Južný Sudán čelí vážnej potravinovej kríze. Liečbu podvýživy potrebujú milióny detí
Humanitárna organizácia CARE upozorňuje, že podvýživu možno účinne liečiť, no pre niektoré rodiny znamená cesta k zdravotníkom niekoľkodňové putovanie. Približne 7,8 milióna ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Humanitárna organizácia CARE upozorňuje, že podvýživu možno účinne liečiť, no pre niektoré rodiny znamená cesta k zdravotníkom niekoľkodňové putovanie.
Približne 7,8 milióna ľudí v Južnom Sudáne čelilo podľa spoločnej správy najväčších humanitárnych organizácií na svete (IPC) v období od apríla do júla 2026 vysokej úrovni akútnej potravinovej neistoty. Liečbu akútnej podvýživy pritom potrebovalo približne 2,2 milióna detí. Konflikty, záplavy, sucho a rastúce ceny potravín pripravujú mnohé rodiny o živobytie, zatiaľ čo prístup k zdravotnej starostlivosti zostáva obmedzený. Humanitárna organizácia CARE upozorňuje, že podvýživu možno účinne liečiť, no pre niektoré rodiny znamená cesta k zdravotníkom niekoľkodňové putovanie. Situáciu v regióne navyše komplikuje vojna v susednom Sudáne a nedostatok financií na humanitárnu pomoc.
Zabezpečiť dostatok jedla je pre mnohé rodiny v Južnom Sudáne čoraz náročnejšie. Roky trvajúce konflikty, vysídľovanie, záplavy a obdobia sucha narúšajú poľnohospodársku produkciu, od ktorej závisí obživa veľkej časti obyvateľstva. Rastúce ceny potravín zároveň znižujú možnosti domácností nakupovať základné potraviny na trhoch. Keď rodiny prídu o úrodu, často strácajú nielen jedlo, ale aj jediný zdroj príjmu.
Podľa aktualizovanej spoločnej správy najväčších humanitárnych organizácií na svete z apríla 2026 čelilo v období od apríla do júla približne 7,8 milióna obyvateľov Južného Sudánu vysokej úrovni akútnej potravinovej neistoty. Približne 73-tisíc ľudí sa nachádzalo v najzávažnejšom, piatom stupni klasifikácie IPC, ktorý označuje katastrofálny nedostatok potravín. Oproti predchádzajúcej analýze vzrástol počet ľudí vo vysokých stupňoch potravinovej neistoty približne o 280-tisíc.
Rovnako vážna je situácia detí. Liečbu akútnej podvýživy podľa IPC potrebovalo približne 2,2 milióna detí vo veku od šiestich do 59 mesiacov, čo predstavovalo nárast približne o 90-tisíc prípadov oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. V niektorých oblastiach pritom odborníci upozornili aj na riziko hladomoru pri ďalšom zhoršení bezpečnostnej a humanitárnej situácie.
Zdravotná pomoc síce existuje, no dostať sa k nej nemusí byť jednoduché. V odľahlých oblastiach sú zdravotnícke zariadenia vzdialené celé hodiny či dni cesty. Pre deti, ktorých organizmus je už oslabený nedostatkom živín, pritom môže byť včasná liečba rozhodujúca.
Ako náročné môže byť dostať sa do nemocnice, ukazuje príbeh Rebecy z Južného Sudánu, ktorý humanitárna organizácia CARE zdokumentovala na jar 2026. Jej rodina prišla o dve po sebe nasledujúce úrody. Prvú zničili záplavy, druhú vtáky. Aby získali aspoň nejaké peniaze na jedlo, zbierali a predávali palivové drevo. Ani tento príjem však nestačil na zabezpečenie základných potrieb.
Keď Rebecina dcéra Nyabany vážne ochorela, dostala vysokú horúčku a začala mať problémy s dýchaním. Matka vedela, že potrebuje lekársku pomoc, nemocnica však bola vzdialená dva dni cesty. S chorým dieťaťom sa preto vydala na putovanie v horúčave dosahujúcej 42 stupňov Celzia. Zastavila sa iba raz, aby prenocovala u cudzích ľudí, a nasledujúci deň pokračovala ďalej.
Jej skúsenosť ukazuje, že pre rodiny z odľahlých oblastí nie je jediným problémom nedostatok jedla. Aj v prípadoch, keď zdravotnícke zariadenie poskytuje potrebnú liečbu, môže byť samotná cesta k nemu zásadnou prekážkou.
