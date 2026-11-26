K medailám pribudol švédskemu biatlonovému páru živý poklad. Öbergová a Ponsiluoma majú syna
Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma sa stali rodičmi. Doma majú spolu 21 medailí z majstrovstiev sveta a ďalších sedem zo zimných olympijských hier. A aktuálne k tomuto jagavému pridali aj živý ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma sa stali rodičmi.
Doma majú spolu 21 medailí z majstrovstiev sveta a ďalších sedem zo zimných olympijských hier. A aktuálne k tomuto jagavému pridali aj živý poklad. Elitní švédski biatlonisti Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma sa stali rodičmi.
Hviezdy tohto športu privítali na svete syna. Na sociálnej sieti zdieľali fotografiu detskej ruky, ktorá zviera prst. "Konečne je tu náš malý chlapček. Celá rodina sa máme dobre,“ napísal pár na Instagrame.
V sekcii komentárov sa hrnú prvé gratulácie: "Gratulujem vám," napísala ikona švédskeho biatlonu Magdalena Forsbergová. "Gratulujem a nech sa darí,“ pridala sa bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová. "Vitajte na svete! A gratulujem supermame a superotcovi,“ uviedla Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová.
Hanna Öbergová už v lete oznámila, že je tehotná a že preto v nadchádzajúcej sezóne 2026/2027 nebude súťažiť. Začiatkom tohto týždňa Martin Ponsiluoma zrušil svoju účasť na premiére sezóny vo fínskom Kontiolahti (26.- 28. 11.), aby mohol tráviť čas so svojou partnerkou.
Už predtým oznámil, že bude ťažké plánovať nadchádzajúcu sezónu a že sa ešte nerozhodol, ako a kedy bude súťažiť. Tridsaťjedenročný Ponsiluoma a rovnako 31-ročná Öbergová sú partneri od roku 2021.
"Bude to veľmi veľká zmena. Budem to musieť brať tak, ako to príde. Cítim sa celkom pokojne, keďže sa mi situácia páči a uvidím, ako to dopadne," uviedol Ponsiluoma pre Expressen.
Zdroj: SITA.sk - K medailám pribudol švédskemu biatlonovému páru živý poklad. Öbergová a Ponsiluoma majú syna © SITA Všetky práva vyhradené.
Doma majú spolu 21 medailí z majstrovstiev sveta a ďalších sedem zo zimných olympijských hier. A aktuálne k tomuto jagavému pridali aj živý poklad. Elitní švédski biatlonisti Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma sa stali rodičmi.
Hviezdy tohto športu privítali na svete syna. Na sociálnej sieti zdieľali fotografiu detskej ruky, ktorá zviera prst. "Konečne je tu náš malý chlapček. Celá rodina sa máme dobre,“ napísal pár na Instagrame.
Prvé gratulácie
V sekcii komentárov sa hrnú prvé gratulácie: "Gratulujem vám," napísala ikona švédskeho biatlonu Magdalena Forsbergová. "Gratulujem a nech sa darí,“ pridala sa bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová. "Vitajte na svete! A gratulujem supermame a superotcovi,“ uviedla Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová.
Hanna Öbergová už v lete oznámila, že je tehotná a že preto v nadchádzajúcej sezóne 2026/2027 nebude súťažiť. Začiatkom tohto týždňa Martin Ponsiluoma zrušil svoju účasť na premiére sezóny vo fínskom Kontiolahti (26.- 28. 11.), aby mohol tráviť čas so svojou partnerkou.
Plánovanie nadchádzajúcej sezóny
Už predtým oznámil, že bude ťažké plánovať nadchádzajúcu sezónu a že sa ešte nerozhodol, ako a kedy bude súťažiť. Tridsaťjedenročný Ponsiluoma a rovnako 31-ročná Öbergová sú partneri od roku 2021.
"Bude to veľmi veľká zmena. Budem to musieť brať tak, ako to príde. Cítim sa celkom pokojne, keďže sa mi situácia páči a uvidím, ako to dopadne," uviedol Ponsiluoma pre Expressen.
Zdroj: SITA.sk - K medailám pribudol švédskemu biatlonovému páru živý poklad. Öbergová a Ponsiluoma majú syna © SITA Všetky práva vyhradené.
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