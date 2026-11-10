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Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla do tretieho čítania, chýbal jeden hlas – VIDEO

O návrhu by sa malo opäť hlasovať v stredu 11. novembra o 11:00. Parlament neposunul do tretieho čítania novelu o „kajúcnikoch“. Za návrh hlasovalo 75 poslancov a 75 bolo proti. Predseda parlamentu

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10.11.2026 (SITA.sk) - O návrhu by sa malo opäť hlasovať v stredu 11. novembra o 11:00.

Parlament neposunul do tretieho čítania novelu o „kajúcnikoch“. Za návrh hlasovalo 75 poslancov a 75 bolo proti. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) informoval, že o návrhu budú opäť rokovať v stredu 11. novembra o 11:00.

Koalícii k posunutiu zákona do tretieho čítania chýbal hlas. Tomáš Taraba, už vopred avizoval, že novelu o kajúcnikoch v tomto znení nepodporí.

Reakcie koalície a opozície na utorňajšie hlasovanie



Naživo: Rokovanie parlamentu





Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla do tretieho čítania, chýbal jeden hlas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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