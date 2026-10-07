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07. októbra 2026
C. Ronaldo obvinil trénera Portugalska z porušenia sľubov, ospravedlnil sa za odchod z reprezentačnej akcie
Slávny futbalista Cristiano Ronaldo sa ospravedlnil za svoj krok a vyjadril ochotu podstúpiť prípadný trest. Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo obvinil trénera portugalskej futbalovej reprezentácie ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Slávny futbalista Cristiano Ronaldo sa ospravedlnil za svoj krok a vyjadril ochotu podstúpiť prípadný trest.
Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo obvinil trénera portugalskej futbalovej reprezentácie Jorgeho Jesusa z porušenia sľubu ohľadom jeho herného času v zápasoch Ligy národov, zároveň však uviedol, že zostáva k dispozícii pre svoj národný tím.
V rozsiahlom vyhlásení sa 41-ročný futbalový velikán ospravedlnil za svoj nedávny odchod z kempu národného tímu a zároveň oznámil, že je pripravený podrobiť sa prípadnému trestu. "Budem k dispozícii, ako som vždy bol až doteraz, aby som súťažil a vyhrával pre náš národný tím," vyhlásil.
Tréner Jesus nevyužil služby Ronalda na ihrisku počas zápasu Ligy národov proti Nórsku. Pred ďalším zápasom proti Dánsku mu oznámil, že nebude v základnej zostave, čo viedlo Ronalda k tomu, že opustil reprezentačný tábor. "Dlžím ospravedlnenie spoluhráčom z národného tímu za to, že som opustil kemp. Napriek úplnému zlyhaniu dôvery v slovo hlavného trénera... nemal som to urobiť. Zodpovednosť nesiem len ja," napísal ďalej.
Ospravedlnil sa tiež portugalským fanúšikom, pričom zdôraznil, že jeho reakcia bola dôsledkom "porušeného slova" skúseného trénera. "Ospravedlňujem sa opäť portugalskému národu, ale pre mňa má porušené slovo rozhodujúci dopad. Cítil som, že od toho momentu by moja prítomnosť len škodila skupine, a urobil som to, čo som vždy hovoril, že urobím, ak nebudem cítiť svoju užitočnosť: zbalil som si veci a odišiel," dodal Ronaldo.
Ronaldo tiež uviedol, že kouč Jesus, ktorý sa do funkcie dostal po MS 2026, mu pôvodne predstavil plán na reprezentačné zrazy, ktorý zahŕňal štart v dvoch domácich zápasoch a úplnú absenciu v súbojoch v Nórsku aj Dánsku. Hviezda saudskoarabského klubu Al-Nassr túto ponuku odmietla, pretože by bola zlým príkladom, aby kapitán zostal doma, zatiaľ čo jeho spoluhráči cestujú.
Pred zápasom v Nórsku kormidelník Jesus nečakane zisťoval, či je Ronaldo pripravený hrať aspoň 30 minút. Ten súhlasil a od polčasovej prestávky sa rozcvičoval, na ihrisko sa však napokon nedostal. "Hlavný tréner nedodržal svoje slovo voči mne," uviedol Ronaldo, rekordér národného tímu Portugalska v počte štartov aj presných zásahov.
Spomenul tiež, že po zápase v Nórsku sa rozprával s Jesusom a dohodli sa, že tréner sa za situáciu ospravedlní na tlačovej konferencii pred zápasom proti Dánsku. Samotná tlačová konferencia však podľa Ronalda bola úplne iná, ako bolo dohodnuté. Uviedol, že priniesla agresivitu, ktorú nikdy predtým od trénera nezažil.
"To bolo po druhý raz, keď nesplnil svoje slovo. Rozhodol som sa bez čakania na ďalšie zlomené sľuby opustiť kemp," napísal Ronaldo a oznámil, že podstúpi akýkoľvek "trest, ktorý mu bude uložený", a prijíma zodpovednosť za svoje skutky.
"Dôsledok môjho činu musí byť vyhodnotený a potrestaný Portugalskou futbalovou federáciou. Chápem, že trest by nemal mať zmierňujúce okolnosti. Nie som obyčajný hráč, som kapitán tímu, čo predstavuje pritvrdenie," vysvetlil.
