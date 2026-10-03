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03. októbra 2026
Centrum sociálnych služieb v Kežmarku prešlo modernizáciou za 1,6 milióna eur, kapacita vzrástla o desať miest – FOTO
Na stavebné práce smerovalo takmer 1,5 milióna eur, ďalších viac ako 108-tisíc eur kraj využil na interiérové a materiálno-technické vybavenie vrátane terapeutických zariadení.
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3.10.2026 (SITA.sk) - Na stavebné práce smerovalo takmer 1,5 milióna eur, ďalších viac ako 108-tisíc eur kraj využil na interiérové a materiálno-technické vybavenie vrátane terapeutických zariadení.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) dokončil modernizáciu a rozšírenie Centra sociálnych služieb (CSS) Kežmarok, ktoré poskytuje ambulantné sociálne služby ľuďom s mentálnym a telesným znevýhodnením. Investícia vo výške 1,6 milióna eur priniesla novú nadstavbu, moderné terapeutické priestory a zvýšenie kapacity zariadenia o desať miest z 20 na 30 klientov.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, projekt financovaný z Plánu obnovy a odolnosti sa realizoval približne 12 mesiacov. Na stavebné práce smerovalo takmer 1,5 milióna eur, ďalších viac ako 108-tisíc eur kraj využil na interiérové a materiálno-technické vybavenie vrátane terapeutických zariadení.
„Pribudli nové priestory, nové možnosti pre terapie a aktivity aj ďalšie miesta pre ľudí, ktorí túto službu potrebujú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský, podľa ktorého sa investíciou zlepšili podmienky aj pre zamestnancov.
V zmodernizovanom centre pribudla keramická a drevárska dielňa, tréningová kuchyňa, multisenzorická miestnosť snoezelen, miestnosť včasnej intervencie, knižnica s čitárňou, priestory na terapie a spoločné aktivity či asistovaná kúpeľňa. Súčasťou projektu bola aj nová jedáleň so zimnou záhradou, výťah na zlepšenie bezbariérového prístupu a revitalizácia areálu.
Nové vybavenie jediného podobného zariadenia v okrese Kežmarok zahŕňa napríklad hrnčiarsky kruh, vyšívací stroj, masážne kreslo, biofeedbackový prístroj či vibroakustické ležadlá. V snoezelen miestnosti sú interaktívne valce a hviezdne panely. K dispozícii sú aj fitness zariadenia a ďalšie pomôcky na tvorivé a terapeutické aktivity.
Podľa riaditeľky CSS Kežmarok Daniely Pichnarčíkovej prijímatelia netrávia čas iba poskytovaním základnej starostlivosti. „Každý deň sa venujeme rôznym terapiám, aktivitám a rozvoju ich schopností a zručností. Nové priestory nám umožnia túto ponuku ešte výrazne rozšíriť,“ skonštatovala Pichnarčíková. Podľa nej umožnia nové priestory rozdeliť klientov do menších skupín a lepšie prispôsobiť aktivity ich individuálnym potrebám.
CSS Kežmarok vzniklo v roku 1992 a ambulantné sociálne služby poskytuje od roku 2013. V súčasnosti ich využíva 26 prijímateľov s mentálnym a telesným znevýhodnením, pričom zariadenie plánuje prijať ďalších klientov.
Modernizácia kežmarského centra je súčasťou investícií PSK do sociálnych služieb. Rekonštrukciou za 5,5 milióna eur aktuálne prechádza aj CSS Dúbrava. Ďalšie projekty pripravuje kraj vo Svite, Medzilaborciach a Legnave v celkovej hodnote takmer 4,1 milióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Centrum sociálnych služieb v Kežmarku prešlo modernizáciou za 1,6 milióna eur, kapacita vzrástla o desať miest – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) dokončil modernizáciu a rozšírenie Centra sociálnych služieb (CSS) Kežmarok, ktoré poskytuje ambulantné sociálne služby ľuďom s mentálnym a telesným znevýhodnením. Investícia vo výške 1,6 milióna eur priniesla novú nadstavbu, moderné terapeutické priestory a zvýšenie kapacity zariadenia o desať miest z 20 na 30 klientov.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, projekt financovaný z Plánu obnovy a odolnosti sa realizoval približne 12 mesiacov. Na stavebné práce smerovalo takmer 1,5 milióna eur, ďalších viac ako 108-tisíc eur kraj využil na interiérové a materiálno-technické vybavenie vrátane terapeutických zariadení.
„Pribudli nové priestory, nové možnosti pre terapie a aktivity aj ďalšie miesta pre ľudí, ktorí túto službu potrebujú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský, podľa ktorého sa investíciou zlepšili podmienky aj pre zamestnancov.
V zmodernizovanom centre pribudla keramická a drevárska dielňa, tréningová kuchyňa, multisenzorická miestnosť snoezelen, miestnosť včasnej intervencie, knižnica s čitárňou, priestory na terapie a spoločné aktivity či asistovaná kúpeľňa. Súčasťou projektu bola aj nová jedáleň so zimnou záhradou, výťah na zlepšenie bezbariérového prístupu a revitalizácia areálu.
Nové vybavenie jediného podobného zariadenia v okrese Kežmarok zahŕňa napríklad hrnčiarsky kruh, vyšívací stroj, masážne kreslo, biofeedbackový prístroj či vibroakustické ležadlá. V snoezelen miestnosti sú interaktívne valce a hviezdne panely. K dispozícii sú aj fitness zariadenia a ďalšie pomôcky na tvorivé a terapeutické aktivity.
Podľa riaditeľky CSS Kežmarok Daniely Pichnarčíkovej prijímatelia netrávia čas iba poskytovaním základnej starostlivosti. „Každý deň sa venujeme rôznym terapiám, aktivitám a rozvoju ich schopností a zručností. Nové priestory nám umožnia túto ponuku ešte výrazne rozšíriť,“ skonštatovala Pichnarčíková. Podľa nej umožnia nové priestory rozdeliť klientov do menších skupín a lepšie prispôsobiť aktivity ich individuálnym potrebám.
CSS Kežmarok vzniklo v roku 1992 a ambulantné sociálne služby poskytuje od roku 2013. V súčasnosti ich využíva 26 prijímateľov s mentálnym a telesným znevýhodnením, pričom zariadenie plánuje prijať ďalších klientov.
Modernizácia kežmarského centra je súčasťou investícií PSK do sociálnych služieb. Rekonštrukciou za 5,5 milióna eur aktuálne prechádza aj CSS Dúbrava. Ďalšie projekty pripravuje kraj vo Svite, Medzilaborciach a Legnave v celkovej hodnote takmer 4,1 milióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Centrum sociálnych služieb v Kežmarku prešlo modernizáciou za 1,6 milióna eur, kapacita vzrástla o desať miest – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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