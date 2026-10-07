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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

V africkom Benine sú hrdí na to, že ich tímu čelil hviezdny Messi vo svojom poslednom reprezentačnom zápase



V Benine majú z pocty byť aktérmi rozlúčkového zápasu Lionela Messiho veľkú radosť a hrdosť. Futbaloví fanúšikovia v africkom Benine vyjadrili obrovskú hrdosť a česť, že ich krajina bola ...



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messi 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - V Benine majú z pocty byť aktérmi rozlúčkového zápasu Lionela Messiho veľkú radosť a hrdosť.


Futbaloví fanúšikovia v africkom Benine vyjadrili obrovskú hrdosť a česť, že ich krajina bola súperom výberu Argentíny pri rozlúčke hviezdneho Lionela Messiho s národným tímom. Hoci Benin v utorok večer prehral pred vyše 80-tisíc divákmi v Buenos Aires 0:3, výsledok bol v tento večer druhoradý. Hlavnou hviezdou bol Messi, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru.

V beninskom najväčšom meste Cotonou v reštauráciách a baroch nechýbali obrazovky, aby si fanúšikovia mohli vychutnať historický moment. Mnohí si už dlho pred výkopom hľadali miesto s možnosťou sledovať zápas, ktorý sa začal o polnoci miestneho času.

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Počas hymien sa ozvali heslá "Go Benin", avšak pozornosť divákov bola zameraná hlavne na 39-ročného Messiho. Všetci bezpochyby vedeli, že sú svedkami výnimočnej chvíle vo svete futbalu. Tridsaťštyriročný ochrankár Sylvestre Dagbedji, ktorý prezradil, že je dlhodobo Messiho fanúšik, zdôraznil: "Je pre nás česť, že práve Benin bol posledným súperom Messiho. Vždy si to budeme pamätať."

Dvadsaťsedemročný Armand Folly, taxikár na motocykli, vyjadril úctu k Messiho kariére a smútok nad jeho odchodom z medzinárodného futbalu: "Bude to pre nás ťažké. Messi je vynikajúci hráč, na jeho kariéru môžeme byť pyšní."

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Počas zápasu beninskí fanúšikovia podporovali svoj národný tím, avšak pri každom dotyku s loptou od osemnásobného držiteľa Zlatej lopty tlieskali najmä jemu. Rovnako všetci spomínali jeho brilantné pôsobenie v FC Barcelona a odhodlanie, ktoré priniesol do amerického Interu Miami.

Mladší priaznivci, napríklad 17-ročný Destin Avere, označili Messiho za "futbalového boha" a najlepšieho hráča planéty, ktorý žiaril dve dekády. V 71. minúte spomenutého zápasu Messi premenil pokutový kop a zvýšil na konečných 3:0, čo v Cotonou vyvolalo veľký entuziazmus a radosť. Prehra Beninu tak bola na moment zabudnutá, keďže všetka pozornosť patrila legendárnemu hráčovi.

Spomenutý Folly s nostalgiou dodal: "Bude nám chýbať."



Zdroj: SITA.sk - V africkom Benine sú hrdí na to, že ich tímu čelil hviezdny Messi vo svojom poslednom reprezentačnom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.

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