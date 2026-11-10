Taraba stojí za za ľuďmi, ktorí dokončili miliardové veci pre Slovensko. Trestné oznámenie progresívcov považuje za marketingový ťah – VIDEO
PS spochybňuje zákonnosť odmien pre Tarabových spolupracovníkov, minister ich obhajuje dosiahnutými výsledkami. Progresívci podávajú trestné oznámenie. Dôvodom ...
10.11.2026 (SITA.sk) - PS spochybňuje zákonnosť odmien pre Tarabových spolupracovníkov, minister ich obhajuje dosiahnutými výsledkami.
Progresívci podávajú trestné oznámenie. Dôvodom sú odmeny, ktoré poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba udelil na rezorte svojim blízkym spolupracovníkom. Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Tamara Stohlová upozornila, že výška týchto odmien je nehorázna. „Tie sumy, o ktorých tu hovoríme, sú naozaj závratné. Tu nemôžeme hovoriť o drobnom prihrávaní nenáležitých výhod. Tu hovoríme o podozreniach z vážnych trestných činov,“ vyhlásila Stohlová. Pripomenula, že Taraba len od začiatku tohto roka vyplatil na ministerstve odmeny vo výške dva milióny eur. Zdôraznila, že to sú len odmeny, nie platy.
Marek Chovan, bývalý generálny tajomník služobného úradu, iba za rok 2026 získal na odmenách vyše 100-tisíc eur k platu. Ak sa k tomu pripočíta aj rok 2025, tak je to suma viac ako 160-tisíc eur. „Ďalší z vyvolených bol Martin Siváček, bývalý šéf kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu a kancelárie ministra, ktorý dostal viac ako 100-tisíc eur. Treťou vyvolenou je bývalá šéfka sekcie eurofondov Monika Škrabáková, ktorá za necelé dva roky dostala na odmenách od ministerstva 90-tisíc eur,“ doplnila poslankyňa s tým, že tu pritom nejde len o sumy, ale aj o spôsob, akým boli udelené. Upozornila, že ak by niekto chcel na ministerstve rozdávať odmeny v prospech oligarchov, tak by to nevyzeralo inak. Pripomenula v tejto súvislosti kauzu zo začiatku tohto roka, takzvanú jazierkovú výzvu, kedy milióny určené na vodozádržné opatrenia smerovali do luxusných rezortov oligarchov.
Stohlová pripomína, že práve Škrabáková bola v tej dobe na čele eurofondovej sekcie a zodpovedala za prípravu a vyhodnotenie eurofondovej výzvy. Deň po tom, čo PS informovalo o tejto kauze, z ministerstva odišla. Poslankyňa zároveň upozornila, že práve v tom mesiaci, kedy odišla, získala najväčšiu odmenu, a to 8 300 eur k riadnemu platu. Ten mesiac však mohla odpracovať len dva pracovné dni. Stohlová súčasne vysvetlila, že túto odmenu nemohla zo zákona dostať, pretože z ministerstva odišla na vlastnú žiadosť a zákon jej preto takúto odmenu nepriznáva.
„Taraba na to povedal, že je všetko v poriadku, pretože to malo byť platené z európskych peňazí a EÚ dobre vie, ako je odborníkov na eurofondy málo a že počíta s tým, že štát si ich musí riadne a dobre zaplatiť, aby si udržal túto znalostnú bázu,“ uviedla Stohlová s tým, že EÚ a Slovensko chcú však presný opak, nie podporu ľudí, ktorí prihrávajú milióny najbohatším podnikateľom na golfové jazierka a zasnežovacie nádrže.
Poslanec Branislav Vančo (PS) zdôraznil, že je drzosť dať dvom blízkym ľuďom štvrť milióna eur na odmenách. „Pán Taraba, vy viete koľko je priemerná mzda na Slovensku? Vy si uvedomujete, koľko ľudia zarábajú na Slovensku? Asi nie, keď sa ešte tvárite, že vy ste ten, čo šetrí a chce tu konsolidovať. To je naozaj smiešne,“ odkázal Vančo Tarabovi. PS má tak vážne podozrenia, že neexistoval právny dôvod na to, aby Taraba dal také vysoké odmeny svojim najbližším ľuďom.
