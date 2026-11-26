Jägermeister Orange prepisuje vianočnú klasiku. Sviatočné menu tento rok prekvapí
Vianoce nemusia mať každý rok rovnaký scenár. Popri tradičných rodinných oslavách je tu priestor aj na večery s priateľmi, dobré jedlo, drinky a vlastnú podobu sviatočnej atmosféry. ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Vianoce nemusia mať každý rok rovnaký scenár.
Popri tradičných rodinných oslavách je tu priestor aj na večery s priateľmi, dobré jedlo, drinky a vlastnú podobu sviatočnej atmosféry. Jägermeister Orange preto tento rok prináša nový pohľad na vianočnú klasiku a dodáva jej trochu iný, Orange twist.
Práve táto myšlienka stála za Orange Vianočnou večerou, ktorú Jägermeister usporiadal v pražskej reštaurácii Biskup. Spojil pri nej vianočnú atmosféru, dobré jedlo, drinky a spoločné stretnutie. Špeciálne menu na túto príležitosť zostavil food creator Patrik Plates.
"Jägermeister ma oslovil s nápadom zapojiť Jägermeister Orange do vianočného menu, čo bola pre mňa zaujímavá výzva. Zistil som, že jeho citrusový charakter sa nemusí uplatniť len v drinkoch, ale aj v kuchyni. Ponúka zaujímavé možnosti, ako ozvláštniť tradičné vianočné recepty a dodať im nový chuťový rozmer," hovorí Patrik Plates.
Jedným z hlavných jedál menu bola tradičná vianočná kapustnica s kyslou kapustou, údeným mäsom, klobásou a sušenými hubami. Doplnili ju kúsky údeného mäsa potreté glazúrou z Jägermeister Orange, medu, pomarančovej šťavy a svetlého misa, ktoré sa na záver krátko zapekajú pod grilom.
"Pri príprave tradičných vianočných jedál ma baví hľadať nové chuťové kombinácie. Jägermeister Orange sa v tomto prípade skvele hodí aj na prípravu glazúry, ktorá dodá údenému mäsu zaujímavý citrusový rozmer," približuje svoj prístup Patrik Plates.
Vianočné menu nemusí zostať len pri tradičných receptoch. Stačí drobná obmena obľúbených jedál, dobré drinky a spoločný stôl s rodinou alebo priateľmi.
Jägermeister Orange, med, pomarančovú šťavu a svetlé miso zmiešajte v malom kastróliku a pomaly redukujte, kým nevznikne lesklá, mierne hustá glazúra. Potrite ňou kúsky uvareného údeného mäsa a krátko ich zapečte pod grilom, aby povrch jemne skaramelizoval. Podávajte spolu s vianočnou kapustnicou.
Recept na vianočnú kapustnicu s glazúrou z Jägermeister Orange aj kompletné menu štedrovečernej Jägermeister Orange večere nájdete TU.
Zdroj: Jägermeister
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jägermeister Orange prepisuje vianočnú klasiku. Sviatočné menu tento rok prekvapí © SITA Všetky práva vyhradené.
Popri tradičných rodinných oslavách je tu priestor aj na večery s priateľmi, dobré jedlo, drinky a vlastnú podobu sviatočnej atmosféry. Jägermeister Orange preto tento rok prináša nový pohľad na vianočnú klasiku a dodáva jej trochu iný, Orange twist.
Práve táto myšlienka stála za Orange Vianočnou večerou, ktorú Jägermeister usporiadal v pražskej reštaurácii Biskup. Spojil pri nej vianočnú atmosféru, dobré jedlo, drinky a spoločné stretnutie. Špeciálne menu na túto príležitosť zostavil food creator Patrik Plates.
"Jägermeister ma oslovil s nápadom zapojiť Jägermeister Orange do vianočného menu, čo bola pre mňa zaujímavá výzva. Zistil som, že jeho citrusový charakter sa nemusí uplatniť len v drinkoch, ale aj v kuchyni. Ponúka zaujímavé možnosti, ako ozvláštniť tradičné vianočné recepty a dodať im nový chuťový rozmer," hovorí Patrik Plates.
Jedným z hlavných jedál menu bola tradičná vianočná kapustnica s kyslou kapustou, údeným mäsom, klobásou a sušenými hubami. Doplnili ju kúsky údeného mäsa potreté glazúrou z Jägermeister Orange, medu, pomarančovej šťavy a svetlého misa, ktoré sa na záver krátko zapekajú pod grilom.
"Pri príprave tradičných vianočných jedál ma baví hľadať nové chuťové kombinácie. Jägermeister Orange sa v tomto prípade skvele hodí aj na prípravu glazúry, ktorá dodá údenému mäsu zaujímavý citrusový rozmer," približuje svoj prístup Patrik Plates.
Vianočné menu nemusí zostať len pri tradičných receptoch. Stačí drobná obmena obľúbených jedál, dobré drinky a spoločný stôl s rodinou alebo priateľmi.
Vyskúšajte vianočnú kapustnicu s údeným mäsom a Jägermeister Orange glazúrou
Ingrediencie na glazúru (4 porcie)
- 50 ml Jägermeister Orange
- 1 PL medu
- 50 ml čerstvej pomarančovej šťavy
- 1 ČL svetlého misa
Postup
Jägermeister Orange, med, pomarančovú šťavu a svetlé miso zmiešajte v malom kastróliku a pomaly redukujte, kým nevznikne lesklá, mierne hustá glazúra. Potrite ňou kúsky uvareného údeného mäsa a krátko ich zapečte pod grilom, aby povrch jemne skaramelizoval. Podávajte spolu s vianočnou kapustnicou.
Recept na vianočnú kapustnicu s glazúrou z Jägermeister Orange aj kompletné menu štedrovečernej Jägermeister Orange večere nájdete TU.
Zdroj: Jägermeister
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jägermeister Orange prepisuje vianočnú klasiku. Sviatočné menu tento rok prekvapí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ľudia po celom svete sa zásobujú potravinami, vodou aj batériami. Nákupnú horúčku podporujú i dezinformácie
- Atlético vybavilo Viking za 5 minút, Slováci odohrali zápas s vysokými známkami
- Finančná spravodajská jednotka dáva povinným osobám čas na registráciu do systému goAML do konca januára 2027
- Kremeľ chcel podľa experta ovládnuť Kyjev bez rozsiahlej invázie, Zelenskyj však jeho plány prekazil
- Bayern prekvapivo prehral v Lille. PSG remizoval s AS Rím a Pochettino stále čaká na prvé víťazstvo – VIDEO