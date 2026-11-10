Študenti zablokovali desiatky škôl vo Francúzsku, protesty proti životným nákladom naberajú na sile
Študenti a učitelia požadujú lepšie podmienky vo vzdelávaní a vyššie mzdy. Odbory už ohlásili ďalší deň štrajkov a demonštrácií. Francúzski študenti v utorok zablokovali vstupy do desiatok ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Študenti a učitelia požadujú lepšie podmienky vo vzdelávaní a vyššie mzdy. Odbory už ohlásili ďalší deň štrajkov a demonštrácií.
Francúzski študenti v utorok zablokovali vstupy do desiatok stredných škôl v rámci pokračujúcich protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní. Podľa ministerstva školstva bolo ráno zablokovaných 49 z približne 3700 stredných škôl v krajine. Úrady zároveň očakávajú, že na popoludňajšej demonštrácii v Paríži sa zúčastní niekoľko tisíc stredoškolákov a vysokoškolákov.
Študentské protesty, ktoré sa začali v septembri, sa v posledných týždňoch rozšírili na rozsiahlejšie demonštrácie proti rastúcim životným nákladom. Niektoré sprevádzali násilné incidenty a obvinenia z neprimeraných zásahov polície. Napätie rastie v období pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, v ktorých Francúzsko vyberie nástupcu Emmanuela Macrona.
„Teraz je čas zintenzívniť mobilizáciu tým, že budeme naďalej vyvíjať tlak na vládu,“ uviedli študentské a učiteľské odbory v spoločnom pondelkovom vyhlásení. Predstaviteľ študentského združenia Ryad Rani zdôraznil, že protestujúci nebojujú iba za vlastné záujmy. „Nebojujeme len za seba. Bojujeme za učiteľov, za ich pracovné podmienky,“ povedal.
Francúzska vláda už oznámila niekoľko opatrení vrátane postupného nahradenia internetovej platformy na výber uchádzačov o vysokoškolské štúdium a dodatočnej finančnej podpory pre niektoré zo škôl v najťažšej situácii. Študenti však tieto kroky považujú za nedostatočné. Nespokojné sú aj odbory, ktorých predstaviteľ označil vládny prísľub zvýšiť minimálnu mzdu o 0,6 percenta nad rámec bežnej inflačnej úpravy za „omrvinky“.
Priestor vlády na ďalšie výdavky pritom obmedzuje snaha znížiť zadlženie druhej najväčšej ekonomiky Európskej únie. Odbory preto vyhlásili ďalší deň štrajkov a protestov na 17. novembra. Na minulotýždňových štvrtkových demonštráciách proti vysokým životným nákladom sa podľa úradov zúčastnilo približne 575-tisíc ľudí, zatiaľ čo odbory odhadli účasť až na 1,5 milióna.
Zdroj: SITA.sk - Študenti zablokovali desiatky škôl vo Francúzsku, protesty proti životným nákladom naberajú na sile © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzski študenti v utorok zablokovali vstupy do desiatok stredných škôl v rámci pokračujúcich protestov za lepšie podmienky vo vzdelávaní. Podľa ministerstva školstva bolo ráno zablokovaných 49 z približne 3700 stredných škôl v krajine. Úrady zároveň očakávajú, že na popoludňajšej demonštrácii v Paríži sa zúčastní niekoľko tisíc stredoškolákov a vysokoškolákov.
Študentské protesty sa rozšírili
Študentské protesty, ktoré sa začali v septembri, sa v posledných týždňoch rozšírili na rozsiahlejšie demonštrácie proti rastúcim životným nákladom. Niektoré sprevádzali násilné incidenty a obvinenia z neprimeraných zásahov polície. Napätie rastie v období pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, v ktorých Francúzsko vyberie nástupcu Emmanuela Macrona.
„Teraz je čas zintenzívniť mobilizáciu tým, že budeme naďalej vyvíjať tlak na vládu,“ uviedli študentské a učiteľské odbory v spoločnom pondelkovom vyhlásení. Predstaviteľ študentského združenia Ryad Rani zdôraznil, že protestujúci nebojujú iba za vlastné záujmy. „Nebojujeme len za seba. Bojujeme za učiteľov, za ich pracovné podmienky,“ povedal.
Niekoľko opatrení
Francúzska vláda už oznámila niekoľko opatrení vrátane postupného nahradenia internetovej platformy na výber uchádzačov o vysokoškolské štúdium a dodatočnej finančnej podpory pre niektoré zo škôl v najťažšej situácii. Študenti však tieto kroky považujú za nedostatočné. Nespokojné sú aj odbory, ktorých predstaviteľ označil vládny prísľub zvýšiť minimálnu mzdu o 0,6 percenta nad rámec bežnej inflačnej úpravy za „omrvinky“.
Priestor vlády na ďalšie výdavky pritom obmedzuje snaha znížiť zadlženie druhej najväčšej ekonomiky Európskej únie. Odbory preto vyhlásili ďalší deň štrajkov a protestov na 17. novembra. Na minulotýždňových štvrtkových demonštráciách proti vysokým životným nákladom sa podľa úradov zúčastnilo približne 575-tisíc ľudí, zatiaľ čo odbory odhadli účasť až na 1,5 milióna.
Zdroj: SITA.sk - Študenti zablokovali desiatky škôl vo Francúzsku, protesty proti životným nákladom naberajú na sile © SITA Všetky práva vyhradené.
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