Situáciu v Južnom Sudáne zhoršujú aj dôsledky vojny v susednom Sudáne. Do krajiny prichádzajú utečenci a ľudia vracajúci sa do vlasti, často bez potravín, úspor či bezpečného bývania. Ich príchod zvyšuje tlak na miestne komunity, ktoré už samy zápasia s obmedzeným prístupom k základným službám.
Rozsah krízy v Sudáne ilustrujú novembrové údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Podľa ich spoločného upozornenia zo 6. novembra potrebuje približne 15,4 milióna ľudí v Sudáne pomoc s núdzovým ubytovaním a základným vybavením domácností. Nedostatok financií však humanitárnym organizáciám umožňuje prioritne pokryť potreby len približne desatiny z nich.
Potravinovú situáciu ohrozuje aj extrémne sucho. Podľa októbrovej prognózy Svetového potravinového programu OSN (WFP) by do konca roka 2026 mohlo v Sudáne priviesť ďalších približne 350-tisíc ľudí k vážnemu hladu. Do augusta 2027 by sa tento dodatočný počet mohol zvýšiť na približne 1,2 milióna. Nepriaznivé počasie spolu s pokračujúcimi bojmi obmedzuje poľnohospodársku produkciu a možnosti obživy miestnych domácností.
Humanitárne organizácie pritom nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie pomoci v potrebnom rozsahu. WFP upozornil, že od októbra do konca roka 2026 musí v Sudáne vyradiť z núdzovej potravinovej pomoci približne 800-tisíc ľudí vrátane odhadovaných 500-tisíc utečencov. Väčšina rodín, ktoré pomoc naďalej dostávajú, pritom podľa programu dostáva dávky pokrývajúce len polovicu minimálnych potravinových potrieb.
Do humanitárnych aktivít v Južnom Sudáne sa v minulosti zapojilo aj Slovensko. Ako uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, slovenská pomoc sa zameriavala na zdravotnú starostlivosť a potravinovú bezpečnosť. Zahŕňala zlepšenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a liekom, podporu starostlivosti o rodičky a novorodencov či zriadenie pediatrickej ambulancie a výživového centra. Slovensko podporovalo aj pestovanie plodín, zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie a prístup k pitnej vode. V súčasnosti sa jeho pomoc podľa ministerstva sústreďuje najmä na utečencov v okolitých krajinách.
Pri ťažkej akútnej podvýžive môže včasná zdravotná starostlivosť výrazne zvýšiť šancu dieťaťa na zotavenie. Humanitárna organizácia CARE preto v Južnom Sudáne poskytuje zdravotnú a výživovú pomoc aj v oblastiach, kde majú obyvatelia obmedzený prístup k zdravotníckym zariadeniam.
V jej centre v Pariangu zdravotníci podľa údajov z mája 2026 liečili približne 20 závažných prípadov detskej podvýživy mesačne. Deťom zabezpečujú terapeutickú výživu, zdravotné vyšetrenia a pravidelné sledovanie zdravotného stavu.
„Príbeh Rebecy ukazuje, aký obrovský rozdiel je medzi tým, keď zdravotná pomoc existuje, a tým, keď je skutočne dostupná. Žiadna matka by nemala s vážne chorým dieťaťom putovať dva dni v extrémnej horúčave, aby mu zachránila život. V CARE vieme, že podvýživu dokážeme účinne liečiť. Potrebujeme však zabezpečiť, aby sa pomoc dostala aj do najodľahlejších komunít a aby zdravotnícke centrá mali dostatok personálu, liekov a terapeutickej výživy. Pri záchrane detských životov totiž nerozhoduje len to, či pomoc existuje, ale aj to, či príde včas,“ upozorňuje Katarína Král, riaditeľka CARE Slovensko.
CARE bola založená v roku 1945 a preslávila sa tzv. CARE balíkmi, ktoré pomáhali ľuďom v povojnovom období, vrátane Československa. Dnes patrí medzi najväčšie humanitárne organizácie na svete a pôsobí vo viac ako 100 krajinách. Jej cieľom je nielen zachraňovať životy v krízach, ale aj pomáhať budovať dlhodobú sebestačnosť komunít s dôrazom na ženy a dievčatá ako kľúč k udržateľnej zmene.
