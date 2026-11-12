Černák nedohral pre tvrdý náraz zápas v Buffale. Tampa Bay nastrieľala 8 gólov – VIDEO
Erik Černák je zranený a vo štvrtok proti Columbusu zrejme nenastúpi za Tampu Bay. Päť bodov amerického obrancu Johna Carlsona a klasický hetrik v podaní ruského ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Erik Černák je zranený a vo štvrtok proti Columbusu zrejme nenastúpi za Tampu Bay.
Päť bodov amerického obrancu Johna Carlsona a klasický hetrik v podaní ruského útočníka Nikitu Kučerova sa podpísali pod vysoké víťazstvo Tampy Bay na ľade Buffala 8:3 v stredajšom zápase NHL.
Jeden hosťujúci hráč však nemá až takú radosť z vysokého triumfu, keďže zápas nedohral. Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák utrpel v druhej tretine nepríjemný náraz do zakriveného ochranného skla pri striedačke Tampy.
Bolo to po zákroku útočníka domácich Becka Malenstyna, ktorý nebol vyhodnotený ako priestupok proti pravidlám. Černák sa po chvíľke pozbieral z ľadu a odišiel priamo do šatne, hoci zápas pokračoval. Do diania v KeyBank Center sa už nevrátil.
Dvadsaťdeväťročný Košičan stihol odohral 11 minút s jedným blokom a jedným dvojminútovým trestom. Celkovo má v tejto sezóne na konte solídnych 7 asistencií, hoci je primárne defenzívny obranca.
Zákrok na slovenského obrancu vyvolal vášne na ľade a bitku viacerých hráčov. Na trestnej lavici sa nakoniec ocitol len Černákov spoluhráč Iľja Michejev, ktorý dostal 2 minúty za hrubosť voči Malenstynovi. Tréner Tampy Bay Jon Cooper potvrdil, že Černák je zranený a do štvrtkového zápasu na ľade Columbusu zrejme nenastúpi.
"Černák utrpel v stredajšom zápase proti tímu Sabres bližšie nešpecifikované zranenie a je nepravdepodobné, že nastúpi vo štvrtkovom stretnutí proti Blue Jackets. Zranil sa v druhej tretine po náraze na mantinel v blízkosti striedačky. V zostave ho nahradí buď Max Crozier, alebo Emil Lilleberg. Či bude Černák k dispozícii na sobotný zápas proti Red Wings, zatiaľ nie je jasné," napísal oficiáílny web tímu Tampa Bay Lightning.
Zdroj: SITA.sk - Černák nedohral pre tvrdý náraz zápas v Buffale. Tampa Bay nastrieľala 8 gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť bodov amerického obrancu Johna Carlsona a klasický hetrik v podaní ruského útočníka Nikitu Kučerova sa podpísali pod vysoké víťazstvo Tampy Bay na ľade Buffala 8:3 v stredajšom zápase NHL.
Jeden hosťujúci hráč však nemá až takú radosť z vysokého triumfu, keďže zápas nedohral. Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák utrpel v druhej tretine nepríjemný náraz do zakriveného ochranného skla pri striedačke Tampy.
Z ľadu do šatne
Bolo to po zákroku útočníka domácich Becka Malenstyna, ktorý nebol vyhodnotený ako priestupok proti pravidlám. Černák sa po chvíľke pozbieral z ľadu a odišiel priamo do šatne, hoci zápas pokračoval. Do diania v KeyBank Center sa už nevrátil.
Dvadsaťdeväťročný Košičan stihol odohral 11 minút s jedným blokom a jedným dvojminútovým trestom. Celkovo má v tejto sezóne na konte solídnych 7 asistencií, hoci je primárne defenzívny obranca.
Strhla sa bitka
Zákrok na slovenského obrancu vyvolal vášne na ľade a bitku viacerých hráčov. Na trestnej lavici sa nakoniec ocitol len Černákov spoluhráč Iľja Michejev, ktorý dostal 2 minúty za hrubosť voči Malenstynovi. Tréner Tampy Bay Jon Cooper potvrdil, že Černák je zranený a do štvrtkového zápasu na ľade Columbusu zrejme nenastúpi.
"Černák utrpel v stredajšom zápase proti tímu Sabres bližšie nešpecifikované zranenie a je nepravdepodobné, že nastúpi vo štvrtkovom stretnutí proti Blue Jackets. Zranil sa v druhej tretine po náraze na mantinel v blízkosti striedačky. V zostave ho nahradí buď Max Crozier, alebo Emil Lilleberg. Či bude Černák k dispozícii na sobotný zápas proti Red Wings, zatiaľ nie je jasné," napísal oficiáílny web tímu Tampa Bay Lightning.
Zdroj: SITA.sk - Černák nedohral pre tvrdý náraz zápas v Buffale. Tampa Bay nastrieľala 8 gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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