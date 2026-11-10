Uniknuté údaje odhaľujú viac ako 412-tisíc mŕtvych Rusov vo vojne, skutočné straty môžu byť ešte vyššie
Hackeri získali milióny záznamov o úmrtiach z ruského štatistického úradu. Podľa expertov sa počet zabitých ruských vojakov môže blížiť k pol miliónu, pričom najväčšie straty utrpeli chudobnejšie ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Hackeri získali milióny záznamov o úmrtiach z ruského štatistického úradu. Podľa expertov sa počet zabitých ruských vojakov môže blížiť k pol miliónu, pričom najväčšie straty utrpeli chudobnejšie regióny.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo podľa uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat najmenej 412 576 ľudí v súvislosti s vojnou. Informoval o tom britský denník The Guardian, ktorý získal prístup k databáze obsahujúcej viac ako 11 miliónov úmrtných záznamov. Údaje naznačujú, že skutočný počet zabitých ruských vojakov môže byť podstatne vyšší a približovať sa k hranici pol milióna. Ide o straty, aké Rusko vo svojej novodobej histórii nezažilo.
Databázu získali hackerská skupina Cyber Partisans, napojená na bieloruskú opozíciu, a ukrajinská skupina Silent Crow. Únik oznámili 1. novembra a údaje zverejnili počas uplynulého víkendu. Záznamy obsahujú informácie o veku zosnulých, ich bydlisku či mieste úmrtia. Viac ako 412-tisíc úmrtných listov priamo spája smrť s vojnou, či už prostredníctvom úradných kódov príčin úmrtia, alebo písomných zmienok o bojoch a vojenských operáciách. Rosstat potvrdil hackerský útok, poprel však, že by útočníci získali citlivé informácie. Denník The Guardian upozornil, že pravosť celej databázy nedokázal nezávisle overiť.
Zistenia napriek tomu približne zodpovedajú ďalším odhadom ruských strát. Britská rozviedka v septembri odhadovala počet zabitých ruských vojakov na približne 500-tisíc. Nezávislý ruský portál Mediazona identifikoval podľa mena takmer 286-tisíc padlých príslušníkov ruských ozbrojených síl, pričom skutočný počet obetí odhaduje na približne pol milióna.
„Údaje vyzerajú autenticky a sú veľmi podrobné,“ uviedol Janis Kluge z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti. „Ide o najväčší únik údajov, pokiaľ ide o ruské straty,“ dodal.
Podľa Klugeho môže databáza skutočný rozsah strát podhodnocovať. Niektorí vojaci sú naďalej nezvestní, ďalších sa nepodarilo identifikovať a medzi úmrtím a jeho zaznamenaním v úradných registroch býva približne šesťmesačné oneskorenie.
„V tejto chvíli sme pravdepodobne bližšie k 500-tisíc zabitým ruským vojakom než k 400-tisíc,“ vyhlásil analytik. Údaje zároveň ukazujú prudký nárast počtu padlých koncom roka 2024 a počas roka 2025. V niektorých mesiacoch podľa Klugeho zahynulo viac ako 15-tisíc vojakov, čo predstavuje približne 500 mŕtvych denne.
Výrazné rozdiely sa ukázali aj medzi jednotlivými ruskými regiónmi. V Burjatsku, Tuve a Zabajkalskom kraji na východe Ruska tvorili úmrtia súvisiace s vojnou približne tretinu všetkých úmrtí mužov vo veku od 18 do 49 rokov od začiatku invázie do polovice roka 2024.
V Moskve a Petrohrade bol tento podiel približne desaťpercentný. Vojna tak neúmerne zasiahla najmä chudobnejšie a odľahlejšie oblasti krajiny. Podľa analýzy denníka The Guardian počet ruských vojenských obetí na Ukrajine viac než osemnásobne prevyšuje súčet strát zo všetkých sovietskych a ruských vojen od konca druhej svetovej vojny do začiatku súčasnej invázie.
Zverejnenie údajov prichádza v čase, keď sa v utorok v Abú Zabí začali prvé priame mierové rokovania vysokopostavených predstaviteľov Ruska a Ukrajiny sprostredkované Spojenými štátmi za ostatných deväť mesiacov. Na stretnutí sa neočakáva účasť prezidentov Vladimira Putina ani Volodymyra Zelenského.
Rokovania sa majú zamerať na povojnové bezpečnostné usporiadanie, zmiernenie napätia a humanitárne otázky. Moskva však naďalej požaduje, aby sa ukrajinské jednotky stiahli aj z tých častí Donbasu, ktoré Rusko vojensky neovláda, čo zostáva jednou z hlavných prekážok dohody.
