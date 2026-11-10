Fico je naďalej poverený vedením ministerstva životného prostredia, Pellegrini o ďalšom postupe zatiaľ nerozhodol
Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa. Predseda vlády SR Robert Fico (
10.11.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ ostáva poverený vedením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. Fico ostane poverený vedením envirorezortu dovtedy, kým prezident SR Peter Pellegrini nerozhodne o ďalšom postupe.
Premiér ostáva poverený vedením daného ministerstva po vzájomnom rozhovore s prezidentom Pellegrinim. „O ďalšom postupe rozhodne prezident SR Peter Pellegrini v nasledujúcich dňoch,” uzavreli z KP SR.
Prezident Pellegrini v pondelok 9. novembra dostal list od predsedu vlády Fica, v ktorom ho premiér požiadal o zrušenie poverenia viesť MŽP SR. „Prezident SR sa k tejto otázke vyjadrí v najbližších dňoch,” uviedla v pondelok Kancelárie prezidenta SR.
Premiér tento zámer avizoval už v nedeľňajšom (8. novembra) statuse na sociálnej sieti s tým, že hlavu štátu o tom informoval v telefonáte. Pellegrinimu tiež navrhuje, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS). Fico sa tiež dištancoval od sporu medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom Taraba bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva.
Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR.
Zdroj: SITA.sk - Fico je naďalej poverený vedením ministerstva životného prostredia, Pellegrini o ďalšom postupe zatiaľ nerozhodol © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ ostáva poverený vedením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. Fico ostane poverený vedením envirorezortu dovtedy, kým prezident SR Peter Pellegrini nerozhodne o ďalšom postupe.
Pellegrini rozhodne v nasledujúcich dňoch
Premiér ostáva poverený vedením daného ministerstva po vzájomnom rozhovore s prezidentom Pellegrinim. „O ďalšom postupe rozhodne prezident SR Peter Pellegrini v nasledujúcich dňoch,” uzavreli z KP SR.
Prezident Pellegrini v pondelok 9. novembra dostal list od predsedu vlády Fica, v ktorom ho premiér požiadal o zrušenie poverenia viesť MŽP SR. „Prezident SR sa k tejto otázke vyjadrí v najbližších dňoch,” uviedla v pondelok Kancelárie prezidenta SR.
Premiér tento zámer avizoval už v nedeľňajšom (8. novembra) statuse na sociálnej sieti s tým, že hlavu štátu o tom informoval v telefonáte. Pellegrinimu tiež navrhuje, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS). Fico sa tiež dištancoval od sporu medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
Prezident odmieta vymenovať Kuffu
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom Taraba bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva.
Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR.
Zdroj: SITA.sk - Fico je naďalej poverený vedením ministerstva životného prostredia, Pellegrini o ďalšom postupe zatiaľ nerozhodol © SITA Všetky práva vyhradené.
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