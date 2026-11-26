Sedlová alebo oblúková: ako vybrať plachtovú halu
Plachtová hala nie je jeden produkt. Pred objednávkou si ujasnite, na čo bude slúžiť. Tu je krátky prehľad. Sedlové haly: priestor až po steny Sedlová hala má rovné bočné steny a ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Plachtová hala nie je jeden produkt. Pred objednávkou si ujasnite, na čo bude slúžiť. Tu je krátky prehľad.
Sedlová hala má rovné bočné steny a štítovú strechu, takže využijete plochu až po okraje. Hodí sa na sklady s regálmi, dielne, prekladiská aj športoviská. Vyrába sa v šírkach od 6,1 do 21,35 m a dĺžku možno predlžovať po poliach. Rozmery a ceny nájdete v ponuke sedlové plachtové haly.
Oblúková hala má klenutú strechu, z ktorej ľahko steká dážď aj sneh. Je lacnejšia a pre farmy je to najčastejšia voľba: na seno, slamu, techniku aj ustajnenie. Farmári najviac využívajú šírky 6 m a 9 m. Vyrába sa v šírkach 6,1 až 12,2 m a oblúkové haly začínajú na cene 1 610 € bez DPH.
Ako doplnok k halám ponúka Flexihaly aj menšie vetrané prístrešky pre zvieratá na pastvu. Ďalšou možnosťou je prestrešenie lodných kontajnerov, ktoré medzi dvoma kontajnermi vytvorí krytú dielňu alebo sklad, a plachtové garáže.
Rozhoduje rozmer, výška bočnej steny a veľkosť brán, gramáž plachty (650 g/m² na bežné použitie, 900 g/m² pre náročnejšiu prevádzku), podklad a kotvenie. O ohlásení či povolení sa vopred poraďte so stavebným úradom. Pri výbere pomôže aj konfigurátor na webe, v ktorom si halu poskladáte v piatich krokoch: typ, rozmer, úpravy podľa účelu, výbava (brány, navijaky) a miesto dodania.
Halu zvládnete postaviť svojpomocne podľa slovenského návodu alebo si objednáte montáž našimi majstrami. Flexihaly montuje po celom Slovensku a menšiu halu postaví za jeden deň. Haly skladom dodá do 1 až 3 pracovných dní, takže sa často čaká skôr na pripravený podklad ako na samotnú halu. Celý postup opisuje článok montáž haly krok za krokom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sedlová alebo oblúková: ako vybrať plachtovú halu © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedlové haly: priestor až po steny
Oblúkové haly: dobrý pomer ceny a priestoru
Oblúková hala má klenutú strechu, z ktorej ľahko steká dážď aj sneh. Je lacnejšia a pre farmy je to najčastejšia voľba: na seno, slamu, techniku aj ustajnenie. Farmári najviac využívajú šírky 6 m a 9 m. Vyrába sa v šírkach 6,1 až 12,2 m a oblúkové haly začínajú na cene 1 610 € bez DPH.
Prístrešky a špeciálne riešenia
Ako doplnok k halám ponúka Flexihaly aj menšie vetrané prístrešky pre zvieratá na pastvu. Ďalšou možnosťou je prestrešenie lodných kontajnerov, ktoré medzi dvoma kontajnermi vytvorí krytú dielňu alebo sklad, a plachtové garáže.
Na čo myslieť pri výbere
Rozhoduje rozmer, výška bočnej steny a veľkosť brán, gramáž plachty (650 g/m² na bežné použitie, 900 g/m² pre náročnejšiu prevádzku), podklad a kotvenie. O ohlásení či povolení sa vopred poraďte so stavebným úradom. Pri výbere pomôže aj konfigurátor na webe, v ktorom si halu poskladáte v piatich krokoch: typ, rozmer, úpravy podľa účelu, výbava (brány, navijaky) a miesto dodania.
Kto halu postaví
Halu zvládnete postaviť svojpomocne podľa slovenského návodu alebo si objednáte montáž našimi majstrami. Flexihaly montuje po celom Slovensku a menšiu halu postaví za jeden deň. Haly skladom dodá do 1 až 3 pracovných dní, takže sa často čaká skôr na pripravený podklad ako na samotnú halu. Celý postup opisuje článok montáž haly krok za krokom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sedlová alebo oblúková: ako vybrať plachtovú halu © SITA Všetky práva vyhradené.
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