Portugalsko vyhralo všetky doterajšie štyri zápasy Ligy národov a už má istotu postupu do štvrťfinále play-off.
Zdroj: SITA.sk - C. Ronaldo obvinil trénera Portugalska z porušenia sľubov, ospravedlnil sa za odchod z reprezentačnej akcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo obvinil trénera portugalskej futbalovej reprezentácie Jorgeho Jesusa z porušenia sľubu ohľadom jeho herného času v zápasoch Ligy národov, zároveň však uviedol, že zostáva k dispozícii pre svoj národný tím.
V rozsiahlom vyhlásení sa 41-ročný futbalový velikán ospravedlnil za svoj nedávny odchod z kempu národného tímu a zároveň oznámil, že je pripravený podrobiť sa prípadnému trestu. "Budem k dispozícii, ako som vždy bol až doteraz, aby som súťažil a vyhrával pre náš národný tím," vyhlásil.
Tréner Jesus nevyužil služby Ronalda na ihrisku počas zápasu Ligy národov proti Nórsku. Pred ďalším zápasom proti Dánsku mu oznámil, že nebude v základnej zostave, čo viedlo Ronalda k tomu, že opustil reprezentačný tábor. "Dlžím ospravedlnenie spoluhráčom z národného tímu za to, že som opustil kemp. Napriek úplnému zlyhaniu dôvery v slovo hlavného trénera... nemal som to urobiť. Zodpovednosť nesiem len ja," napísal ďalej.
Nedodržal slovo
Ospravedlnil sa tiež portugalským fanúšikom, pričom zdôraznil, že jeho reakcia bola dôsledkom "porušeného slova" skúseného trénera. "Ospravedlňujem sa opäť portugalskému národu, ale pre mňa má porušené slovo rozhodujúci dopad. Cítil som, že od toho momentu by moja prítomnosť len škodila skupine, a urobil som to, čo som vždy hovoril, že urobím, ak nebudem cítiť svoju užitočnosť: zbalil som si veci a odišiel," dodal Ronaldo.
Ronaldo tiež uviedol, že kouč Jesus, ktorý sa do funkcie dostal po MS 2026, mu pôvodne predstavil plán na reprezentačné zrazy, ktorý zahŕňal štart v dvoch domácich zápasoch a úplnú absenciu v súbojoch v Nórsku aj Dánsku. Hviezda saudskoarabského klubu Al-Nassr túto ponuku odmietla, pretože by bola zlým príkladom, aby kapitán zostal doma, zatiaľ čo jeho spoluhráči cestujú.
Pred zápasom v Nórsku kormidelník Jesus nečakane zisťoval, či je Ronaldo pripravený hrať aspoň 30 minút. Ten súhlasil a od polčasovej prestávky sa rozcvičoval, na ihrisko sa však napokon nedostal. "Hlavný tréner nedodržal svoje slovo voči mne," uviedol Ronaldo, rekordér národného tímu Portugalska v počte štartov aj presných zásahov.
Zlomová tlačovka
Spomenul tiež, že po zápase v Nórsku sa rozprával s Jesusom a dohodli sa, že tréner sa za situáciu ospravedlní na tlačovej konferencii pred zápasom proti Dánsku. Samotná tlačová konferencia však podľa Ronalda bola úplne iná, ako bolo dohodnuté. Uviedol, že priniesla agresivitu, ktorú nikdy predtým od trénera nezažil.
"To bolo po druhý raz, keď nesplnil svoje slovo. Rozhodol som sa bez čakania na ďalšie zlomené sľuby opustiť kemp," napísal Ronaldo a oznámil, že podstúpi akýkoľvek "trest, ktorý mu bude uložený", a prijíma zodpovednosť za svoje skutky.
"Dôsledok môjho činu musí byť vyhodnotený a potrestaný Portugalskou futbalovou federáciou. Chápem, že trest by nemal mať zmierňujúce okolnosti. Nie som obyčajný hráč, som kapitán tímu, čo predstavuje pritvrdenie," vysvetlil.
Portugalsko vyhralo všetky doterajšie štyri zápasy Ligy národov a už má istotu postupu do štvrťfinále play-off.
Zdroj: SITA.sk - C. Ronaldo obvinil trénera Portugalska z porušenia sľubov, ospravedlnil sa za odchod z reprezentačnej akcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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