Zdroj: SITA.sk - Južný Sudán čelí vážnej potravinovej kríze. Liečbu podvýživy potrebujú milióny detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 7,8 milióna ľudí v Južnom Sudáne čelilo podľa spoločnej správy najväčších humanitárnych organizácií na svete (IPC) v období od apríla do júla 2026 vysokej úrovni akútnej potravinovej neistoty. Liečbu akútnej podvýživy pritom potrebovalo približne 2,2 milióna detí. Konflikty, záplavy, sucho a rastúce ceny potravín pripravujú mnohé rodiny o živobytie, zatiaľ čo prístup k zdravotnej starostlivosti zostáva obmedzený. Humanitárna organizácia CARE upozorňuje, že podvýživu možno účinne liečiť, no pre niektoré rodiny znamená cesta k zdravotníkom niekoľkodňové putovanie. Situáciu v regióne navyše komplikuje vojna v susednom Sudáne a nedostatok financií na humanitárnu pomoc.
Milióny ľudí zápasia s nedostatkom potravín, najťažšie dôsledky znášajú deti
Zabezpečiť dostatok jedla je pre mnohé rodiny v Južnom Sudáne čoraz náročnejšie. Roky trvajúce konflikty, vysídľovanie, záplavy a obdobia sucha narúšajú poľnohospodársku produkciu, od ktorej závisí obživa veľkej časti obyvateľstva. Rastúce ceny potravín zároveň znižujú možnosti domácností nakupovať základné potraviny na trhoch. Keď rodiny prídu o úrodu, často strácajú nielen jedlo, ale aj jediný zdroj príjmu.
Podľa aktualizovanej spoločnej správy najväčších humanitárnych organizácií na svete z apríla 2026 čelilo v období od apríla do júla približne 7,8 milióna obyvateľov Južného Sudánu vysokej úrovni akútnej potravinovej neistoty. Približne 73-tisíc ľudí sa nachádzalo v najzávažnejšom, piatom stupni klasifikácie IPC, ktorý označuje katastrofálny nedostatok potravín. Oproti predchádzajúcej analýze vzrástol počet ľudí vo vysokých stupňoch potravinovej neistoty približne o 280-tisíc.
Rovnako vážna je situácia detí. Liečbu akútnej podvýživy podľa IPC potrebovalo približne 2,2 milióna detí vo veku od šiestich do 59 mesiacov, čo predstavovalo nárast približne o 90-tisíc prípadov oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. V niektorých oblastiach pritom odborníci upozornili aj na riziko hladomoru pri ďalšom zhoršení bezpečnostnej a humanitárnej situácie.
Zdravotná pomoc síce existuje, no dostať sa k nej nemusí byť jednoduché. V odľahlých oblastiach sú zdravotnícke zariadenia vzdialené celé hodiny či dni cesty. Pre deti, ktorých organizmus je už oslabený nedostatkom živín, pritom môže byť včasná liečba rozhodujúca.
Za lekárskou pomocou putovala s chorou dcérou dva dni
Ako náročné môže byť dostať sa do nemocnice, ukazuje príbeh Rebecy z Južného Sudánu, ktorý humanitárna organizácia CARE zdokumentovala na jar 2026. Jej rodina prišla o dve po sebe nasledujúce úrody. Prvú zničili záplavy, druhú vtáky. Aby získali aspoň nejaké peniaze na jedlo, zbierali a predávali palivové drevo. Ani tento príjem však nestačil na zabezpečenie základných potrieb.
Keď Rebecina dcéra Nyabany vážne ochorela, dostala vysokú horúčku a začala mať problémy s dýchaním. Matka vedela, že potrebuje lekársku pomoc, nemocnica však bola vzdialená dva dni cesty. S chorým dieťaťom sa preto vydala na putovanie v horúčave dosahujúcej 42 stupňov Celzia. Zastavila sa iba raz, aby prenocovala u cudzích ľudí, a nasledujúci deň pokračovala ďalej.
Jej skúsenosť ukazuje, že pre rodiny z odľahlých oblastí nie je jediným problémom nedostatok jedla. Aj v prípadoch, keď zdravotnícke zariadenie poskytuje potrebnú liečbu, môže byť samotná cesta k nemu zásadnou prekážkou.