„Jednoducho neexistuje legitímny právny dôvod. Zákon o štátnej službe jasne hovorí, že tam musí byť dôvod a musí tam byť aj jasné odôvodnenie. Žiadne vágne rozprávanie o tom, že si to zaslúžia. Tie podozrenia ešte zdôrazňuje to, že pán minister Taraba klamal o týchto odmenách,“ upozornil Vančo s tým, že sa ukazuje, že tieto odmeny neboli vyplatené len z eurofondov, ako to tvrdil Taraba. Podľa PS bol tak evidentne porušený zákon o štátnej službe. Treba podľa nich teraz sledovať to, čo sa stane s týmito peniazmi a s ľuďmi, ktorí ich dostali.
„Či ich náhodou nepoužijú na to, aby Taraba rozbehol svoju politickú stranu. Preto podávame trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Taraba spravoval náš spoločný majetok a nakladal s ním spôsobom, ktorý je absolútne drzý,“ uzavrel Vančo.
Taraba vníma trestné oznámenie zo strany PS za marketingový ťah. Zdôraznil, že odmena sama osebe nie je adekvátna, ak nie je odobrená adekvátnym výkonom. „Ja si stojím za ľuďmi, ktorí dokončili miliardové veci pre Slovensko, ako napríklad zonácie, dotiahli projekt hlinikárne, Slovensko sa stalo najväčším čerpateľom eurofondov, či zachránili 8 500 pracovných miest v košických oceliarňach. To všetko sú veľké výsledky,“ uviedol Taraba. Zároveň podotkol, že sa na sekcii eurofondov podarilo ušetriť 2,4 milióna eur ročne na zníženie a redukciu pracovných miest.
„Považujem za absolútne normálne, že ľudia, ktorí sa na tomto podieľali, dostanú odmeny,“ dodal Taraba. Zároveň uviedol, že Chovan zastával aj päť funkcií, za ktoré nebral žiadnu mzdu. „Bol na čele Rady Environmentálneho fondu tri roky, bol podpredsedom modernizačného fondu či v dozornej rade Vodohospodárskej výstavby. Keď sa pýtate na Škrabákovu, bola aj riaditeľkou kancelárie ministra, za čo nemala separátnu mzdu,“ uviedol Taraba s tým, že si plne stojí za tým, že výsledky týchto ľudí sú pre Slovensko kľúčové.
Zdroj: SITA.sk - Taraba stojí za za ľuďmi, ktorí dokončili miliardové veci pre Slovensko. Trestné oznámenie progresívcov považuje za marketingový ťah – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívci podávajú trestné oznámenie. Dôvodom sú odmeny, ktoré poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba udelil na rezorte svojim blízkym spolupracovníkom. Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Tamara Stohlová upozornila, že výška týchto odmien je nehorázna. „Tie sumy, o ktorých tu hovoríme, sú naozaj závratné. Tu nemôžeme hovoriť o drobnom prihrávaní nenáležitých výhod. Tu hovoríme o podozreniach z vážnych trestných činov,“ vyhlásila Stohlová. Pripomenula, že Taraba len od začiatku tohto roka vyplatil na ministerstve odmeny vo výške dva milióny eur. Zdôraznila, že to sú len odmeny, nie platy.
Marek Chovan, bývalý generálny tajomník služobného úradu, iba za rok 2026 získal na odmenách vyše 100-tisíc eur k platu. Ak sa k tomu pripočíta aj rok 2025, tak je to suma viac ako 160-tisíc eur. „Ďalší z vyvolených bol Martin Siváček, bývalý šéf kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu a kancelárie ministra, ktorý dostal viac ako 100-tisíc eur. Treťou vyvolenou je bývalá šéfka sekcie eurofondov Monika Škrabáková, ktorá za necelé dva roky dostala na odmenách od ministerstva 90-tisíc eur,“ doplnila poslankyňa s tým, že tu pritom nejde len o sumy, ale aj o spôsob, akým boli udelené. Upozornila, že ak by niekto chcel na ministerstve rozdávať odmeny v prospech oligarchov, tak by to nevyzeralo inak. Pripomenula v tejto súvislosti kauzu zo začiatku tohto roka, takzvanú jazierkovú výzvu, kedy milióny určené na vodozádržné opatrenia smerovali do luxusných rezortov oligarchov.
