Viac prepojenia, menej komplikácií: Ako HONOR premieňa smartfóny, tablety a nositeľnú elektroniku na jeden súvislý zážitok
Deň sa zvyčajne začína so smartfónom v ruke – vypnutím budíka a rýchlym pohľadom na ranné správy.
Cestou do práce ho vystrieda tablet, na ktorom sa pohodlnejšie číta aj plánuje. Počas celého dňa pritom inteligentné hodinky na zápästí nenápadne sledujú pohyb, srdcový tep aj spánkový dlh z noci. Pre väčšinu z nás však tieto obrazovky zostávajú oddelenými svetmi, ktoré si musíme spájať sami. HONOR tento zabehnutý spôsob mení a vytvára prepojené prostredie, v ktorom nápady aj rozpracovaný obsah prirodzene sprevádzajú používateľa celým dňom. Platformy MagicOS, MagicRing a HONOR Connect spolu s funkciami umelej inteligencie a sledovaním zdravia tvoria akúsi neviditeľnú vrstvu medzi jednotlivými zariadeniami. Vzniká tak prostredie navrhnuté primárne pre prácu na cestách, ktoré sa prispôsobí bežným návykom a bez zbytočných krokov ich zjednodušuje.
Jeden ekosystém, tri doplnkové roly
Stratégia spoločnosti HONOR vychádza z predpokladu, že každé zariadenie zohráva v bežnom živote odlišnú, no navzájom úzko prepojenú úlohu:
• Smartfón – centrum komunikácie, ktoré nosíte neustále pri sebe na zachytávanie záberov a rýchle reakcie.
• Tablet – priestor na premýšľanie, určený na hĺbkové čítanie, kreslenie, plánovanie a pohlcujúci multimediálny obsah.
• Nositeľné zariadenie – diskrétny spoločník monitorujúci pohybovú aktivitu, kvalitu spánku, tepovú frekvenciu a prichádzajúce upozornenia.
Nástroje MagicRing a HONOR Connect koordinujú tieto funkcie tak, aby činnosti začaté na jednom displeji mohli plynule pokračovať na druhom bez zložitého manuálneho posielania súborov či opakovaného prihlasovania. Dôraz sa nekladie na samotné striedanie obrazoviek, ale na nerušené pokračovanie v začatej práci alebo myšlienke presne tam, kde to v danom okamihu dáva najväčší zmysel.
Výhoda plynulého prepojenia zariadení
Používatelia dnes pravidelne ukladajú snímky obrazovky, odkazy a obrázky, v dôsledku čoho dôležité informácie často končia roztrúsené naprieč rôznymi aplikáciami a konverzáciami. HONOR na tento problém odpovedá funkciou Globálne obľúbené (Global Favorites), ktorá vytvára štruktúrované úložisko pre všetko dôležité naprieč celým portfóliom:
• Jednoduché gesto potiahnutia tromi prstami nadol po obrazovke smartfónu alebo tabletu HONOR okamžite uloží zobrazený obsah – od webových stránok a videí až po dokumenty a grafiku – priamo do priečinka Globálne obľúbené.
• Takto zachytené položky sú okamžite k dispozícii na všetkých pripojených zariadeniach, pripravené na vloženie do poznámok, denných plánov alebo pracovných projektov na ľubovoľnom displeji, ktorý práve používate.
V priebehu času sa Globálne obľúbené menia na osobnú vedomostnú databázu v mobilnom prostredí. Namiesto zdĺhavého dohľadávania v správach a histórii prehliadača majú používatelia k dispozícii prehľadné centrum podkladov, ktoré ich sprevádza z telefónu na tablet a dbá na to, aby to podstatné zostalo poruke.
Spoločné digitálne plátno na premýšľanie
Aplikácia HONOR Poznámky (HONOR Notes) je koncipovaná ako zdieľaná plocha na premýšľanie a tvorbu, nie ako bežný digitálny blok. Na smartfóne si používateľ operatívne zapíše postreh, odfotí dokument či zachytí tabuľku z prezentácie alebo PDF súboru. Na rozmernom displeji tabletu sa tie isté poznámky dajú prehľadne usporiadať do štruktúrovaných konceptov, myšlienkových máp a vizuálnych plánov s dostatkom priestoru na ďalšie úpravy. Inteligentné funkcie, ako je extrakcia tabuliek a rozpoznávanie textu poháňané umelou inteligenciou, menia nafotené materiály na plnohodnotný upraviteľný obsah.
Fotografie tabule z prednášok sa transformujú na štruktúrované študijné materiály, zábery poznámok z porady na zoznamy úloh a útržky prieskumu na ucelené stratégie – a to všetko bez nutnosti ručného prepisovania.
Tento prístup prináša viac než len časovú úsporu. Vytvára priestor na to, aby nápady a poznámky prirodzene dozrievali súbežne s tým, ako používateľ prechádza od spontánnych záznamov na smartfóne k hlbšej a koncentrovanejšej práci na tablete.
Prirodzená synchronizácia, ktorá nestráca súvislosti
Technologické riešenie HONOR Connect je navrhnuté tak, aby odstránilo bariéry pri každodennom používaní viacerých zariadení tým, že zachováva celkový kontext činnosti, nie iba izolované dáta:
• Inteligentné notifikácie – podstatné upozornenia sa zobrazia na tej obrazovke, ktorá je v danej chvíli najrelevantnejšia, či už práve držíte telefón, alebo píšete na tablete.
• Jednoduchý presun obsahu – fotografie, dokumenty a internetové adresy sa medzi zariadeniami vymieňajú s minimálnym počtom krokov, takže používateľ nestráca koncentráciu na rozpracovanú činnosť.
• Kontinuálne plnenie úloh – čítanie, zostavovanie plánov, tvorbu konceptov aj prehliadanie webu možno okamžite obnoviť na inom zariadení bez nutnosti opätovného otvárania jednotlivých aplikácií a hľadania východiskového stavu.
HONOR prináša nenápadnú, no spoľahlivú kontinuitu. Systém automaticky stráži rozpracované úlohy presne v stave, v akom ste ich zanechali, takže na to nemusíte myslieť. Keď technika v rukách používateľa funguje ako jeden zladený celok, ekosystém HONOR vytvára prirodzené prostredie bez zbytočných prekážok, ktoré podporuje produktivitu, tvorivosť aj každodenný komfort.
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