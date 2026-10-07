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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

Formu Verstappena preverí sparný Singapur. Potvrdí tam víťazstvo zo Sepangu?


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Singapuru

Holanďan Max Verstappen sa po úspechu v Malajzii pripravuje na náročnú výzvu na okruhu Marina Bay. Holandského pilota seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Maxa Verstappena čaká nová skúška formy, ...



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australia_f1_gp_auto_racing_44473 scaled 1 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Holanďan Max Verstappen sa po úspechu v Malajzii pripravuje na náročnú výzvu na okruhu Marina Bay.


Holandského pilota seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Maxa Verstappena čaká nová skúška formy, po víťazstve vo Veľkej cene Bahrajnu na okruhu v malajzijskom Sepangu počas najbližšieho víkendu zabojuje o prvenstvo na Veľkej cene Singapuru. Tá je známa náročnými poveternostnými podmienkami a technicky zložitým okruhom Marina Bay.

Verstappen na širokej a rýchlej trati v Malajzii dosiahol premiérový triumf v tejto sezóne, preteky sa kvôli softvérovej chybe v nastavení monopostov na mokré podmienky začali s oneskorením o hodinu a pol. Preteky priniesli poriadny zmätok a Verstappen opísal situáciu ako "šialenú" s viacerými vozidlami vedľa seba na rovinke a zastavenými monopostmi.

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V Singapure by sa opäť mohli objaviť dažďové prehánky a búrky, ktoré by mohli ovplyvniť sobotňajší šprint aj nedeľňajšie hlavné preteky. Verstappen zatiaľ nikdy nezvíťazil na náročnom okruhu Marina Bay s množstvom zákrut, na ktorom jazdci bojujú s extrémnym teplom a vlhkosťou, čo z pretekov robí jedny z fyzicky náročnejších v kalendári. Jazdci môžu počas samotnej Veľkej ceny stratiť až tri kilogramy hmotnosti, keďže preteky trvajú celé dve hodiny a majú viac ako 60 kôl.

Po zlepšeniach na monoposte a lepšom pochopení nového typu auta nazval Verstappen svoj nedávny výsledok v Malajzii ako "úžasný".

"Bolo to šialené. V niektorých momentoch sme na rovinke išli piati vedľa seba a nerozumeli tomu... Videl som osem áut, ktoré sa len vliekli, a Lewis (Hamilton) zastal... Toto nie je to, čo tento šport potrebuje,“ uviedol Holanďan.

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Na druhom mieste v Malajzii skončil líder šampionátu Kimi Antonelli, jeho tímový kolega a hlavný rival v hodnotení MS monopostov F1 George Russell mal však opäť smolu, keď mu pokazil motor iba päť kôl pred cieľom.

"Môžem sa tomu už len smiať – tieto veci sa dejú tak často,“ hodnotil Russell, ktorý v sezóne 2026 nedokončil tri zo šestnástich pretekov.

Lewis Hamilton má z okruhu v Singapure už štyri víťazstvá a svoj výkon v Malajzii, kde sa z nižších pozícií prepracoval až na tretie miesto, považuje za odmenu za tvrdú prácu a vytrvalosť. Vlani v Singapure zvíťazil Russell, pričom za sebou nechal práve Verstappena a úradujúceho svetového šampióna Landa Norrisa.


Zdroj: SITA.sk - Formu Verstappena preverí sparný Singapur. Potvrdí tam víťazstvo zo Sepangu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Singapuru
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