Vojna v susednom Sudáne zvyšuje tlak na humanitárnu pomoc
Situáciu v Južnom Sudáne zhoršujú aj dôsledky vojny v susednom Sudáne. Do krajiny prichádzajú utečenci a ľudia vracajúci sa do vlasti, často bez potravín, úspor či bezpečného bývania. Ich príchod zvyšuje tlak na miestne komunity, ktoré už samy zápasia s obmedzeným prístupom k základným službám.
Rozsah krízy v Sudáne ilustrujú novembrové údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Podľa ich spoločného upozornenia zo 6. novembra potrebuje približne 15,4 milióna ľudí v Sudáne pomoc s núdzovým ubytovaním a základným vybavením domácností. Nedostatok financií však humanitárnym organizáciám umožňuje prioritne pokryť potreby len približne desatiny z nich.
Potravinovú situáciu ohrozuje aj extrémne sucho. Podľa októbrovej prognózy Svetového potravinového programu OSN (WFP) by do konca roka 2026 mohlo v Sudáne priviesť ďalších približne 350-tisíc ľudí k vážnemu hladu. Do augusta 2027 by sa tento dodatočný počet mohol zvýšiť na približne 1,2 milióna. Nepriaznivé počasie spolu s pokračujúcimi bojmi obmedzuje poľnohospodársku produkciu a možnosti obživy miestnych domácností.
Humanitárne organizácie pritom nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie pomoci v potrebnom rozsahu. WFP upozornil, že od októbra do konca roka 2026 musí v Sudáne vyradiť z núdzovej potravinovej pomoci približne 800-tisíc ľudí vrátane odhadovaných 500-tisíc utečencov. Väčšina rodín, ktoré pomoc naďalej dostávajú, pritom podľa programu dostáva dávky pokrývajúce len polovicu minimálnych potravinových potrieb.
Do humanitárnych aktivít v Južnom Sudáne sa v minulosti zapojilo aj Slovensko. Ako uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, slovenská pomoc sa zameriavala na zdravotnú starostlivosť a potravinovú bezpečnosť. Zahŕňala zlepšenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a liekom, podporu starostlivosti o rodičky a novorodencov či zriadenie pediatrickej ambulancie a výživového centra. Slovensko podporovalo aj pestovanie plodín, zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie a prístup k pitnej vode. V súčasnosti sa jeho pomoc podľa ministerstva sústreďuje najmä na utečencov v okolitých krajinách.
Liečba existuje. Rozhoduje však čas a dostupnosť pomoci
Pri ťažkej akútnej podvýžive môže včasná zdravotná starostlivosť výrazne zvýšiť šancu dieťaťa na zotavenie. Humanitárna organizácia CARE preto v Južnom Sudáne poskytuje zdravotnú a výživovú pomoc aj v oblastiach, kde majú obyvatelia obmedzený prístup k zdravotníckym zariadeniam.
V jej centre v Pariangu zdravotníci podľa údajov z mája 2026 liečili približne 20 závažných prípadov detskej podvýživy mesačne. Deťom zabezpečujú terapeutickú výživu, zdravotné vyšetrenia a pravidelné sledovanie zdravotného stavu.
„Príbeh Rebecy ukazuje, aký obrovský rozdiel je medzi tým, keď zdravotná pomoc existuje, a tým, keď je skutočne dostupná. Žiadna matka by nemala s vážne chorým dieťaťom putovať dva dni v extrémnej horúčave, aby mu zachránila život. V CARE vieme, že podvýživu dokážeme účinne liečiť. Potrebujeme však zabezpečiť, aby sa pomoc dostala aj do najodľahlejších komunít a aby zdravotnícke centrá mali dostatok personálu, liekov a terapeutickej výživy. Pri záchrane detských životov totiž nerozhoduje len to, či pomoc existuje, ale aj to, či príde včas,“ upozorňuje Katarína Král, riaditeľka CARE Slovensko.
CARE bola založená v roku 1945 a preslávila sa tzv. CARE balíkmi, ktoré pomáhali ľuďom v povojnovom období, vrátane Československa. Dnes patrí medzi najväčšie humanitárne organizácie na svete a pôsobí vo viac ako 100 krajinách. Jej cieľom je nielen zachraňovať životy v krízach, ale aj pomáhať budovať dlhodobú sebestačnosť komunít s dôrazom na ženy a dievčatá ako kľúč k udržateľnej zmene.
Zdroj: SITA.sk - Južný Sudán čelí vážnej potravinovej kríze. Liečbu podvýživy potrebujú milióny detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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