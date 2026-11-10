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Bývalá plavkyňa bojuje o svoj život. Po požiari v byte skončila v nemocnici s nespočetnými popáleninami

Maria Šuročkinová údajne utrpela zranenia v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, paží a rúk. Dvojnásobná olympijská víťazka v synchronizovanom plávaní Maria Šuročkinová sa po požiari vo ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Maria Šuročkinová údajne utrpela zranenia v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, paží a rúk.

Dvojnásobná olympijská víťazka v synchronizovanom plávaní Maria Šuročkinová sa po požiari vo svojom byte v Rusku nachádza v kritickom stave.

Skončila v nemocnici po tom, čo jej začalo horieť oblečenie. Jej zdravotný stav sa zhoršil a existujú obavy z komplikácií, ako sú popáleninový šok, dehydratácia a infekcia.

Takisto aj z nekrózy tkaniva – ide o zničenie kože a podkožných tkanív. Šuročkinová údajne utrpela zranenia v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, paží a rúk.

Množstvo úspechov


K incidentu došlo, keď dopĺňala palivo do bioetanolového krbu vo svojom byte na 17. poschodí. Horľavé výpary sa vznietili a jej oblečenie začalo horieť.

Šuročkinová získala zlaté medaily v synchronizovanom plávaní na dvoch olympijských hrách po sebe – v Riu de Janeiro v roku 2016 a v Tokiu v roku 2021.

Ruský prezident Vladimir Putin jej v roku 2016 udelil Rad priateľstva a v roku 2021 Rad cti. Športovkyňa je tiež šesťnásobnou zlatou medailistkou z majstrovstiev sveta v plaveckých športoch.

Sú v kontakte


Šuročkinová, ktorá má 31 rokov, ukončila kariéru pred štyrmi rokmi a vydala sa na dráhu v oblasti zábavného priemyslu - účinkovala v divadelných predstaveniach a venovala sa tancu. V roku 2017 otvorila v Moskve tanečnú školu.

Ruská federácia plaveckých športov potvrdila informácie o jej zdravotnom stave a uviedla, že je v kontakte s nemocnicou aj s jej rodinou.

"Márii želáme veľa síl a skoré uzdravenie. Federácia bude naďalej sledovať situáciu a poskytne akúkoľvek potrebnú pomoc," uviedla vo vyhlásení.

https://www.instagram.com/p/DL9btD4xhr_



Zdroj: SITA.sk - Bývalá plavkyňa bojuje o svoj život. Po požiari v byte skončila v nemocnici s nespočetnými popáleninami © SITA Všetky práva vyhradené.

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