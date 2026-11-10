Dočasnú ochranu v EÚ malo v závere septembra 4,37 milióna obyvateľov Ukrajiny
Z toho na Slovensku bolo 151 570 ukrajinských utečencov. Dočasnú ochranu v členských krajinách Európskej únie malo v závere septembra 4,37 milióna ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Z toho na Slovensku bolo 151 570 ukrajinských utečencov.
Dočasnú ochranu v členských krajinách Európskej únie malo v závere septembra 4,37 milióna obyvateľov Ukrajiny, ktorí utiekli v dôsledku ruskej invázie. Z toho na Slovensku bolo 151 570 ukrajinských utečencov. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
V porovnaní s koncom augusta sa ich počet v EÚ znížil o 61 055, čo predstavuje 1,4 percenta. Najviac utečencov z Ukrajiny bolo v Nemecku, a to viac ako 1,3 milióna, čiže 29,7 percenta z celkového počtu. Nasledovalo Poľsko s 858 545 ukrajinskými utečencami, čo bolo 19,6 percenta celkového počtu, a Česká republika s 391 720 utečencami (9 %).
Od konca augusta do konca septembra sa počet ľudí s dočasnou ochranou zvýšil v 25 z 27 členských štátov EÚ. Najviac sa počet osôb s dočasnou ochranou zvýšil v Nemecku (o 5 515 osôb; 0,4 percenta), Rumunsku (o 3 900; 1,8 percenta) a Taliansko (o 2 505 osôb, 4,4 percenta).
Počet osôb s dočasnou ochranou sa znížil v dvoch krajinách – v Poľsku (o 80 850 osôb; 8,6 percenta), Česku (o 6 640 osôb, 1,7 percenta). K 30. septembru tvorili ukrajinskí občania 98,5 percenta všetkých osôb s dočasnou ochranou v EÚ. Dospelé ženy predstavovali 44,1 percenta z celkového počtu, dospelí muži 27,9 percenta a maloletí 28 percent.
Zdroj: SITA.sk - Dočasnú ochranu v EÚ malo v závere septembra 4,37 milióna obyvateľov Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Dočasnú ochranu v členských krajinách Európskej únie malo v závere septembra 4,37 milióna obyvateľov Ukrajiny, ktorí utiekli v dôsledku ruskej invázie. Z toho na Slovensku bolo 151 570 ukrajinských utečencov. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
V porovnaní s koncom augusta sa ich počet v EÚ znížil o 61 055, čo predstavuje 1,4 percenta. Najviac utečencov z Ukrajiny bolo v Nemecku, a to viac ako 1,3 milióna, čiže 29,7 percenta z celkového počtu. Nasledovalo Poľsko s 858 545 ukrajinskými utečencami, čo bolo 19,6 percenta celkového počtu, a Česká republika s 391 720 utečencami (9 %).
Od konca augusta do konca septembra sa počet ľudí s dočasnou ochranou zvýšil v 25 z 27 členských štátov EÚ. Najviac sa počet osôb s dočasnou ochranou zvýšil v Nemecku (o 5 515 osôb; 0,4 percenta), Rumunsku (o 3 900; 1,8 percenta) a Taliansko (o 2 505 osôb, 4,4 percenta).
Počet osôb s dočasnou ochranou sa znížil v dvoch krajinách – v Poľsku (o 80 850 osôb; 8,6 percenta), Česku (o 6 640 osôb, 1,7 percenta). K 30. septembru tvorili ukrajinskí občania 98,5 percenta všetkých osôb s dočasnou ochranou v EÚ. Dospelé ženy predstavovali 44,1 percenta z celkového počtu, dospelí muži 27,9 percenta a maloletí 28 percent.
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Zdroj: SITA.sk - Dočasnú ochranu v EÚ malo v závere septembra 4,37 milióna obyvateľov Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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