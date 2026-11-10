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Uniknuté údaje odhaľujú viac ako 412-tisíc mŕtvych Rusov vo vojne, skutočné straty môžu byť ešte vyššie

Hackeri získali milióny záznamov o úmrtiach z ruského štatistického úradu. Podľa expertov sa počet zabitých ruských vojakov môže blížiť k pol miliónu, pričom najväčšie straty utrpeli chudobnejšie ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Hackeri získali milióny záznamov o úmrtiach z ruského štatistického úradu. Podľa expertov sa počet zabitých ruských vojakov môže blížiť k pol miliónu, pričom najväčšie straty utrpeli chudobnejšie regióny.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo podľa uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat najmenej 412 576 ľudí v súvislosti s vojnou. Informoval o tom britský denník The Guardian, ktorý získal prístup k databáze obsahujúcej viac ako 11 miliónov úmrtných záznamov. Údaje naznačujú, že skutočný počet zabitých ruských vojakov môže byť podstatne vyšší a približovať sa k hranici pol milióna. Ide o straty, aké Rusko vo svojej novodobej histórii nezažilo.

Databázu získali hackerská skupina Cyber Partisans, napojená na bieloruskú opozíciu, a ukrajinská skupina Silent Crow. Únik oznámili 1. novembra a údaje zverejnili počas uplynulého víkendu. Záznamy obsahujú informácie o veku zosnulých, ich bydlisku či mieste úmrtia. Viac ako 412-tisíc úmrtných listov priamo spája smrť s vojnou, či už prostredníctvom úradných kódov príčin úmrtia, alebo písomných zmienok o bojoch a vojenských operáciách. Rosstat potvrdil hackerský útok, poprel však, že by útočníci získali citlivé informácie. Denník The Guardian upozornil, že pravosť celej databázy nedokázal nezávisle overiť.

Najväčší únik údajov o ruských stratách


Zistenia napriek tomu približne zodpovedajú ďalším odhadom ruských strát. Britská rozviedka v septembri odhadovala počet zabitých ruských vojakov na približne 500-tisíc. Nezávislý ruský portál Mediazona identifikoval podľa mena takmer 286-tisíc padlých príslušníkov ruských ozbrojených síl, pričom skutočný počet obetí odhaduje na približne pol milióna.

„Údaje vyzerajú autenticky a sú veľmi podrobné,“ uviedol Janis Kluge z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti. „Ide o najväčší únik údajov, pokiaľ ide o ruské straty,“ dodal.

Podľa Klugeho môže databáza skutočný rozsah strát podhodnocovať. Niektorí vojaci sú naďalej nezvestní, ďalších sa nepodarilo identifikovať a medzi úmrtím a jeho zaznamenaním v úradných registroch býva približne šesťmesačné oneskorenie.

„V tejto chvíli sme pravdepodobne bližšie k 500-tisíc zabitým ruským vojakom než k 400-tisíc,“ vyhlásil analytik. Údaje zároveň ukazujú prudký nárast počtu padlých koncom roka 2024 a počas roka 2025. V niektorých mesiacoch podľa Klugeho zahynulo viac ako 15-tisíc vojakov, čo predstavuje približne 500 mŕtvych denne.

Výrazné rozdiely


Výrazné rozdiely sa ukázali aj medzi jednotlivými ruskými regiónmi. V Burjatsku, Tuve a Zabajkalskom kraji na východe Ruska tvorili úmrtia súvisiace s vojnou približne tretinu všetkých úmrtí mužov vo veku od 18 do 49 rokov od začiatku invázie do polovice roka 2024.

V Moskve a Petrohrade bol tento podiel približne desaťpercentný. Vojna tak neúmerne zasiahla najmä chudobnejšie a odľahlejšie oblasti krajiny. Podľa analýzy denníka The Guardian počet ruských vojenských obetí na Ukrajine viac než osemnásobne prevyšuje súčet strát zo všetkých sovietskych a ruských vojen od konca druhej svetovej vojny do začiatku súčasnej invázie.

Zverejnenie údajov prichádza v čase, keď sa v utorok v Abú Zabí začali prvé priame mierové rokovania vysokopostavených predstaviteľov Ruska a Ukrajiny sprostredkované Spojenými štátmi za ostatných deväť mesiacov. Na stretnutí sa neočakáva účasť prezidentov Vladimira Putina ani Volodymyra Zelenského.

Rokovania sa majú zamerať na povojnové bezpečnostné usporiadanie, zmiernenie napätia a humanitárne otázky. Moskva však naďalej požaduje, aby sa ukrajinské jednotky stiahli aj z tých častí Donbasu, ktoré Rusko vojensky neovláda, čo zostáva jednou z hlavných prekážok dohody.

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Zdroj: SITA.sk - Uniknuté údaje odhaľujú viac ako 412-tisíc mŕtvych Rusov vo vojne, skutočné straty môžu byť ešte vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.

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