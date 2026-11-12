LUCA BRASSI10x ovládne Bratislavu! Vydáva album BRA$$ISLAVA, vyráža na turné, chystá veľkolepý krst a ulicami jazdí autobus MHD s jeho podobizňou.
Bratislava dostáva vlastný soundtrack! Rapper LUCA BRASSI10x vydáva nový album BRA$$ISLAVA, ktorým vzdáva hold mestu, v ktorom vyrastal a ktoré formovalo jeho identitu.
Jedenásť skladieb, výrazné mená slovenskej rapovej scény, nový videoklip k piesni Mamy plačú a pripravované turné, ktorého súčasťou bude aj veľkolepý bratislavský krst. Aby toho nebolo málo, BRA$$ISLAVA už brázdi aj ulice hlavného mesta – na mestskom autobuse MHD s vlastným polepom!
Bratislava je preňho viac než len miesto na mape. Je súčasťou jeho príbehu, hudby aj identity. Práve preto sa LUCA BRASSI10x rozhodol venovať svoj nový album mestu, ktoré ho vychovalo. Projekt s provokatívnym názvom BRA$$ISLAVA prináša jedenásť skladieb a spolupráce s výraznými menami domácej rapovej scény. Nechýbajú Separ, Samey, Raphael, Zayo, Nina Janová, Shimmi, Guapanova ani Čis T.
Názov albumu pritom vznikol spontánne priamo v štúdiu. „Názov Bratislava vymyslel AstralKid22. Veľmi sa mi páčil, pretože je provokatívny a zároveň je so mnou úzko spätý. Týmto albumom som nechcel povedať nič konkrétne. Skôr som sa chcel poďakovať tomuto mestu za to, ako ma vychovalo a za všetko, čo mi dalo. Je to vlastne taká pocta Bratislave,“ vysvetľuje LUCA BRASSI10x.
Jedenásť skladieb a silná zostava hostí
Novinka ponúka pestrú kombináciu hudobných spoluprác. S viacerými hosťami má LUCA BRASSI10x blízky vzťah a pravidelne s nimi spolupracuje aj mimo samotného albumu: „Čo sa týka hostí, so všetkými som v každodennom kontakte. Takmer so všetkými sme boli osobne v štúdiu a pracovali na skladbách spoločne. Výnimkou boli Čis T a Separ, ktorí si svoje časti pripravili samostatne. Myslím si však, že svoje slohy doručili perfektne a do skladieb zapadli úplne super,“ hovorí rapper.
Na produkcii sa podieľali Mjay, Tristan Hoodrich, H4TY, SpecialBeatz a Getro. Väčšina albumu vznikala v Bratislave, konkrétne v štúdiu F*ck Them. Tvorivý proces však neostal iba medzi štyrmi stenami štúdia. Časť skladieb vznikala aj počas spoločných pobytov na chate vo Valči. „S Tristom a MJ-om sme už taká zohraná zostava. So Specialom máme za sebou niekoľko spoločných skladieb, zatiaľ čo spolupráca s Getrom a Hattym bola na tomto albume premiérou. Všetko si však výborne sadlo. Nahrávali sme prakticky všade, kde sa dalo. Jednoducho sme tvorili všade, kde bola príležitosť.“ približuje BRASSI zákulisie vzniku albumu.
Témy jednotlivých skladieb vychádzajú predovšetkým z jeho osobných skúseností, zážitkov a aktuálneho života. Na albume sa preto objavujú nielen typické rapové motívy, ale aj vážnejšie témy. Osobitnú pozornosť si zaslúži spolupráca so Separom. Podľa LUCU medzi nimi funguje dlhodobo dobrá hudobná chémia, ktorú potvrdili aj predchádzajúce spoločné skladby. „So Separom máme podľa mňa dobrú chémiu, čo sa týka trackov. Potvrdzujú to skladby ako Neni stres, Hore dole či Nikto ako my. Máme tam jednoducho cit na hit. Keď Strýko počul túto skladbu, zapáčila sa mu a povedal, že do nej doručí slohu. A doručil.“ prezrádza interpret.
Nový videoklip sa nakrúcal v Srbsku
S vydaním albumu prichádza aj nový videoklip k skladbe Mamy plačú, ktorý prináša jednu zaujímavú odlišnosť. Kým na albume sa skladba nachádza vo verzii so Separom, videoklipová verzia na YouTube je bez jeho hosťovania. Nejde však o žiadny konflikt ani nečakanú zmenu na poslednú chvíľu. Dôvod bol oveľa jednoduchší – časové možnosti oboch interpretov. „Klip sme mali natočený už skôr v Srbsku na špeciálnych lokáciách. Čo sa týka časového harmonogramu, nevychádzalo to ani mne, ani Separovi, aby sme ho spoločne doladili. Preto sme sa rozhodli vydať skladbu na streamovacích službách aj s ním a na YouTube bez neho. Jednoduchá vec.“ objasňuje LUCA BRASSI10x. O koncept a vizuálnu podobu videoklipu sa postaral režisér Marko Senderák v spolupráci s agentúrou We Don't Care, We Create.
