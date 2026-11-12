Vonnová po páde na ZOH 2026 podstúpila už deviatu operáciu
Americká lyžiarka dúfa, že najnovší zákrok bude jej posledný po vážnom zranení. Skúsená americká lyžiarka Lindsey Vonnová podstúpila už deviatu ...
Skúsená americká lyžiarka Lindsey Vonnová podstúpila už deviatu operáciu po tom, čo si na tohtoročných zimných olympijských hrách v Taliansku vážne poranila ľavú nohu a členok. Štyridsaťdvaročná držiteľa troch olympijských medailí pred zákrokom uviedla, že lekári odstránia takmer všetky tyče a skrutky, ktoré jej počas ôsmich predchádzajúcich operácií implantovali na rekonštrukciu predného skríženého väzu.
"Toto bude moja deviata operácia a modlím sa, že zároveň aj posledná," uviedla vo videu na sociálnych sieťach. Dodala však, že "ešte počas operácie sa môžu vyskytnúť určité zmeny, takže musíme počkať a uvidíme, ako to pôjde."
Jej nešťastný pád v Cortine d'Ampezzo, ktorý prišiel v zjazde len niekoľko sekúnd od štartu, bol dôsledkom natrhnutia väzov v ľavom kolene, ku ktorému došlo počas prípravy na ZOH.
Po páde Vonnovú letecky previezli do nemocnice a už v Taliansku podstúpila sériu operácií. Až po istom čase sa vrátila do USA, kde vykonali dodatočný zákrok zameraný na zabránenie amputácie končatiny.
Zdroj: SITA.sk - Vonnová po páde na ZOH 2026 podstúpila už deviatu operáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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