju spoluprácu s tajnou políciou nepopieral ani nezľahčoval. Na sociálnej sieti priznal, že s ňou spolupracoval v 70. rokoch minulého storočia, pričom po niekoľkých rokoch tieto kontakty prerušil.
„Stal som sa vinníkom, ale aj obeťou režimu, ktorému som nevedel vzdorovať,“ povedal agentúre AFP filmár, ktorého tajná polícia získala na spoluprácu kombináciou zastrašovania a vydierania. Tento „hriech“ ho podľa jeho slov takmer pol storočia spaľoval zvnútra. Dúfa však, že neskorším pôsobením v demokratickej opozícii ho aspoň čiastočne odčinil. Po zverejnení záznamov sa mu trochu uľavilo. „Bola to akási katarzia,“ dodal.
Záujem za jeden týždeň ako za štyri roky
Podobne ako ďalšie krajiny sovietskeho bloku sa aj komunistické Maďarsko opieralo o rozsiahlu sieť informátorov. Tajná polícia získavala bežných občanov presviedčaním i nátlakom a využívala ich na sledovanie kolegov, susedov či dokonca vlastných príbuzných. V rokoch 1949 až 1989 boli v Maďarsku sledované státisíce ľudí.
Začiatkom 50. rokov viedli hlásenia informátorov často k zatýkaniu, vykonštruovaným politickým procesom a dokonca popravám. V neskorších desaťročiach mali častejšie za následok poškodenie kariéry, obmedzenie možnosti cestovať či iné formy spoločenského a profesijného vylúčenia. Podobným dôsledkom pritom neraz čelili aj ľudia, ktorí spoluprácu s tajnou políciou odmietli.
Maďarské úrady 4. novembra zverejnili približne 60-tisíc mien získaných zo zachovaných spisov a záložných magnetických pások. Ide približne o tretinu odhadovaného celkového počtu informátorov komunistického režimu.
Podľa Historického archívu štátnej bezpečnosti (ÁBTL) požiadalo len počas prvého týždňa po zverejnení databázy o sprístupnenie ďalších dokumentov približne 10-tisíc ľudí. Takýto záujem archív za bežných okolností zaznamenáva za štyri roky.
Medzi žiadateľmi bola aj päťdesiatnička Hajnalka, ktorá v databáze našla meno svojho zosnulého otca spolu s kódom naznačujúcim, že tajná polícia s ním v istom okamihu ukončila spoluprácu.
„Možnosť, že mohol byť informátorom komunistického režimu, šokujúcim spôsobom narušila obraz, ktorý som si o ňom vždy vytvárala,“ povedala. Zároveň však pripustila, že nové zistenia by mohli vysvetliť niektoré životné zvraty a neúspechy jej otca, ktoré pre ňu dovtedy zostávali záhadou.
Medzi informátorov omylom zaradili aj obete režimu
Snahy o úplné otvorenie komunistických archívov v Maďarsku od pádu režimu opakovane stroskotávali. Kritici to pripisovali neochote jednotlivých vlád riskovať odhalenie minulosti verejne známych osobností naprieč politickým spektrom.
Sprístupnenie spisov patrilo medzi kľúčové predvolebné sľuby konzervatívneho premiéra Pétra Magyara, ktorý zvíťazil v aprílových parlamentných voľbách a ukončil 16-ročné vládnutie Viktora Orbána. Kritici však tvrdia, že zverejnenie databázy bolo uponáhľané a nedostatočne pripravené.
Medzi informátorov totiž omylom zaradili aj bývalého podpredsedu parlamentu Sándora Lezsáka, významného predstaviteľa demokratickej transformácie Maďarska a Orbánovho spojenca. V dôsledku administratívnej chyby sa v zozname neoprávnene ocitlo celkovo 164 obetí sledovania komunistickou tajnou políciou. Hlavný archivár Gergő Bendegúz Cseh sa ospravedlnil a ponúkol svoju rezignáciu. Ospravedlnil sa aj premiér Magyar.
Bývalý dlhoročný liberálny starosta Budapešti Gábor Demszky, ktorého komunistické úrady sledovali, fyzicky napádali a trestne stíhali, napriek tomu považuje otvorenie archívov za „krok správnym smerom“. „Pokiaľ tieto záznamy nie sú verejné, každý môže tvrdiť, že nikdy nič nehlásil,“ povedal 74-ročný Demszky agentúre AFP.
Sociológ Máté Zombory z budapeštianskej Univerzity Loránda Eötvösa sa domnieva, že od pádu komunizmu uplynulo už príliš veľa času na veľké celospoločenské vyrovnanie sa s minulosťou. Vládnej rétorike v tejto súvislosti vyčíta vytváranie nerealistických očakávaní.
„Ak to však namiesto verejných gest a ospravedlnení odštartuje proces, v ktorom ľudia začnú skúmať minulosť vlastných rodín a svojho najbližšieho spoločenského okolia, aj to bude mať svoju hodnotu,“ uzavrel sociológ.
Zdroj: SITA.sk - Otvorenie komunistických archívov v Maďarsku odhaľuje tajomstvá. Tisíce ľudí pátrajú po minulosti blízkych © SITA Všetky práva vyhradené.
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