Zdroj: SITA.sk - Uniknuté údaje odhaľujú viac ako 412-tisíc mŕtvych Rusov vo vojne, skutočné straty môžu byť ešte vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo podľa uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat najmenej 412 576 ľudí v súvislosti s vojnou. Informoval o tom britský denník The Guardian, ktorý získal prístup k databáze obsahujúcej viac ako 11 miliónov úmrtných záznamov. Údaje naznačujú, že skutočný počet zabitých ruských vojakov môže byť podstatne vyšší a približovať sa k hranici pol milióna. Ide o straty, aké Rusko vo svojej novodobej histórii nezažilo.
Databázu získali hackerská skupina Cyber Partisans, napojená na bieloruskú opozíciu, a ukrajinská skupina Silent Crow. Únik oznámili 1. novembra a údaje zverejnili počas uplynulého víkendu. Záznamy obsahujú informácie o veku zosnulých, ich bydlisku či mieste úmrtia. Viac ako 412-tisíc úmrtných listov priamo spája smrť s vojnou, či už prostredníctvom úradných kódov príčin úmrtia, alebo písomných zmienok o bojoch a vojenských operáciách. Rosstat potvrdil hackerský útok, poprel však, že by útočníci získali citlivé informácie. Denník The Guardian upozornil, že pravosť celej databázy nedokázal nezávisle overiť.
Najväčší únik údajov o ruských stratách
Zistenia napriek tomu približne zodpovedajú ďalším odhadom ruských strát. Britská rozviedka v septembri odhadovala počet zabitých ruských vojakov na približne 500-tisíc. Nezávislý ruský portál Mediazona identifikoval podľa mena takmer 286-tisíc padlých príslušníkov ruských ozbrojených síl, pričom skutočný počet obetí odhaduje na približne pol milióna.
„Údaje vyzerajú autenticky a sú veľmi podrobné,“ uviedol Janis Kluge z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti. „Ide o najväčší únik údajov, pokiaľ ide o ruské straty,“ dodal.
Podľa Klugeho môže databáza skutočný rozsah strát podhodnocovať. Niektorí vojaci sú naďalej nezvestní, ďalších sa nepodarilo identifikovať a medzi úmrtím a jeho zaznamenaním v úradných registroch býva približne šesťmesačné oneskorenie.
„V tejto chvíli sme pravdepodobne bližšie k 500-tisíc zabitým ruským vojakom než k 400-tisíc,“ vyhlásil analytik. Údaje zároveň ukazujú prudký nárast počtu padlých koncom roka 2024 a počas roka 2025. V niektorých mesiacoch podľa Klugeho zahynulo viac ako 15-tisíc vojakov, čo predstavuje približne 500 mŕtvych denne.
Výrazné rozdiely
Výrazné rozdiely sa ukázali aj medzi jednotlivými ruskými regiónmi. V Burjatsku, Tuve a Zabajkalskom kraji na východe Ruska tvorili úmrtia súvisiace s vojnou približne tretinu všetkých úmrtí mužov vo veku od 18 do 49 rokov od začiatku invázie do polovice roka 2024.
V Moskve a Petrohrade bol tento podiel približne desaťpercentný. Vojna tak neúmerne zasiahla najmä chudobnejšie a odľahlejšie oblasti krajiny. Podľa analýzy denníka The Guardian počet ruských vojenských obetí na Ukrajine viac než osemnásobne prevyšuje súčet strát zo všetkých sovietskych a ruských vojen od konca druhej svetovej vojny do začiatku súčasnej invázie.
Zverejnenie údajov prichádza v čase, keď sa v utorok v Abú Zabí začali prvé priame mierové rokovania vysokopostavených predstaviteľov Ruska a Ukrajiny sprostredkované Spojenými štátmi za ostatných deväť mesiacov. Na stretnutí sa neočakáva účasť prezidentov Vladimira Putina ani Volodymyra Zelenského.
Rokovania sa majú zamerať na povojnové bezpečnostné usporiadanie, zmiernenie napätia a humanitárne otázky. Moskva však naďalej požaduje, aby sa ukrajinské jednotky stiahli aj z tých častí Donbasu, ktoré Rusko vojensky neovláda, čo zostáva jednou z hlavných prekážok dohody.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Uniknuté údaje odhaľujú viac ako 412-tisíc mŕtvych Rusov vo vojne, skutočné straty môžu byť ešte vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.
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