Stohlová pripomína, že práve Škrabáková bola v tej dobe na čele eurofondovej sekcie a zodpovedala za prípravu a vyhodnotenie eurofondovej výzvy. Deň po tom, čo PS informovalo o tejto kauze, z ministerstva odišla. Poslankyňa zároveň upozornila, že práve v tom mesiaci, kedy odišla, získala najväčšiu odmenu, a to 8 300 eur k riadnemu platu. Ten mesiac však mohla odpracovať len dva pracovné dni. Stohlová súčasne vysvetlila, že túto odmenu nemohla zo zákona dostať, pretože z ministerstva odišla na vlastnú žiadosť a zákon jej preto takúto odmenu nepriznáva.
Platené z európskych peňazí
„Taraba na to povedal, že je všetko v poriadku, pretože to malo byť platené z európskych peňazí a EÚ dobre vie, ako je odborníkov na eurofondy málo a že počíta s tým, že štát si ich musí riadne a dobre zaplatiť, aby si udržal túto znalostnú bázu,“ uviedla Stohlová s tým, že EÚ a Slovensko chcú však presný opak, nie podporu ľudí, ktorí prihrávajú milióny najbohatším podnikateľom na golfové jazierka a zasnežovacie nádrže.
Poslanec Branislav Vančo (PS) zdôraznil, že je drzosť dať dvom blízkym ľuďom štvrť milióna eur na odmenách. „Pán Taraba, vy viete koľko je priemerná mzda na Slovensku? Vy si uvedomujete, koľko ľudia zarábajú na Slovensku? Asi nie, keď sa ešte tvárite, že vy ste ten, čo šetrí a chce tu konsolidovať. To je naozaj smiešne,“ odkázal Vančo Tarabovi. PS má tak vážne podozrenia, že neexistoval právny dôvod na to, aby Taraba dal také vysoké odmeny svojim najbližším ľuďom.
Neexistencia legitímneho právneho dôvodu
„Jednoducho neexistuje legitímny právny dôvod. Zákon o štátnej službe jasne hovorí, že tam musí byť dôvod a musí tam byť aj jasné odôvodnenie. Žiadne vágne rozprávanie o tom, že si to zaslúžia. Tie podozrenia ešte zdôrazňuje to, že pán minister Taraba klamal o týchto odmenách,“ upozornil Vančo s tým, že sa ukazuje, že tieto odmeny neboli vyplatené len z eurofondov, ako to tvrdil Taraba. Podľa PS bol tak evidentne porušený zákon o štátnej službe. Treba podľa nich teraz sledovať to, čo sa stane s týmito peniazmi a s ľuďmi, ktorí ich dostali.
„Či ich náhodou nepoužijú na to, aby Taraba rozbehol svoju politickú stranu. Preto podávame trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Taraba spravoval náš spoločný majetok a nakladal s ním spôsobom, ktorý je absolútne drzý,“ uzavrel Vančo.
Trestné oznámenie ako marketingový ťah?
Taraba vníma trestné oznámenie zo strany PS za marketingový ťah. Zdôraznil, že odmena sama osebe nie je adekvátna, ak nie je odobrená adekvátnym výkonom. „Ja si stojím za ľuďmi, ktorí dokončili miliardové veci pre Slovensko, ako napríklad zonácie, dotiahli projekt hlinikárne, Slovensko sa stalo najväčším čerpateľom eurofondov, či zachránili 8 500 pracovných miest v košických oceliarňach. To všetko sú veľké výsledky,“ uviedol Taraba. Zároveň podotkol, že sa na sekcii eurofondov podarilo ušetriť 2,4 milióna eur ročne na zníženie a redukciu pracovných miest.
„Považujem za absolútne normálne, že ľudia, ktorí sa na tomto podieľali, dostanú odmeny,“ dodal Taraba. Zároveň uviedol, že Chovan zastával aj päť funkcií, za ktoré nebral žiadnu mzdu. „Bol na čele Rady Environmentálneho fondu tri roky, bol podpredsedom modernizačného fondu či v dozornej rade Vodohospodárskej výstavby. Keď sa pýtate na Škrabákovu, bola aj riaditeľkou kancelárie ministra, za čo nemala separátnu mzdu,“ uviedol Taraba s tým, že si plne stojí za tým, že výsledky týchto ľudí sú pre Slovensko kľúčové.
Zdroj: SITA.sk - Taraba stojí za za ľuďmi, ktorí dokončili miliardové veci pre Slovensko. Trestné oznámenie progresívcov považuje za marketingový ťah – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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