BRA$$ISLAVA TOUR: Rapová jazda naprieč Slovenskom aj Českom
Nový album nezostane iba na streamovacích platformách. LUCA BRASSI10x ho plánuje predstaviť fanúšikom aj naživo prostredníctvom turné BRA$$ISLAVA TOUR, ktoré v decembri zavíta do viacerých slovenských miest a svoju koncertnú jazdu zavŕši aj v Česku.
Fanúšikovia sa môžu tešiť predovšetkým na nové skladby z albumu, no priestor dostanú aj staršie hity. Rapper zároveň sľubuje špeciálnych hostí a koncertnú šou, ktorá má prekročiť hranice klasického rapového vystúpenia. „Na turné sa veľmi teším. Som rád, že budeme môcť predstaviť novú hudbu. Program bude pozostávať najmä z nových trackov, ktoré si, verím, všetci užijú. Samozrejme, priestor dostanú aj staršie hity. Bude to top! Teším sa na každé jedno mesto. Fanúšikovia môžu očakávať to, čo vždy – a tým je poriadny bordel!“ odkazuje BRASSI.
Krst, špeciálni hostia a show na ktorú sa nezabúda. Bratislava sa má na čo tešiť!
Jedným z najväčších momentov celého projektu bude bezpochyby bratislavský koncert spojený s krstom albumu, ktorý sa uskutoční 12. decembra v Edison Parku. Podľa slov interpreta nepôjde o obyčajný koncert ani tradičný krst. LUCA BRASSI10x naznačuje, že fanúšikov čaká poriadne nabitý večer, množstvo špeciálnych hostí a prekvapenia, ktoré si zatiaľ necháva pre seba. „Samotný krst podľa mňa nebude potrebovať žiadny komentár. To jednoducho ľudia budú musieť vidieť. Určite máme pripravenú špeciálnu show, na ktorú sa veľmi teším. A čo sa týka špeciálnych hostí, aj v tomto smere to bude poriadne nabité,“ láka rapper na výnimočnú show.
A čo samotná dramaturgia bratislavského večera? Tú zatiaľ LUCA BRASSI10x necháva otvorenú, no jedno je isté, o prekvapenia nebude núdza. Potvrdzuje aj účasť viacerých interpretov, ktorí sa objavili na albume. „Určite sa tam objavia, asi aj všetci hostia z albumu. Bude tam strašne veľa špeciálnych hostí a aj špeciálny krstný otec albumu. Takže sa na to veľmi teším. Hovorím, treba tam dôjsť a pozrieť sa, pretože to bude legendary shit.“ odkazuje fanúšikom.
Vlastný autobus MHD? BRA$$ISLAVA už brázdi ulice hlavného mesta!
Ak by niekto pochyboval o tom, že vydanie albumu BRA$$ISLAVA je pre LUCU BRASSIHO10x veľkou udalosťou, pohľad na bratislavské ulice ho rýchlo presvedčí. Súčasťou kampane sa totiž stal mestský autobus MHD s polepom BRA$$ISLAVA a podobizňou rappera, ktorý premáva priamo v uliciach hlavného mesta. Vlastný autobus je rozhodne netradičná forma propagácie a dokonca aj samotného interpreta prekvapilo, kam sa kampaň posunula. Za nápadom stojí jeho tím, ktorý sa postaral o realizáciu celej kampane. „To, že budem mať vlastný autobus, som určite nečakal. Kampaň vznikla spoločným nápadom Aleša z Bloomdi, Sama a Hlavu, takže je to vlastne celý môj tím, ktorý na tom pracoval – týmto ich pozdravujem. Som veľmi rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo.“ hovorí LUCA BRASSI10x na záver.
Vstupenky na BRA$$ISLAVA TOUR sú dostupné na https://heylink.me/Brassislava.tour/
BRA$$ISLAVA TOUR – dátumy a miesta koncertov:
-
4. 12. – Poprad: Rock Fabric
-
5. 12. – Košice: Yama
-
11. 12. – Nitra: Agrokomplex
-
12. 12. – Bratislava: Edison Park – BRA$$ISLAVA + KRST ALBUMU
-
18. 12. – Lučenec: Mestská tržnica
-
22. 12. – Žilina: Enjoy
-
26. 12. – Praha: OX Club
-
28. 12. – Brno: Typos Music Club
Prečítajte si tiež
- Viac prepojenia, menej komplikácií: Ako HONOR premieňa smartfóny, tablety a nositeľnú elektroniku na jeden súvislý zážitok
- Ministerstvo kultúry zrušilo pôvodnú sekciu umenia. Nahradili ju štyri samostatné útvary
- Nemecká SPD podržala kancelára v spore o pomoc Ukrajine, odmieta reči Roberta Fica o vydieraní
- Kto bude stavať Slovensko? Stavebníctvo potrebuje viac technických odborníkov aj modernejšie vzdelávanie
- Stačilo pri nákupe myslieť aj na druhých: Zákazníci a Kaufland spoločne priniesli pomoc za vyše 85-tisíc eur