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Černák nedohral pre tvrdý náraz zápas v Buffale. Tampa Bay nastrieľala 8 gólov – VIDEO

Erik Černák je zranený a vo štvrtok proti Columbusu zrejme nenastúpi za Tampu Bay. Päť bodov amerického obrancu Johna Carlsona a klasický hetrik v podaní ruského ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Erik Černák je zranený a vo štvrtok proti Columbusu zrejme nenastúpi za Tampu Bay.

Päť bodov amerického obrancu Johna Carlsona a klasický hetrik v podaní ruského útočníka Nikitu Kučerova sa podpísali pod vysoké víťazstvo Tampy Bay na ľade Buffala 8:3 v stredajšom zápase NHL.

Jeden hosťujúci hráč však nemá až takú radosť z vysokého triumfu, keďže zápas nedohral. Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák utrpel v druhej tretine nepríjemný náraz do zakriveného ochranného skla pri striedačke Tampy.

Z ľadu do šatne


Bolo to po zákroku útočníka domácich Becka Malenstyna, ktorý nebol vyhodnotený ako priestupok proti pravidlám. Černák sa po chvíľke pozbieral z ľadu a odišiel priamo do šatne, hoci zápas pokračoval. Do diania v KeyBank Center sa už nevrátil.

Dvadsaťdeväťročný Košičan stihol odohral 11 minút s jedným blokom a jedným dvojminútovým trestom. Celkovo má v tejto sezóne na konte solídnych 7 asistencií, hoci je primárne defenzívny obranca.


Strhla sa bitka


Zákrok na slovenského obrancu vyvolal vášne na ľade a bitku viacerých hráčov. Na trestnej lavici sa nakoniec ocitol len Černákov spoluhráč Iľja Michejev, ktorý dostal 2 minúty za hrubosť voči Malenstynovi. Tréner Tampy Bay Jon Cooper potvrdil, že Černák je zranený a do štvrtkového zápasu na ľade Columbusu zrejme nenastúpi.


"Černák utrpel v stredajšom zápase proti tímu Sabres bližšie nešpecifikované zranenie a je nepravdepodobné, že nastúpi vo štvrtkovom stretnutí proti Blue Jackets. Zranil sa v druhej tretine po náraze na mantinel v blízkosti striedačky. V zostave ho nahradí buď Max Crozier, alebo Emil Lilleberg. Či bude Černák k dispozícii na sobotný zápas proti Red Wings, zatiaľ nie je jasné," napísal oficiáílny web tímu Tampa Bay Lightning.


Zdroj: SITA.sk - Černák nedohral pre tvrdý náraz zápas v Buffale. Tampa Bay nastrieľala 8 gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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