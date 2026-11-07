Mladý slovenský útočník sa v zápase proti Čechom vážne zranil. Je mimo ohrozenia života
Cez Matúša Válka nešťastne prepadol český súper a spôsobil mu reznú ranu na krku. Sobotňajší zápas medzi Slovenskom a Českom na Turnaji piatich krajín hokejistov do 20 rokov vo švédskom ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Cez Matúša Válka nešťastne prepadol český súper a spôsobil mu reznú ranu na krku.
Sobotňajší zápas medzi Slovenskom a Českom na Turnaji piatich krajín hokejistov do 20 rokov vo švédskom Nyköpingu bol predčasne ukončený už počas prvej tretiny.
Dôvodom bolo vážne zranenie iba 17-ročného slovenského útočníka Matúša Váleka z 15. minúty, ktorému v súboji po buly v obrannom pásme hráč súpera nešťastným pohybom spôsobil rezné poranenie na krku.
"Vďaka uvedomelej reakcii hráča a rýchleho zásahu zdravotného personálu i členov realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov bol hráč urýchlene prevezený do nemocnice. Aktuálne je stabilizovaný a mimo ohrozenia života," napísal web hockeyslovakia.sk.
Oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja ďalej informoval, že vzhľadom na obrovský šok pre celý tím, vážnosť situácie a zdravie hráča, ktoré je vždy na prvom mieste, sa oba tímy dohodli na predčasnom ukončení stretnutia.
"Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov je plne súčinný so zdravotníckym personálom vo Švédsku a poskytne Matúšovi Válekovi potrebnú pomoc a podporu počas pobytu v nemocnic," dodal web SZLH.
"Veríme, že Matúš Válek bude v poriadku. Všetci vieme, čo sa mu stalo. Držíme palce, nech to dobre dopadne," povzbudil na diaľku mladého slovenského reprezenanta tréner "áčkového" tímu Slovenska Vladimír Országh v rozhovore pre JOJ Šport.
"Celá naša kabína počas zápasu proti Rakúšanom myslela na dvadsiatkára Matúša Váleka, ktorému sa na turnaji vo Švédsku prihodil veľmi nepríjemný moment. Našťastie, je stabilizovaný a bude v poriadku. Dnešnú výhru 6:1 venujeme práve jemu," povedal Samuel Buček podľa Instagramu SZĽH.
Zdroj: SITA.sk - Mladý slovenský útočník sa v zápase proti Čechom vážne zranil. Je mimo ohrozenia života © SITA Všetky práva vyhradené.
Sobotňajší zápas medzi Slovenskom a Českom na Turnaji piatich krajín hokejistov do 20 rokov vo švédskom Nyköpingu bol predčasne ukončený už počas prvej tretiny.
Dôvodom bolo vážne zranenie iba 17-ročného slovenského útočníka Matúša Váleka z 15. minúty, ktorému v súboji po buly v obrannom pásme hráč súpera nešťastným pohybom spôsobil rezné poranenie na krku.
"Vďaka uvedomelej reakcii hráča a rýchleho zásahu zdravotného personálu i členov realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov bol hráč urýchlene prevezený do nemocnice. Aktuálne je stabilizovaný a mimo ohrozenia života," napísal web hockeyslovakia.sk.
Predčasný koniec zápasu
Oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja ďalej informoval, že vzhľadom na obrovský šok pre celý tím, vážnosť situácie a zdravie hráča, ktoré je vždy na prvom mieste, sa oba tímy dohodli na predčasnom ukončení stretnutia.
"Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov je plne súčinný so zdravotníckym personálom vo Švédsku a poskytne Matúšovi Válekovi potrebnú pomoc a podporu počas pobytu v nemocnic," dodal web SZLH.
Povzbudenie na diaľku
"Veríme, že Matúš Válek bude v poriadku. Všetci vieme, čo sa mu stalo. Držíme palce, nech to dobre dopadne," povzbudil na diaľku mladého slovenského reprezenanta tréner "áčkového" tímu Slovenska Vladimír Országh v rozhovore pre JOJ Šport.
"Celá naša kabína počas zápasu proti Rakúšanom myslela na dvadsiatkára Matúša Váleka, ktorému sa na turnaji vo Švédsku prihodil veľmi nepríjemný moment. Našťastie, je stabilizovaný a bude v poriadku. Dnešnú výhru 6:1 venujeme práve jemu," povedal Samuel Buček podľa Instagramu SZĽH.
Zdroj: SITA.sk - Mladý slovenský útočník sa v zápase proti Čechom vážne zranil. Je mimo ohrozenia života © SITA Všetky práva vyhradené.
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